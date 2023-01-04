《日出而作》美股三大指數齊跌，特斯拉收瀉逾１２％，蘋果跌４％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紐約道瓊斯 ３３１３６﹒３７ 跌 －１０﹒８８ －０﹒０３％
標普５００ ３８２４﹒１４ 跌 －１５﹒３６ －０﹒４０％
納斯達克 １０３８６﹒９８ 跌 －７９﹒５０ －０﹒７６％
倫敦富時１００ ７５５４﹒０９ 升 １０２﹒３５ １﹒３７％
法蘭克福ＤＡＸ １４１８１﹒６７ 升 １１２﹒４１ ０﹒８０％
巴黎ＣＡＣ４０ ６６２３﹒８９ 升 ２９﹒３２ ０﹒４４％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３１﹒１６７１，歐元兌美元１﹒０５４８
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
腦洞科技（０２２０３）１４７０萬元沽３股股份，料虧損１５０萬元
力勤資源（０２２４５）派特別股息，每股Ｈ股派３３﹒５７港仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
舜宇（０２３８２）擬發可持續發展掛勾債券，為債務再融資
藥明巨諾（０２１２６）李志成辭任獨立非執董追求其他個人事業
北海康成（０１２２８）行使選擇權獲脊髓性肌萎縮症基因療法
金禧（０００９１）棄安徽宿南區煤層氣勘探，撇銷５６２３萬元資產
創勝（０６６２８）靶向抗體治療實體瘤臨床試驗獲國家藥監局批准
迅捷環球（００５４０）主席連３股東或售６７％股權予侯艷麗，訂備忘
元亨燃氣（００３３２）洽更新供應及收購，不知悉股價下跌原因
童園國際（０３８３０）獨立非執董梁國偉辭任，薛漢榮接任
裕勤控股（０２１１０）執行董事李明珠辭任，昨起生效
德視佳（０１８４６）執行董事Ｌｅｒｃｈｅ辭任，昨起生效
壽康集團（００５７５）獲６億股供股申請，認購比率近２５％
金石資本（０１１６０）獨立非執董馬燕芬辭任，尹玉玲接任
中國投資開發（００２０４）終止任命李農合為榮譽主席
麗新國際（００１９１）供股成無條件，包銷商持４﹒９％股權
中達集團（００１３６）擬５１０萬人幣合資明星美妝護膚品牌，訂框架
澳門勵駿（０１６８０）終止澳門貴賓博彩中介業務
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
青島控股（００４９９）澄清惠州九煜未還本金，今早復牌
威高（０１０６６）附屬威高骨科近１２億元購威高新生
建發國際（０１９０８）去年歸屬股東銷售額跌７％
榮昌生物（０９９９５）膀胱癌聯合治療臨床研究獲批
中國外運（００５９８）累斥２億人幣回購４９２８萬Ａ股
新華保險（０１３３６）獲寶武增持１％，股權破１３％
麗珠醫藥（０１５１３）５５９３萬人幣回購１７０萬股
拉夏貝爾（０６１１６）新增２訴訟，被告涉２億人幣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
海吉亞（０６０７８）折讓近９％配股，淨籌７﹒８５億收購建設醫院
威訊（０１０８７）委鍾靜儀任非執行董事，昨起生效
四環醫藥（００４６０）附屬吉林惠升獲增資６﹒５億元；售吉林佳輝料賺１６５９萬人幣
京信通信（０２３４２）新交所今上市，每手１００股
大山教育（０９９８６）主席張紅軍沽２８％股權，續為控股股東
卓爾智聯（０２０９８）執行董事衛哲辭任，１月１日起生效
方達控股（０１５２１）晉升員工任行政總裁，李松續任主席
大唐集團（０２１１７）變更１名獨立非執董事
達力普（０１９２１）獲進入科威特及巴林石油無縫油管供應商名單
融創中國（０１９１８）３６億人幣售深圳項目，料稅前虧損５億人幣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上海市委稱及時出台促消費政策舉措，加大力度擴投資
喜茶十周年報告稱已進入全球８３個城市
中基協稱去年１１月底國內公募基金淨值逾２６萬億元
官媒稱過去一年７５款遊戲停運，今年調整仍是主旋律
人行收水３２７０億，今日僅３０億逆回購利率持平
財政部長劉昆稱適度加大財政擴張力度
北京銀保監局啟動京冀交通事故車險服務一體化試點
商務部稱取消對外貿易經營者備案登記
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《內房困局》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國華融（０２７９９）參與注資盤活融創上海董家渡項目
中指院稱去年中國百城新房價格８年來首下跌
人行廣州分行稱擴容房企內保外貸，緩解境外融資壓力
去年房企拿地規模腰斬，央企保利華潤拿地超兩千億
深圳去年二手樓成交量近腰斬，分析稱復甦取決三因素
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國金頭條》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美股新年開局差，特拉斯被沽，蘋果市值跌破２兆美元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國際要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
百年來破天荒，共和黨領袖麥卡錫未能當選眾院議長
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《外圍經濟》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
傳朱曉彤升任Ｔ
ｅｓｌａ副舵手
，兼掌美工廠歐
美銷售
德國上月ＣＰＩ
回落至個位數，
食品價格仍呈上
漲之勢
歐洲央行官員預
計未來兩次會議
將大幅加息
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《打擊貪腐》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中信銀行寧波分
行原黨委書記、
行長吳學文被「
雙開」
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《新冠感染》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
世衞邀中國專家
開會，冀了解當
地疫情情況和病
毒變種
中方稱各國限制
入境具政治目的
，美國稱措施基
於科學
中疾控稱短期內
大規模流行ＸＢ
Ｂ變異株的可能
性極低
復星、輝瑞新冠
口服藥均已進入
上海社區
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州券商》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
內地５２家上市
券商去年主承銷
收入３１９億元
人幣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《通關在望》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
傳與內地通關每
日３萬至５萬配
額，網上申請先
到先得
傳首階段通關擬
七口岸先行，爭
取每日最多五萬
配額
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《其他消息》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
為削減成本，據
報字節跳動中國
裁員數百人
美匯指數報１０
４﹒５９，德國
１２月通脹急降
歐元報１﹒０５
５８
雷軍２０２３年
首封全員信稱小
米變革進入深水
區
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－