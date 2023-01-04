《日出而作》美股三大指數齊跌，特斯拉收瀉逾１２％，蘋果跌４％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３１３６﹒３７ 跌 －１０﹒８８ －０﹒０３％

標普５００ ３８２４﹒１４ 跌 －１５﹒３６ －０﹒４０％

納斯達克 １０３８６﹒９８ 跌 －７９﹒５０ －０﹒７６％

倫敦富時１００ ７５５４﹒０９ 升 １０２﹒３５ １﹒３７％

法蘭克福ＤＡＸ １４１８１﹒６７ 升 １１２﹒４１ ０﹒８０％

巴黎ＣＡＣ４０ ６６２３﹒８９ 升 ２９﹒３２ ０﹒４４％

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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３１﹒１６７１，歐元兌美元１﹒０５４８



《公司業績》

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腦洞科技（０２２０３）１４７０萬元沽３股股份，料虧損１５０萬元

力勤資源（０２２４５）派特別股息，每股Ｈ股派３３﹒５７港仙

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《公司資訊》

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舜宇（０２３８２）擬發可持續發展掛勾債券，為債務再融資

藥明巨諾（０２１２６）李志成辭任獨立非執董追求其他個人事業

北海康成（０１２２８）行使選擇權獲脊髓性肌萎縮症基因療法

金禧（０００９１）棄安徽宿南區煤層氣勘探，撇銷５６２３萬元資產

創勝（０６６２８）靶向抗體治療實體瘤臨床試驗獲國家藥監局批准

迅捷環球（００５４０）主席連３股東或售６７％股權予侯艷麗，訂備忘

元亨燃氣（００３３２）洽更新供應及收購，不知悉股價下跌原因

童園國際（０３８３０）獨立非執董梁國偉辭任，薛漢榮接任

裕勤控股（０２１１０）執行董事李明珠辭任，昨起生效

德視佳（０１８４６）執行董事Ｌｅｒｃｈｅ辭任，昨起生效

壽康集團（００５７５）獲６億股供股申請，認購比率近２５％

金石資本（０１１６０）獨立非執董馬燕芬辭任，尹玉玲接任

中國投資開發（００２０４）終止任命李農合為榮譽主席

麗新國際（００１９１）供股成無條件，包銷商持４﹒９％股權

中達集團（００１３６）擬５１０萬人幣合資明星美妝護膚品牌，訂框架

澳門勵駿（０１６８０）終止澳門貴賓博彩中介業務

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《國企紅籌》

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青島控股（００４９９）澄清惠州九煜未還本金，今早復牌

威高（０１０６６）附屬威高骨科近１２億元購威高新生

建發國際（０１９０８）去年歸屬股東銷售額跌７％

榮昌生物（０９９９５）膀胱癌聯合治療臨床研究獲批

中國外運（００５９８）累斥２億人幣回購４９２８萬Ａ股

新華保險（０１３３６）獲寶武增持１％，股權破１３％

麗珠醫藥（０１５１３）５５９３萬人幣回購１７０萬股

拉夏貝爾（０６１１６）新增２訴訟，被告涉２億人幣

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《神州民企》

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海吉亞（０６０７８）折讓近９％配股，淨籌７﹒８５億收購建設醫院

威訊（０１０８７）委鍾靜儀任非執行董事，昨起生效

四環醫藥（００４６０）附屬吉林惠升獲增資６﹒５億元；售吉林佳輝料賺１６５９萬人幣

京信通信（０２３４２）新交所今上市，每手１００股

大山教育（０９９８６）主席張紅軍沽２８％股權，續為控股股東

卓爾智聯（０２０９８）執行董事衛哲辭任，１月１日起生效

方達控股（０１５２１）晉升員工任行政總裁，李松續任主席

大唐集團（０２１１７）變更１名獨立非執董事

達力普（０１９２１）獲進入科威特及巴林石油無縫油管供應商名單

融創中國（０１９１８）３６億人幣售深圳項目，料稅前虧損５億人幣

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《中國要聞》

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上海市委稱及時出台促消費政策舉措，加大力度擴投資

喜茶十周年報告稱已進入全球８３個城市

中基協稱去年１１月底國內公募基金淨值逾２６萬億元

官媒稱過去一年７５款遊戲停運，今年調整仍是主旋律

人行收水３２７０億，今日僅３０億逆回購利率持平

財政部長劉昆稱適度加大財政擴張力度

北京銀保監局啟動京冀交通事故車險服務一體化試點

商務部稱取消對外貿易經營者備案登記

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《內房困局》

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中國華融（０２７９９）參與注資盤活融創上海董家渡項目

中指院稱去年中國百城新房價格８年來首下跌

人行廣州分行稱擴容房企內保外貸，緩解境外融資壓力

去年房企拿地規模腰斬，央企保利華潤拿地超兩千億

深圳去年二手樓成交量近腰斬，分析稱復甦取決三因素

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《國金頭條》

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美股新年開局差，特拉斯被沽，蘋果市值跌破２兆美元

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《國際要聞》

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百年來破天荒，共和黨領袖麥卡錫未能當選眾院議長

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《外圍經濟》

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傳朱曉彤升任Ｔ

ｅｓｌａ副舵手

，兼掌美工廠歐

美銷售

德國上月ＣＰＩ

回落至個位數，

食品價格仍呈上

漲之勢

歐洲央行官員預

計未來兩次會議

將大幅加息

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《打擊貪腐》

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中信銀行寧波分

行原黨委書記、

行長吳學文被「

雙開」

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《新冠感染》

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世衞邀中國專家

開會，冀了解當

地疫情情況和病

毒變種

中方稱各國限制

入境具政治目的

，美國稱措施基

於科學

中疾控稱短期內

大規模流行ＸＢ

Ｂ變異株的可能

性極低

復星、輝瑞新冠

口服藥均已進入

上海社區

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《神州券商》

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內地５２家上市

券商去年主承銷

收入３１９億元

人幣

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《通關在望》

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傳與內地通關每

日３萬至５萬配

額，網上申請先

到先得

傳首階段通關擬

七口岸先行，爭

取每日最多五萬

配額

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《其他消息》

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為削減成本，據

報字節跳動中國

裁員數百人

美匯指數報１０

４﹒５９，德國

１２月通脹急降

歐元報１﹒０５

５８

雷軍２０２３年

首封全員信稱小

米變革進入深水

區

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