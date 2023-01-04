  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2023 17:45

《台股攻略－黃振宇》台股好淡爭持，再生能源股逆市受捧

　　《台股攻略》台股今日（４日）好淡爭持，電子股中，以光電股的表現較強，再生能源股續
獲資金追捧，惟台積電、鴻海及聯發科收跌，航運股受壓，加權指數最終跌２４點，收
１４１９９點，成交金額為新台幣１６１０﹒１１億元，三大法人合計淨賣出新台幣４２﹒５億
元。
　　電子股方面，大立光升１﹒２％，帶領光學股上揚，揚明光、玉晶光及天瀚均升３％至４％
，錸寶漲停；電子三雄的台積電收新台幣４４９﹒５元，跌０﹒８％，鴻海及聯發科尾市沽壓湧
現，分別收新台幣９８﹒１元及６３６元，均跌１％；ＡＢＦ載板雙雄的南電跌４﹒３％，欣興
跌１﹒６％；面板雙虎則逆市上揚，友達升１﹒６％，群創升０﹒９％。能源政策獲台灣政府支
持下，再生能源概念股獲資金追捧，其中風力發電股的華城漲停，上緯投控及永冠－ＫＹ均升超
過３％，中興電、士電、亞力及大亞均升２％至３％；太陽能發電股的新晶投控漲停，達能迫近
漲停，茂迪、安集及國碩均升超過３％，元晶、碩禾及聯合再生均升０﹒７％至１﹒５％。航運
股普遍走低，貨櫃三雄萬海收新台幣７７﹒１元，跌２﹒７％；長榮收新台幣１５６元，跌
２﹒５％；陽明收新台幣６３﹒５元，跌１﹒７％。散裝航運股的慧洋－ＫＹ、四維航、台航、
中航、裕民及新興均跌２％至４％，宅配通、嘉里大榮及漢翔均升０﹒１％至０﹒４％。
　　台股受惠明日展開的美國消費電子展（ＣＥＳ），電子股獲資金進駐，但投資者需留意美國
科技股仍處於弱勢，預計台股將持續考驗萬四點關口。此外，短期經濟下行風險仍未緩和，建議
趁大市上升時減持，保留資金再作部署。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/01/2023
《神州經脈》傳金穩委助房企脫困　澳煤恢復進口有望　滬指三連揚
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港　
人氣文章財經熱話04/01/2023
【內房回暖】內房揀股攻略！配股地雷點避免？
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】通關在即憧憬樓市快見底　地產股獲大行唱好哪幾隻可吼？
人氣文章FOCUS04/01/2023
【FOCUS】議長大熱臨門倒灶　曝「出賣靈魂」需謹慎
人氣文章安永大灣區專輯04/01/2023
搭建人才橋樑 推動大灣區基建
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金