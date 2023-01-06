《廣匯論勢－鄭廣復》非美貨幣難呈趨勢市，日圓料成今年黑馬！

《廣匯論勢》經歷了動盪的２０２２年，今年金融市場仍然危機四伏，新冠病毒會否「升呢

」、俄鳥戰事未有停止跡象，而美國聯儲局即使減慢加息步伐，但預期今年將會維持高息，減息

不太可能，還有投資者擔心的經濟衰退會否發生，都令到今年投資市場充滿不確定性。



＊經濟下半年才有轉機＊



不過，內地全面放寬防疫政策後，如可在短時間內達至全民免疫，令經濟活動回復正常，在

復工復產下解決供應鏈阻斷的問題，再配合全球央行加快縮減資產負債表規模，造成一個高借貸

成本、流動資金減少及商品供應相對增加的環境，通脹才有望加快回落。不過，世事難料，地緣

政治因素令全球經濟一體化的有利局面演變成區域化，經濟增長巨輪不像以往般順利前行，一言

以蔽之：「上半年不寄厚望，下半年或有轉機。」



＊各央行降低加息幅度＊



金融資產今年難以大漲，但大跌機會亦不高。各主要央行去年連番大幅加息後，均表示需要

時間觀察高利率對經濟表現的影響，之後再調整貨幣政策。附表所見，除新西蘭儲備銀行於去年

１１月將加息幅度提高到７５基點外，澳洲儲備銀行早於去年１０月降低加息幅度至２５基點，

同月加拿大央行亦將加幅降至５０基點，其後聯儲局、歐洲央行、英倫銀行及瑞士央行亦於１２

月份降低加幅至５０基點。





２０２２年主要經濟體指標利率走勢（％）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

月份 美國 中國 加拿大 歐元區 英國 瑞士 日本 澳洲 新西蘭

前利率０﹒２５３﹒８００﹒２５ ００﹒２５－０﹒７５－０﹒１００﹒１０ ０﹒７５

１ ╱３﹒７０ ╱ ╱ ╱ ╱－０﹒１０ ╱ ╱

２ ╱ ╱ ╱ ╱０﹒５０ ╱－０﹒１０ ╱ １﹒００

３ ０﹒５０ ╱０﹒５０ ╱０﹒７５ ╱－０﹒１０ ╱ ╱

４ ╱ ╱１﹒００ ╱ ╱ ╱－０﹒１０ ╱ １﹒５０

５ １﹒００ ╱ ╱ ╱１﹒００ ╱－０﹒１００﹒３５ ２﹒００

６ １﹒７５ ╱１﹒５０ ╱１﹒２５－０﹒２５－０﹒１００﹒８５ ╱

７ ２﹒５０ ╱２﹒５００﹒５０ ╱ ╱－０﹒１０１﹒３５ ２﹒５０

８ ╱３﹒６５ ╱ ╱１﹒７５ ╱－０﹒１０１﹒８５ ３﹒００

９ ３﹒２５ ╱３﹒２５１﹒２５２﹒２５ ０﹒５０－０﹒１０２﹒３５ ╱

１０ ╱ ╱３﹒７５２﹒００ ╱ ╱－０﹒１０２﹒６０ ３﹒５０

１１ ４﹒００ ╱ ╱ ╱３﹒００ ╱－０﹒１０２﹒８５ ４﹒２５

１２ ４﹒５０ ╱４﹒２５２﹒５０３﹒５０ １﹒００－０﹒１０３﹒１０ ╱

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





在貨幣政策立場方面，雖然澳洲儲備銀行在去年１２月降低加息幅度，但強調不排除再度大

幅加息。新西蘭儲備銀行的態度更強硬，表示在當月議息會議上考慮過加息７５基點還是１００

基點，最終基於平衡風險的考量下而決定７５基點。加拿大央行則算是不那麼鷹的一家，表示將

會「考慮」是否進一步加息，令供求更加平衡及令通脹返回目標水平。

至於面對能源危機威脅及通脹接近紀錄高位的歐元區，歐洲央行行長拉加德接受克羅地亞報

章Ｊｕｔａｒｎｊｉ Ｌｉｓｔ訪問時表明，進一步提高借貸成本是抑制消費者價格飆升的必要

手段。克羅地亞在２０２３年１月１日正式加入歐元區，該國２０２２年１１月通脹率高達

１３﹒５％，創下紀錄新高，加入歐元區後有望相對能穩定物價。



＊歐元穿位料下試１﹒０２＊



德國公布１２月份消費者物價指數（ＣＰＩ）初值，歐盟調和式ＣＰＩ按年升９﹒６％，低

於１１月的１１﹒３％，按月更下跌１﹒２％，前值無變動，兩者變幅均較預期大，ＣＰＩ按月

下跌亦是去年７月以來首次。另一方面，德國１２月份失業率維持在５﹒５％，失業人數則減少

１﹒３萬。德國通脹回落與歐洲央行強硬的鷹派貨幣政策立場產生的「化學作用」，就是投資者

憂慮歐元區將會陷入經濟衰退。

昨天歐元兌美元呈強烈轉跌形態，今天一度跌穿１﹒０５，估計與聯儲局公布上月議息會議

紀錄有關。另外，美國聯儲局前主席格林斯班預期，美國經濟衰退是聯儲局持續加息的結果，而

紐約聯儲行前行長杜德利（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｄｕｄｌｙ）亦表示，聯儲局必須採取行動壓抑通

脹，雖然會導致經濟衰退，但不會出現嚴重放緩。歐元兌美元已於日線圖出現技術性向下突破訊

號，估計跌至１﹒０２００附近才回穩。



＊ＦＯＭＣ觀察加息滯後影響＊



聯儲局在１２月議息會議紀錄中指出，許多與會者強調當局需要平衡兩個風險，一是限制性

不足的貨幣政策可能令通脹較預期更長時間高於目標，同時令通脹預期失控，並蠶食家庭購買力

，尤其是那些面對入不敷支者；另一個風險就是加息累積的滯後性影響，最終可能導致其限制性

比降低通脹率至２％所需更大，同時不必要地減少了經濟活動，對弱勢的一群構成極大影響。

另外，委員普遍認為通脹上升的風險仍是左右貨幣政策的主要因素，兩名委員認為通脹前景

的風險已更平衡，從風險管理角度來看，委員認為在一段時間維持限制性貨幣政策立場，直至通

脹明顯向２％目標發展是適合的。



＊美國勞動力市場仍緊絀＊



會議紀錄並無對未來的利率走向有任何新觀點，根據Ｆｅｄｗａｔｃｈ資料，利率期貨投資

者預期聯儲局將於今年２、３、５月各加息０﹒２５厘，將聯邦基金利率目標範圍提高到５至

５﹒２５厘後停止加息，聯儲局預期聯邦基金利率目標範圍中值將於２０２４年降至４﹒１厘，

即明年合共減息最多１厘，以每年八次議息會議，減息時間平均分布的話，當局應在２、５、９

及１２月採取行動。不過，一切皆視乎通脹及經濟表現而定！

昨晚ＡＤＰ公布的就業報告顯示，私營企業就業職位增加２３﹒５萬，遠超市場預期的１５

萬及１１月向上修訂後的１８﹒２萬，今晚美國勞工部公布１２月就業報告，預期整體非農業職

位增加２０萬個，少過１１月未經修訂的２６﹒１萬，單計私營企業，預期新增職位為１８萬個

，倘若官方數據同樣顯示美國勞動力市場仍然緊絀，投資者很可能再炒加息，乘勢進一步推高美

元匯價。



＊日央行或逐步撤出寬鬆政策＊



不過，聯儲局早已亮出底牌，除非ＦＯＭＣ委員修改他們對今年合共加息０﹒７５厘，以及

明年減息１厘的利率的觀點，否則，１２月份就業數據結果對金融市場不致產生太大影響，有心

人投機炒作是另一回事。我認為今年是金融市場波動性的一年，全球處於加息周期是其中一個原

因，疫情發展更是另一個對經濟增長產生不確定性的因素，故預料主要浮動匯率貨幣今年不會呈

現單邊升市或跌市。

日圓去年成為大輸家，但今年很可能成為黑馬！黑田東彥將於４月卸任，日本央行早前放寬

１０年期國債孳息率波動範圍，且近日又上調通脹預測，去年第四季更多次在１４０以上多次沽

售美元，以抑制日圓的跌勢。首次幾可肯定的美元兌日圓已在１５０水平見頂，近日多次下試

１３０雖見支持，但若日本央行貨幣政策立場在黑田卸任後明顯逆轉，美元兌日圓初步將下試

１２０，最終估計跌至１１０至１０５水平才回穩。以下是筆者對主要貨幣兌美元在今年的預測

波動區域：





主要貨幣兌美元今年波動範圍預測

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



貨幣對 最低 最高

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 １﹒００００ １﹒１０００

美元兌日圓 １１５﹒００ １４０﹒００

英鎊兌美元 １﹒１０００ １﹒２５００

美元兌瑞郎 ０﹒９０００ ０﹒９８００

澳元兌美元 ０﹒６４００ ０﹒７４００

紐元兌美元 ０﹒５８００ ０﹒６８００

美元兌加元 １﹒３０００ １﹒４０００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

