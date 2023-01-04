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即市新聞

04/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》緊記逐步上移止蝕位╱止賺位

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨天（３日）港股表現峰迴路轉，先裂口低開，
然後急速下試低位支持，再掉頭急升，創出短期升浪新高。恒指期貨與國指期貨的加權收市位已
經連續第二個交易日於大戶加權平均開倉水平之上報收，令本月１３日前大市顯著下跌的機會減
弱。若今天（４日）情況不變，未來個多星期內，我們應以候低造好為主要圖利策略，因預期大
市的調整幅度有限。
　　不過，為安全計，我們總應為突然轉壞的投資氣候作好準備，方法是訂好止蝕位╱止賺位，
且應於升市中逐步將其上移。可預期者，為圖表形勢會維持向好；但須注意的，為大市升得愈高
，繼續入市造好的值博率便會愈低。因此，於升浪途中，短線好友應於重要阻力位前逐步平舊倉
套利，但不應急於反倉造淡。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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