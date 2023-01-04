《台股攻略－黃振宇》台股好淡爭持，再生能源股逆市受捧

《台股攻略》台股今日（４日）好淡爭持，電子股中，以光電股的表現較強，再生能源股續

獲資金追捧，惟台積電、鴻海及聯發科收跌，航運股受壓，加權指數最終跌２４點，收

１４１９９點，成交金額為新台幣１６１０﹒１１億元，三大法人合計淨賣出新台幣４２﹒５億

元。

電子股方面，大立光升１﹒２％，帶領光學股上揚，揚明光、玉晶光及天瀚均升３％至４％

，錸寶漲停；電子三雄的台積電收新台幣４４９﹒５元，跌０﹒８％，鴻海及聯發科尾市沽壓湧

現，分別收新台幣９８﹒１元及６３６元，均跌１％；ＡＢＦ載板雙雄的南電跌４﹒３％，欣興

跌１﹒６％；面板雙虎則逆市上揚，友達升１﹒６％，群創升０﹒９％。能源政策獲台灣政府支

持下，再生能源概念股獲資金追捧，其中風力發電股的華城漲停，上緯投控及永冠－ＫＹ均升超

過３％，中興電、士電、亞力及大亞均升２％至３％；太陽能發電股的新晶投控漲停，達能迫近

漲停，茂迪、安集及國碩均升超過３％，元晶、碩禾及聯合再生均升０﹒７％至１﹒５％。航運

股普遍走低，貨櫃三雄萬海收新台幣７７﹒１元，跌２﹒７％；長榮收新台幣１５６元，跌

２﹒５％；陽明收新台幣６３﹒５元，跌１﹒７％。散裝航運股的慧洋－ＫＹ、四維航、台航、

中航、裕民及新興均跌２％至４％，宅配通、嘉里大榮及漢翔均升０﹒１％至０﹒４％。

台股受惠明日展開的美國消費電子展（ＣＥＳ），電子股獲資金進駐，但投資者需留意美國

科技股仍處於弱勢，預計台股將持續考驗萬四點關口。此外，短期經濟下行風險仍未緩和，建議

趁大市上升時減持，保留資金再作部署。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》



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