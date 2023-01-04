《午市前瞻》恒指或回試二十天線後再升，阿里健康有望挑戰１０元

《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收報２０６０８，升４６２點或２﹒３％，主板成

交７４１﹒４７億元。恒生中國企業指數報７００１，升１６７點或２﹒４６％。恒生科技指數

報４３７６，升１４３點或３﹒３９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５６﹒２元，升１１元或３﹒１９％，成交６９﹒４６億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒８元，升７﹒１５元或８﹒０７％，成交５５﹒６７億元；美團收報

１８４﹒６元，升７﹒８元或４﹒４１％，成交３６﹒３３億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊溫鋼城：恒指目前已升至超買＊



恒指今日早段延續上日升勢，高開１７４點，報２０３１９。在科技股及內房股帶動下，恒

指升幅曾擴至逾４００點，並突破２０５００。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指

自去年１１月開始反覆向上，每逢下試２０天線均見支持。上日初段曾跌４００點，並一度試穿

２０天線，但隨即回升，相信部分資金在年初重新部署，推動恒指上升。不過，他指出恒指已連

升兩周，９日ＲＳＩ已升至超買，短線或回調至２０天線再上。



＊阿里健康走勢好轉＊



阿里健康（００２４１）早段曾升逾１０％。據報，工業和信息化部聯動阿里健康支持上海

重點防疫藥品投放。工信部調度連花清瘟、布洛芬，阿里健康配套調劑了Ｎ９５口罩等緊急藥品

和抗疫物資，通過阿里健康專屬通道支持上海的重點藥品投放。

溫鋼城表示，阿里健康的市盈率雖然偏高，但市場預期公司今年有１﹒５倍的盈利增長，今

日更有工信部統籌支持上海防疫藥品投放的利好消息，刺激股價上升。他又指，阿里健康於去年

１２月９日開始回調，但上日在６﹒４１元有支持，今日早段能突破１０天線，走勢已好轉，有

望挑戰去年１２月高位１０元水平。（ｅｒ）

