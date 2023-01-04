【復常炒Ｄ乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港

《經濟通通訊社４日專訊》隨著內地快將通關，除大市繼續攀升外，一些較落後的通關受惠

股亦起動，其中本地銀行股近日獲多間大行唱好今年業績表現，今日普遍上漲，同時獲中金和摩

通推介的中銀香港（０２３８８）一度抽升３％，創逾３個月高，匯控（００００５）則高收逾

２％。此外，雖然美國聯儲局今年或將放緩加息步伐，但歐美加息周期始終未完，有歐洲央行管

理委員會成員就指接下來兩次會議仍將大幅加息。加息有助銀行息差擴闊，利息收入上升，料銀

行今年業績仍將受惠加息。



＊中金料港銀今年淨利潤增３５％，首選中銀香港＊



中金近日發表報告指，去年港銀指數上漲１％，跑贏恒生指數１６個百分點，海外加息帶動

的息差改善是股價走出相對收益的主要原因，而疫情影響和內房風險暴露是拖累股價主因。展望

今年，預計利率環境、疫情演化、內房風險仍是影響港銀股價的三條主線，高利率水平有利於銀

行息差表現，內地防疫政策優化以及政策對優質民營房企的融資支持或逐步移除其對港銀的負面

拖累，看好今年港銀亮眼的業績表現，業績落地有望推動估值和股價逐步修復。預計港銀今年營

收和淨利潤分別按年增１５％和３５％，而當前估值仍處於平均水平以下一倍標準差處，投資性

價比較高，首選中銀香港。

中金又指，今年香港經濟復甦的背景下本地信貸需求有望溫和改善。此外，去年資本市場及

消費低迷造成手續費收入同比大幅回落，今年經濟回暖有機會帶動港股交易量回升，同時通關亦

是銀行信用卡收入的潛在催化劑，預計今年手續費收入有望按年顯著改善。不過，內房敞口風險

仍是影響港銀撥備計提的最重要因素，惟內地推出多項金融支持地產政策，房地產行業或將呈現

「緩築底、慢復甦」走勢，港銀的新增內房敞口損失或將趨於緩和，惟預計恒生（０００１１）

及東亞（０００２３）去年下半年和今年上半年仍有損失計提壓力，另需關注匯控及渣打

（０２８８８）在英國和新興市場敞口風險的演變。



＊摩通：港銀受惠內地通關，首選中銀香港次選匯控＊



摩通則指，內地通關下，主要受惠大中華地區金融股為本港銀行，尤其是擔任銀聯支付清算

的中銀香港，其次為本港最大零售財富產品分銷商匯控。數據又顯示本港銀行的本港銀行同業拆

息（ＨＩＢＯＲ）及存款成本息差擴大，支持淨息差擴闊。

另花旗表示，中國自１１月底起放寬防疫限制，見到今年中國重新開放的明確方向，日前當

局更宣布１月８日起取消對入境國際旅客的檢疫要求，將有序恢復出境旅行，進展較預期快。預

期中國全面重新開放可能較早前預期更快實現，將成為中國、香港及泰國銀行業的關鍵催化劑，

當中預期今年中國銀行業可能受益最大，並跑贏亞洲其他地區。而香港銀行則看好匯控，但受全

球巨集觀不確定性、借貸成本上升和房地產市場低迷影響，今年香港貸款增長可能保持低迷。



＊歐央行管委：未來兩次會議仍猛加息，花旗：儲局２月將再加０﹒５厘＊



另方面，德國公布１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年漲９﹒６％，低於經濟學家預測的

１０﹒２％，惟食品價格仍呈上漲之勢。歐洲央行管理委員會成員Ｍａｒｔｉｎｓ

Ｋａｚａｋｓ表示，央行在接下來的兩次會議上仍然可以採取相當大的步伐加息，預計２月和３

月時將大幅上調利率。事實上，面對創紀錄的消費價格增速，歐洲央行已加息２﹒５厘，市場定

價顯示投資者預計還會有兩次０﹒５厘的加息。歐洲央行上月宣布加息０﹒５厘，央行當時也指

未來將繼續加息以打擊通脹，副行長Ｌｕｉｓ ｄｅ Ｇｕｉｎｄｏｓ稱，加息０﹒５厘可能成

為新常態。

英倫銀行上月亦加息０﹒５厘，指標利率升至３﹒５厘，是連續９次加息，英倫銀行指未來

或需繼續加息，以應對國內物價及工資上升造成持續的通脹壓力。至於美國聯儲局雖然已表態放

慢加息步伐，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪仍預料，聯儲局於２月將再加息

０﹒５厘，３月和５月的加息幅度則減慢至０﹒２５厘，美息將於上半年最終加至５﹒２５至

５﹒５厘。不過，市場普遍預期美國經濟或於今年陷入衰退，而利率期貨市場定價正暗示下半年

聯儲局政策或轉向，預期有機會年底首次減息。

另值得一提，花旗發表報告表示，隨著香港與內地關口恢復正常連繫，未來數季的跨境商業

活動將再活躍，故調高香港今年經濟增長預測至３％，較原先估計高０﹒２個百分點，明年經濟

增長調高至３﹒４％，較早前估計高０﹒４個百分點。香港經濟較快增長相信亦利好本地銀行股

，匯控今日收市升２﹒６７％收報５０元，成交１０﹒１９億元；中銀香港升１﹒６８％報

２７﹒２５元，成交４﹒５８億元。另渣打升１﹒８７％報６０元，恒生升１﹒３１％報

１３１﹒６元，東亞升３﹒０５％報９﹒７９元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

