《窩輪豪情－梁業豪》港股如欲顯著向淡，須符合甚麼條件？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、公用

事業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為藥明生物

（０２２６９）、金蝶國際（００２６８）與萬國數據（０９６９８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則

宜首選蔚來（０９８６６）、龍湖集團（００９６０）與京東健康（０６６１８）。

恒指牛證重貨區現位於１８５００－１８５９９，距離恒指現水平非常遠，暫時沒有被殺倉

的危險。但值得留意者，為收回價區域１９２００－１９２９９的總街貨區若進一步增加，便有

可能成為新的恒指牛證重貨區，燃起淡友大戶殺倉的意欲。換言之，須待職業炒家帶領散戶於更

高水平進行看好後市的部署後，港股大市才有條件顯著向淡。另一方面，恒指熊證重貨區

２０３００－２０３９９內現正有好友大戶進行殺倉活動，而他們的下站殺倉目標為重貨區

２０５００－２０５９９。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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