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即市新聞

04/01/2023 07:48

《日出而作》美股三大指數齊跌，特斯拉收瀉逾１２％，蘋果跌４％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　３３１３６﹒３７　跌　－１０﹒８８　－０﹒０３％
　　標普５００　　　　３８２４﹒１４　跌　－１５﹒３６　－０﹒４０％
　　納斯達克　　　　１０３８６﹒９８　跌　－７９﹒５０　－０﹒７６％
　　倫敦富時１００　　７５５４﹒０９　升　１０２﹒３５　　１﹒３７％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１４１８１﹒６７　升　１１２﹒４１　　０﹒８０％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　６６２３﹒８９　升　　２９﹒３２　　０﹒４４％
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　　　＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３１﹒１６７１，歐元兌美元１﹒０５４８
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　腦洞科技（０２２０３）１４７０萬元沽３股股份，料虧損１５０萬元
　　力勤資源（０２２４５）派特別股息，每股Ｈ股派３３﹒５７港仙　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇（０２３８２）擬發可持續發展掛勾債券，為債務再融資　　　　　
　　藥明巨諾（０２１２６）李志成辭任獨立非執董追求其他個人事業　　　
　　北海康成（０１２２８）行使選擇權獲脊髓性肌萎縮症基因療法　　　　
　　金禧（０００９１）棄安徽宿南區煤層氣勘探，撇銷５６２３萬元資產　
　　創勝（０６６２８）靶向抗體治療實體瘤臨床試驗獲國家藥監局批准　　
　　迅捷環球（００５４０）主席連３股東或售６７％股權予侯艷麗，訂備忘
　　元亨燃氣（００３３２）洽更新供應及收購，不知悉股價下跌原因　　　
　　童園國際（０３８３０）獨立非執董梁國偉辭任，薛漢榮接任　　　　　
　　裕勤控股（０２１１０）執行董事李明珠辭任，昨起生效　　　　　　　
　　德視佳（０１８４６）執行董事Ｌｅｒｃｈｅ辭任，昨起生效　　　　　
　　壽康集團（００５７５）獲６億股供股申請，認購比率近２５％　　　　
　　金石資本（０１１６０）獨立非執董馬燕芬辭任，尹玉玲接任　　　　　
　　中國投資開發（００２０４）終止任命李農合為榮譽主席　　　　　　　
　　麗新國際（００１９１）供股成無條件，包銷商持４﹒９％股權　　　　
　　中達集團（００１３６）擬５１０萬人幣合資明星美妝護膚品牌，訂框架
　　澳門勵駿（０１６８０）終止澳門貴賓博彩中介業務　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　青島控股（００４９９）澄清惠州九煜未還本金，今早復牌
　　威高（０１０６６）附屬威高骨科近１２億元購威高新生　
　　建發國際（０１９０８）去年歸屬股東銷售額跌７％　　　
　　榮昌生物（０９９９５）膀胱癌聯合治療臨床研究獲批　　
　　中國外運（００５９８）累斥２億人幣回購４９２８萬Ａ股
　　新華保險（０１３３６）獲寶武增持１％，股權破１３％　
　　麗珠醫藥（０１５１３）５５９３萬人幣回購１７０萬股　
　　拉夏貝爾（０６１１６）新增２訴訟，被告涉２億人幣　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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海吉亞（０６０７８）折讓近９％配股，淨籌７﹒８５億收購建設醫院　　　　　　　　　
威訊（０１０８７）委鍾靜儀任非執行董事，昨起生效　　　　　　　　　　　　　　　　
四環醫藥（００４６０）附屬吉林惠升獲增資６﹒５億元；售吉林佳輝料賺１６５９萬人幣
京信通信（０２３４２）新交所今上市，每手１００股　　　　　　　　　　　　　　　　
大山教育（０９９８６）主席張紅軍沽２８％股權，續為控股股東　　　　　　　　　　　
卓爾智聯（０２０９８）執行董事衛哲辭任，１月１日起生效　　　　　　　　　　　　　
方達控股（０１５２１）晉升員工任行政總裁，李松續任主席　　　　　　　　　　　　　
大唐集團（０２１１７）變更１名獨立非執董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
達力普（０１９２１）獲進入科威特及巴林石油無縫油管供應商名單　　　　　　　　　　
融創中國（０１９１８）３６億人幣售深圳項目，料稅前虧損５億人幣　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上海市委稱及時出台促消費政策舉措，加大力度擴投資
　　喜茶十周年報告稱已進入全球８３個城市　　　　　　
　　中基協稱去年１１月底國內公募基金淨值逾２６萬億元
　　官媒稱過去一年７５款遊戲停運，今年調整仍是主旋律
　　人行收水３２７０億，今日僅３０億逆回購利率持平　
　　財政部長劉昆稱適度加大財政擴張力度　　　　　　　
　　北京銀保監局啟動京冀交通事故車險服務一體化試點　
　　商務部稱取消對外貿易經營者備案登記　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　中國華融（０２７９９）參與注資盤活融創上海董家渡項目
　　中指院稱去年中國百城新房價格８年來首下跌　　　　　　
　　人行廣州分行稱擴容房企內保外貸，緩解境外融資壓力　　
　　去年房企拿地規模腰斬，央企保利華潤拿地超兩千億　　　
　　深圳去年二手樓成交量近腰斬，分析稱復甦取決三因素　　
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　　　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　美股新年開局差，特拉斯被沽，蘋果市值跌破２兆美元
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百年來破天荒，共和黨領袖麥卡錫未能當選眾院議長
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　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　傳朱曉彤升任Ｔ
　　ｅｓｌａ副舵手
　　，兼掌美工廠歐
　　美銷售　　　　
　　德國上月ＣＰＩ
　　回落至個位數，
　　食品價格仍呈上
　　漲之勢　　　　
　　歐洲央行官員預
　　計未來兩次會議
　　將大幅加息　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《打擊貪腐》　
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　　中信銀行寧波分
　　行原黨委書記、
　　行長吳學文被「
　　雙開」　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　世衞邀中國專家
　　開會，冀了解當
　　地疫情情況和病
　　毒變種　　　　
　　中方稱各國限制
　　入境具政治目的
　　，美國稱措施基
　　於科學　　　　
　　中疾控稱短期內
　　大規模流行ＸＢ
　　Ｂ變異株的可能
　　性極低　　　　
　　復星、輝瑞新冠
　　口服藥均已進入
　　上海社區　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州券商》　
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　　內地５２家上市
　　券商去年主承銷
　　收入３１９億元
　　人幣　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《通關在望》　
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　　傳與內地通關每
　　日３萬至５萬配
　　額，網上申請先
　　到先得　　　　
　　傳首階段通關擬
　　七口岸先行，爭
　　取每日最多五萬
　　配額　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　為削減成本，據
　　報字節跳動中國
　　裁員數百人　　
　　美匯指數報１０
　　４﹒５９，德國
　　１２月通脹急降
　　歐元報１﹒０５
　　５８　　　　　
　　雷軍２０２３年
　　首封全員信稱小
　　米變革進入深水
　　區　　　　　　
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