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即市新聞

03/01/2023 19:02

《日入而息》傳港府明或宣布通關安排，恒大香港總部傳再度流標

　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　傳港府明或宣布通關安排，首階段先開放落馬洲口岸　　　　　　　
　　據報恒大香港總部再度流標，買家出價及條款未達要求　　　　　　
　　世茂（００８１３）將在切實可行情況下盡快發布境外債務重組計劃
　　林紹波稱國泰及香港快運目標明年底前運力恢復至疫前　　　　　　
　　騰訊（００７００）今回購９７﹒８２萬股，涉資約３﹒３億元　　
　　多國要求香港旅客檢測證明，陳國基去信駐港領事表關注　　　　　
　　梁愛詩稱釋法無擴大國安委權力，強調從未反對　　　　　　　　　
　　外交部表示部分國家對中國施入境限制不合理，將採應對　　　　　
　　南韓本周末起要求來自港澳旅客持核酸陰性證明入境　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收３６３點報２０１４５，中聯通收升逾７％，比亞迪漲５％
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　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指開門紅收升０﹒８８％重上三千一，成交半個月高　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元下個重要阻力１﹒０７８０附近　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０５４９╱５０，日圓最新報１３０﹒４５╱４８　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　小鵬汽車（０９８６８）去年全年交付量按年增長２３％　　　　　
　　貿易通（５３６）進行品牌重塑，換新商標慶祝３５周年　　　　　
　　小米（０１８１０）強調小米汽車進展順利，「造車遇坎」不實消息
　　富豪酒店（０００７８）首個綠色都市ＭｅｔａＧｒｅｅｎ正式面世
　　再鼎醫藥（０９６８８）授出逾１８萬股ＡＤＳ購股權，近１３萬股
　　受限制股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　吉利（００１７５）旗下極氪１２月交付量升近２倍，去年交付量逾
　　７萬部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　宏利香港及澳門新任行政總裁白凱榮履新　　　　　　　　　　　　
　　星展香港委任郭宗翰為財資市場部總監　　　　　　　　　　　　　
　　舜宇光學（０２３８２）賈麗娜已獲委任為獨立非執行董事　　　　
　　渣打香港委任文偉成為香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管；
　　渣打報告指香港富裕投資者轉投新興資產類別以抗通脹　　　　　　
　　騰訊（００７００）今回購９７﹒８２萬股，涉資約３﹒３億元　　
　　香港小輪（０００５０）委任李嘉豪為執行董事，由今日起生效　　
　　貓眼（０１８９６）內地元旦檔期票房５﹒４７億元人民幣，反映市
　　道回暖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳粉筆（０２４６９）香港ＩＰＯ以上限９﹒９元定價　　　　　　
　　石四藥（０２００５）稱全力保障各地抗病毒、消炎等藥物供應　　
　　大發地產（０６１１１）去年全年合同銷售金額按年跌８４％　　　
　　中國星（００３２６）不知悉股價或成交量不尋常波動原因　　　　
　　中國華君（００３７７）聯交所要求進一步交代主席被捕細節才能復
　　牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　大家樂（００３４１）委任方淑君為獨立非執行董事　　　　　　　
　　華寶國際（００３３６）認購金融產品，共涉１６﹒３７億元人民幣
　　中生製藥（０１１７７）與普萊醫藥簽訂抗菌藥物獨家商業合作協議
　　永勝醫療（０１６１２）加熱式加濕器通過美國ＦＤＡ許可　　　　
　　和黃醫藥（０００１３）ＥＳＬＩＭ－０１中國ＩＩＩ期研究完成患
　　者入組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　恒指公司將於２月２４日公布季檢結果　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國電力（０２３８０）附屬獲注資約２２﹒４７億元　　　　　　
　　濱海投資（０２８８６）就收購南京金屏燃氣訂立正式協議　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　天立國際控股（０１７７３）獲主席羅實增持約３２２﹒４萬股　　
　　基石藥業（０２６１６）舒格利單抗聯合治療食管鱗癌研究達主要終
　　點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　安東油服（０３３３７））附屬通奧檢測引入戰略投資約２億元人民
　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　理想汽車（０２０１５）授出逾１０８３萬股受限制股份　　　　　
　　世茂（００８１３）將在切實可行情況下盡快發布境外債務重組計劃
　　景瑞控股（０１８６２）１２月合約簽約銷售額按年跌５７％　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）漢貝泰獲批於內地新增兩項適應症　　　　
　　三江化工（０２１９８）訂立氮氣銷售協議，上限５５０萬元人民幣
　　據報恒大香港總部再度流標，買家出價及條款未達要求　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　北京環球度假區將發售年卡，價格１２６５元起　　　　　　　　　
　　境外上市紅籌企業申報科創板可豁免部分營收指標　　　　　　　　
　　上海提前發放春節期間退休人員養老金　　　　　　　　　　　　　
　　中證監回應上市券商實施再融資：董事會要審慎決策　　　　　　　
　　今年首批成品油出口配額向四央企下發，按年增４９％　　　　　　
　　中央外事辦主任王毅稱外交戰線要推動構建和平共處　　　　　　　
　　發改委副主任表示今年把恢復和擴大消費擺在優先位置　　　　　　
　　１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄４９三月低，略高預期　　　　　　
　　金融穩定法徵意見，設保障基金，人行提供流動性支持　　　　　　
　　新年首日收水５３４０億，今日５００億逆回購利率持平　　　　　
　　人行表示發揮貨幣信貸政策效能，推動經濟運行整體好轉　　　　　
　　上海普陀區支持科技企業上市，最高獎勵４００萬元　　　　　　　
　　深交所表示禁止學前教育、學科培訓企業創業板發行上市　　　　　
　　習近平新年賀詞：中國經濟長期向好基本面依然不變　　　　　　　
　　官媒料中國５年期以上ＬＰＲ首季將降５至１５個基點　　　　　　
　　盒馬ＣＥＯ確認「盒馬鮮生」實現盈利，今年將拓展ＡＰＰ邊界　　
　　遵義城投公司百億貸款展期２０年，地方協調銀行硬食　　　　　　
　　中指院表示內地１２月百城新屋價跌幅擴大，連跌６個月　　　　　
　　農發行將發今年首期金融債券，涉資不逾３５０億元人民幣　　　　
　　螞蟻集團發布營銷新政，營銷活動受全鏈路管控審查　　　　　　　
　　中證監整治非法跨境展業，富途及老虎證券將配合整改　　　　　　
　　人行表示１２月三大政策行淨歸還抵押補充貸款１７１億　　　　　
　　內地汽柴油價止步三連降，每噸提高２５０和２４０元　　　　　　
　　內媒表示富士康鄭州廠出貨恢復至預估九成，迎生產高峰　　　　　
　　中指院表示元旦內地售樓面積同比增兩成，城市分化加劇　　　　　
　　深圳去年二手住宅成交量和成交面積均瀉逾四成　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股紅盤收升０﹒６１％，報１４２２４﹒１２點　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　拜登否認美韓討論核子聯合軍演，指南韓不會獲得核武　　　　　　
　　美國眾院周三選議長，共和黨領袖麥卡錫遇阻力　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　ＩＭＦ總裁表示３大經濟體齊減速，今年全球經濟更艱難　　　　　
　　印尼上月ＣＰＩ意外上升５﹒５％，央行面對緊縮壓力　　　　　　
　　市場料寬鬆政策進一步調整，日圓兌美元創７月新高　　　　　　　
　　德國失業率創歷史新低，就業數據火熱恐推高通脹　　　　　　　　
　　歐央行行長拉加德稱必須進一步提高歐元區利率水平　　　　　　　
　　歐洲天然氣在觸及俄烏戰爭前的最低水平後收高　　　　　　　　　
　　歐洲央行的內格爾表示需要更多行動來抑制價格預期　　　　　　　
　　比特幣價格不似分析師預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳洲樓市去年創下２００８年以來表現最差的一年　　　　　　　　
　　特斯拉第四季度汽車交付量創紀錄，惟不及預期　　　　　　　　　
　　第８波疫情下照開市，東京各大百貨店客似雲來　　　　　　　　　
　　經濟師預期巴西新總統勞拉執政後通脹預期惡化　　　　　　　　　
　　英國面臨Ｇ７成員國中最嚴重經濟衰退，政府補貼民生　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　民建聯立法會議員顏汶羽確診，正按指引隔離　　　　　　　　　　
　　梁愛詩稱釋法無擴大國安委權力，強調從未反對　　　　　　　　　
　　譚惠珠稱人大釋法無損法院權力，僅「畫公仔畫出腸」　　　　　　
　　陳茂波稱本月將出席達沃斯世界經濟論壇，料引進重點企業有新發展
　　；對本港今年經濟審慎樂觀，通關有助提振樓市氣氛　　　　　　　
　　港府據報委託投行發行美元歐元及離岸人民幣綠色債券　　　　　　
　　深股通額度全日用２８億元；滬股通全日流出６億元，外資淨流出６
　　億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　恒生創興５厘不再，招商永隆推快閃優惠高達５﹒１厘　　　　　　
　　經絡表示上月現樓按揭宗數按年減３４％；樓花減６９％　　　　　
　　世邦魏理仕料港旅遊需時復甦，短期對零售業刺激有限　　　　　　
　　傳通關人數設限只針對陸路口岸，不涉高鐵飛機金巴　　　　　　　
　　據報香港與內地通關，高鐵及飛機等不設人數限制　　　　　　　　
　　陳恒鑌料初期４萬配額較合適，逾百直通巴士可服務　　　　　　　
　　工聯會表示東九龍高架捷運擬往來彩虹東至寶達，或由港府全資興建
　　香港快運往福岡客機疑機艙失壓折返香港機場　　　　　　　　　　
　　澳門１２月賭收按年跌５６％，去年全年跌５１％創１８載新低　　
　　中原表示去年整體樓宇買賣宗數跌３８％，創３２年新低　　　　　
　　傳港府明或宣布通關安排，首階段先開放落馬洲口岸　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　本港新增１６１８６宗確診，再多７５名患者離世　　　　　　　　
　　上海核酸亭免費檢測服務延長至１月７日　　　　　　　　　　　　
　　全國昨新增確診逾４８００宗，再增３宗本土死亡個案　　　　　　
　　南韓本周末起要求來自港澳旅客持核酸陰性證明入境　　　　　　　
　　台灣表示周五起從大陸經港澳入境須持陰性檢測證明　　　　　　　
　　國藥控股（０１０９９）附屬公司負責莫諾拉韋在內地的進口和經銷
　　外交部表示部分國家對中國施入境限制不合理，將採應對　　　　　
　　新冠新毒株ＢＱ﹒１和ＸＢＢ未在上海本土傳播　　　　　　　　　
　　歐盟據報向中國提供免費疫苗助控制疫情　　　　　　　　　　　　
　　法學教授官媒撰文：健康碼不再具合法性應徹底退場　　　　　　　
　　浙江疾控表示日增百萬宗新冠病例，本月進入高峰平台期　　　　　
　　澳門教青局表示六成學生七成教師曾確診，返校前須快測　　　　　
　　醫管局稱急症室負荷增，護士憂通關後求診人數更多　　　　　　　
　　多國要求香港旅客檢測證明，陳國基去信駐港領事表關注　　　　　
　　國家藥監局通過快速審評通道批准１３個新冠藥物上市　　　　　　
　　工信部聯動阿里健康支持上海重點防疫藥品投放　　　　　　　　　
　　林紹波稱國泰及香港快運目標明年底前運力恢復至疫前　　　　　　
　　聯防聯控表示中西醫結合發揮重要作用，咳嗽不會致肺炎；為基層醫
　　衛機構配足新冠用藥及抗原試劑　　　　　　　　　　　　　　　　
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