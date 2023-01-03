《日入而息》傳港府明或宣布通關安排，恒大香港總部傳再度流標

《今天重點》
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傳港府明或宣布通關安排，首階段先開放落馬洲口岸
據報恒大香港總部再度流標，買家出價及條款未達要求
世茂（００８１３）將在切實可行情況下盡快發布境外債務重組計劃
林紹波稱國泰及香港快運目標明年底前運力恢復至疫前
騰訊（００７００）今回購９７﹒８２萬股，涉資約３﹒３億元
多國要求香港旅客檢測證明，陳國基去信駐港領事表關注
梁愛詩稱釋法無擴大國安委權力，強調從未反對
外交部表示部分國家對中國施入境限制不合理，將採應對
南韓本周末起要求來自港澳旅客持核酸陰性證明入境
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《即日市況》
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恒指高收３６３點報２０１４５，中聯通收升逾７％，比亞迪漲５％
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《深滬股市》
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滬指開門紅收升０﹒８８％重上三千一，成交半個月高
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《美元匯價》
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歐元下個重要阻力１﹒０７８０附近
歐元最新報１﹒０５４９╱５０，日圓最新報１３０﹒４５╱４８
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《公司資訊》
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小鵬汽車（０９８６８）去年全年交付量按年增長２３％
貿易通（５３６）進行品牌重塑，換新商標慶祝３５周年
小米（０１８１０）強調小米汽車進展順利，「造車遇坎」不實消息
富豪酒店（０００７８）首個綠色都市ＭｅｔａＧｒｅｅｎ正式面世
再鼎醫藥（０９６８８）授出逾１８萬股ＡＤＳ購股權，近１３萬股
受限制股份
吉利（００１７５）旗下極氪１２月交付量升近２倍，去年交付量逾
７萬部
宏利香港及澳門新任行政總裁白凱榮履新
星展香港委任郭宗翰為財資市場部總監
舜宇光學（０２３８２）賈麗娜已獲委任為獨立非執行董事
渣打香港委任文偉成為香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管；
渣打報告指香港富裕投資者轉投新興資產類別以抗通脹
騰訊（００７００）今回購９７﹒８２萬股，涉資約３﹒３億元
香港小輪（０００５０）委任李嘉豪為執行董事，由今日起生效
貓眼（０１８９６）內地元旦檔期票房５﹒４７億元人民幣，反映市
道回暖
傳粉筆（０２４６９）香港ＩＰＯ以上限９﹒９元定價
石四藥（０２００５）稱全力保障各地抗病毒、消炎等藥物供應
大發地產（０６１１１）去年全年合同銷售金額按年跌８４％
中國星（００３２６）不知悉股價或成交量不尋常波動原因
中國華君（００３７７）聯交所要求進一步交代主席被捕細節才能復
牌
大家樂（００３４１）委任方淑君為獨立非執行董事
華寶國際（００３３６）認購金融產品，共涉１６﹒３７億元人民幣
中生製藥（０１１７７）與普萊醫藥簽訂抗菌藥物獨家商業合作協議
永勝醫療（０１６１２）加熱式加濕器通過美國ＦＤＡ許可
和黃醫藥（０００１３）ＥＳＬＩＭ－０１中國ＩＩＩ期研究完成患
者入組
恒指公司將於２月２４日公布季檢結果
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《國企紅籌》
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中國電力（０２３８０）附屬獲注資約２２﹒４７億元
濱海投資（０２８８６）就收購南京金屏燃氣訂立正式協議
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《神州民企》
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天立國際控股（０１７７３）獲主席羅實增持約３２２﹒４萬股
基石藥業（０２６１６）舒格利單抗聯合治療食管鱗癌研究達主要終
點
安東油服（０３３３７））附屬通奧檢測引入戰略投資約２億元人民
幣
理想汽車（０２０１５）授出逾１０８３萬股受限制股份
世茂（００８１３）將在切實可行情況下盡快發布境外債務重組計劃
景瑞控股（０１８６２）１２月合約簽約銷售額按年跌５７％
復宏漢霖（０２６９６）漢貝泰獲批於內地新增兩項適應症
三江化工（０２１９８）訂立氮氣銷售協議，上限５５０萬元人民幣
據報恒大香港總部再度流標，買家出價及條款未達要求
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《中國要聞》
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北京環球度假區將發售年卡，價格１２６５元起
境外上市紅籌企業申報科創板可豁免部分營收指標
上海提前發放春節期間退休人員養老金
中證監回應上市券商實施再融資：董事會要審慎決策
今年首批成品油出口配額向四央企下發，按年增４９％
中央外事辦主任王毅稱外交戰線要推動構建和平共處
發改委副主任表示今年把恢復和擴大消費擺在優先位置
１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄４９三月低，略高預期
金融穩定法徵意見，設保障基金，人行提供流動性支持
新年首日收水５３４０億，今日５００億逆回購利率持平
人行表示發揮貨幣信貸政策效能，推動經濟運行整體好轉
上海普陀區支持科技企業上市，最高獎勵４００萬元
深交所表示禁止學前教育、學科培訓企業創業板發行上市
習近平新年賀詞：中國經濟長期向好基本面依然不變
官媒料中國５年期以上ＬＰＲ首季將降５至１５個基點
盒馬ＣＥＯ確認「盒馬鮮生」實現盈利，今年將拓展ＡＰＰ邊界
遵義城投公司百億貸款展期２０年，地方協調銀行硬食
中指院表示內地１２月百城新屋價跌幅擴大，連跌６個月
農發行將發今年首期金融債券，涉資不逾３５０億元人民幣
螞蟻集團發布營銷新政，營銷活動受全鏈路管控審查
中證監整治非法跨境展業，富途及老虎證券將配合整改
人行表示１２月三大政策行淨歸還抵押補充貸款１７１億
內地汽柴油價止步三連降，每噸提高２５０和２４０元
內媒表示富士康鄭州廠出貨恢復至預估九成，迎生產高峰
中指院表示元旦內地售樓面積同比增兩成，城市分化加劇
深圳去年二手住宅成交量和成交面積均瀉逾四成
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《寶島快訊》
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台股紅盤收升０﹒６１％，報１４２２４﹒１２點
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《國際要聞》
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拜登否認美韓討論核子聯合軍演，指南韓不會獲得核武
美國眾院周三選議長，共和黨領袖麥卡錫遇阻力
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《外圍經濟》
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ＩＭＦ總裁表示３大經濟體齊減速，今年全球經濟更艱難
印尼上月ＣＰＩ意外上升５﹒５％，央行面對緊縮壓力
市場料寬鬆政策進一步調整，日圓兌美元創７月新高
德國失業率創歷史新低，就業數據火熱恐推高通脹
歐央行行長拉加德稱必須進一步提高歐元區利率水平
歐洲天然氣在觸及俄烏戰爭前的最低水平後收高
歐洲央行的內格爾表示需要更多行動來抑制價格預期
比特幣價格不似分析師預期
澳洲樓市去年創下２００８年以來表現最差的一年
特斯拉第四季度汽車交付量創紀錄，惟不及預期
第８波疫情下照開市，東京各大百貨店客似雲來
經濟師預期巴西新總統勞拉執政後通脹預期惡化
英國面臨Ｇ７成員國中最嚴重經濟衰退，政府補貼民生
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《其他消息》
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民建聯立法會議員顏汶羽確診，正按指引隔離
梁愛詩稱釋法無擴大國安委權力，強調從未反對
譚惠珠稱人大釋法無損法院權力，僅「畫公仔畫出腸」
陳茂波稱本月將出席達沃斯世界經濟論壇，料引進重點企業有新發展
；對本港今年經濟審慎樂觀，通關有助提振樓市氣氛
港府據報委託投行發行美元歐元及離岸人民幣綠色債券
深股通額度全日用２８億元；滬股通全日流出６億元，外資淨流出６
億元
恒生創興５厘不再，招商永隆推快閃優惠高達５﹒１厘
經絡表示上月現樓按揭宗數按年減３４％；樓花減６９％
世邦魏理仕料港旅遊需時復甦，短期對零售業刺激有限
傳通關人數設限只針對陸路口岸，不涉高鐵飛機金巴
據報香港與內地通關，高鐵及飛機等不設人數限制
陳恒鑌料初期４萬配額較合適，逾百直通巴士可服務
工聯會表示東九龍高架捷運擬往來彩虹東至寶達，或由港府全資興建
香港快運往福岡客機疑機艙失壓折返香港機場
澳門１２月賭收按年跌５６％，去年全年跌５１％創１８載新低
中原表示去年整體樓宇買賣宗數跌３８％，創３２年新低
傳港府明或宣布通關安排，首階段先開放落馬洲口岸
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《新冠感染》
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本港新增１６１８６宗確診，再多７５名患者離世
上海核酸亭免費檢測服務延長至１月７日
全國昨新增確診逾４８００宗，再增３宗本土死亡個案
南韓本周末起要求來自港澳旅客持核酸陰性證明入境
台灣表示周五起從大陸經港澳入境須持陰性檢測證明
國藥控股（０１０９９）附屬公司負責莫諾拉韋在內地的進口和經銷
外交部表示部分國家對中國施入境限制不合理，將採應對
新冠新毒株ＢＱ﹒１和ＸＢＢ未在上海本土傳播
歐盟據報向中國提供免費疫苗助控制疫情
法學教授官媒撰文：健康碼不再具合法性應徹底退場
浙江疾控表示日增百萬宗新冠病例，本月進入高峰平台期
澳門教青局表示六成學生七成教師曾確診，返校前須快測
醫管局稱急症室負荷增，護士憂通關後求診人數更多
多國要求香港旅客檢測證明，陳國基去信駐港領事表關注
國家藥監局通過快速審評通道批准１３個新冠藥物上市
工信部聯動阿里健康支持上海重點防疫藥品投放
林紹波稱國泰及香港快運目標明年底前運力恢復至疫前
聯防聯控表示中西醫結合發揮重要作用，咳嗽不會致肺炎；為基層醫
衛機構配足新冠用藥及抗原試劑
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