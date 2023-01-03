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03/01/2023 15:48

《小傳日記》恒大出家書當周年報告，不過都係純粹報到！

　　《小傳日記》恒大（０３３３３）停牌都就快差唔多成年，上年一來因為交唔切２０２１年
全年業績，加上已經開始開債權人會議傾重組，所以上年３月開始停牌。
　　不過停牌之後恒大都仲有繼續運作，新一年開始，許家印就久違地出咗封「家書」嚟報告一
吓過去呢年恒大做咗啲咩嚟。正路叫得「家書」，應該都係寫畀自己恒大人先係家書，不過通常
呢類自稱家書嘅文章，最後通常都預咗收「家書」嘅「家人」會流出去所有人睇到。
　　「家書」就提到，恒大７３２個項目都因應保交樓而全面復工，全年一共成功交樓３０﹒１
萬間；好早出現爛尾傳聞嘅海南海花島都可以穩步運營，計落已經接待７６０人次。另外恒馳都
係許家印講到嘅重點，今年內已經開始交車同埋量產，好似樣樣都上緊軌道。
　　回顧完都有展望，同阿爺對內房嘅期望一樣，許家印都話２０２３年係恒大「履行企業主體
責任、千方百計保交樓的關鍵年」，相信全體員工繼續努力，一定可以完成保交樓任務。
　　不過講咗成篇都係無提到重組成點，搞咗差唔多成年，斷估唔會無嘢做到卦，結果又只係得
篇刷存在感嘅家書。孖屐最想知嘅重組又或者係幾時復牌又無提到，結果就係又要繼續等囉，都
等咗成年，繼續等囉，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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