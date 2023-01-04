《專家之言－何志銘》通關復常早已反映，恒指升勢急不宜再建倉

《專家之言》昨（３日）港股低開高走，全日波幅達９０８﹒８２點（１９３０３﹒７３點

至２０２１２﹒５５點）。恒指低開２１０點後，報１９５７０點。跌幅曾擴至逾４００點，曾

一度跌至１９３０３點。汽車股、內需股及濠賭股板塊大推之下，恒指戲劇性地止跌急抽升，到

早市收市前更成功重上２００００點大關，恒生指數半日報２００４０點，升２５８點或

１﹒３１％。至午市初段，恒指升勢擴大，一度升逾４００點。尾段升幅稍為收窄，但仍能於

２００００點之上收市。主板股票的升跌比率為２６比１５，上升股份１１２５隻，恒指成分股

６８隻股份上升，下跌股份５隻，升跌比率為８９比７，最終全日收報２０１４５點，升３６３

點或１﹒８４％，主板成交１２０６﹒５３億元。國企指數收報６８３３點，升１２９點或

１﹒９２％。至於恒生科技指數方面，收報４２３３點，升１０４點或２﹒５３％。滬、深港通

南下交易淨流入４１﹒２２億及２１﹒５７億元人民幣。



＊已累升逾５５００點，回至１９０００點再部署較佳＊



後市方面，消息面似乎未有甚麼大的利好出現，炒通關、炒復常一早已反映了八八九九，計

一計起來恒指已大升了５５４７﹒９８點（１４５９７﹒３１點低位至昨收市２０１４５﹒２９

點計），有貨的建議走一走，未有貨的不建議建倉，鑑於指數升勢的確急，若有機會調至

１９０００點左右再部署相對更佳。《獨立股評人 何志銘》



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