《盤後部署》恒指升破牛熊線有望挑戰兩萬一，阿里料受制１０５元

《經濟通通訊社４日專訊》人民幣持續轉強，上日在岸及離岸人民幣對美元匯率雙雙升破「

６﹒９」關口，為２０２２年９月５日以來首次。港股方面，恒指升幅主要受惠多隻重磅成分股

急升。

阿里（０９９８８）為恒指升市最大功臣，盤中曾升超過８％，自２０２１年２月以來首度

收復２５０天線，單獨貢獻恒指過百點升幅，最終收報９６﹒４元，升８﹒７４％。同系阿里健

康（００２４１）獲工信部選為多地防疫物資投放渠道，股價扭轉過去近一個月跌勢，收高

１１﹒２８％，報７﹒４元。

其餘科技股一同造好；騰訊（００７００）升４﹒５８％，收報３６１元，並為恒指貢獻近

７７點升幅；美團（０３６９０）升２﹒５５％，收報１８１﹒３元；百度（０９８８８）升

８﹒１９％，收報１２４﹒２元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升９﹒１９％，收報２１６﹒２元。

此外，京東集團（０９６１８） ２４１元 升７﹒２１％；友邦（０１２９９）

９１﹒３５元 升３﹒４５％；滙控（００００５） ５０元 升２﹒６７％，三者同為升市主

要功臣。內房股方面；碧桂園（０２００７）升７﹒４３％，收報２﹒８９元；碧桂園服務

（０６０９８）升１１﹒７１％，收報２１﹒６５元；龍湖（００９６０）升１１﹒８％，收報

２７元；旭輝（００８８４）升１３﹒１６％，收報１﹒２９元；新城發展（０１０３０）升

１０﹒９６％，收報３﹒２４元。



＊蘋果砍單累舜宇挫一成＊



蘋果以需求減弱為由，通知內地供應商本季減產，隔晚蘋果股價下挫，拖累港股蘋果概念股

跟跌；藍籌舜宇（０２３８２）股價急挫，盤中一度跌逾１４％，最終收報８６﹒２元，跌

１０﹒１１％。另外高偉電子（０１４１５）跌４％，收報１０﹒５６元；比亞迪電子

（００２８５）跌４﹒１％，收報２４﹒５５元；瑞聲（０２０１８）逆轉升１﹒４７％，收報

１８元。

股市氣氛良好，帶動恒指早上成功突破２５０天線水平，為２０２１年７月以來首度升破該

位。隨後大市升幅持續擴大，午後擴大至升超過６００點，最終恒指收報２０７９３，升６４７

點或升３﹒２２％，主板成交１４９６﹒３６億元。國企指數報７０６５，升２３１點或升

３﹒３９％。恒生科技指數報４４２７，升１９３點或升４﹒５８％。



＊阿里健康基本面更吸引＊



港股新年開局連升兩日，更自一年半以來首度收復２５０天牛熊線，而大市總成額亦對辦，

連續兩日高於１２００億元，而且今日更接近１５００億元，後市有望挑戰２１０００。至於內

地疫情發展，儘管感染情況嚴重，但仍在可控範圍，恒指初步支持可先看２００００點。

阿里今日收升超過８％，為升市最大功臣，股價亦突破了２５０天線和橫行區，後市更加樂

觀。但須留意阿里目前並未有重大利好消息以助其進一步向上突破，預計短線炒作後難再向上突

破，目前１０５元為較大阻力，現價部署須特別注意。

同系阿里健康相對有利，除與工信部合作外，內地民眾對藥品需求增加亦屬有利因素，而且

早前股價已回調不少，現價相對更為吸引，不妨追入，上望１０元。（ｈｃ）

