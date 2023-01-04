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04/01/2023 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒１億元，買中移動沽建行

　　《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指高開１７４點，報２０３１９點。最高升６４７點報
２０７９３點，最低升８８點報２０２３３點。恒指收報２０７９３點，升６４７點或
３﹒２２％。
　　北水全日淨流入５０﹒１億元，增加１７﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、快手（０１０２４）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是建設銀
行（００９３９）、碧桂園服務（０６０９８）、碧桂園（０２００７）。
　　主板成交１４９６﹒３６億元增加２４％。其中港股通成交４４３﹒１億元，佔總成交
２９﹒６％。
　　中國移動升２％報５３﹒５５元，北水淨買入９﹒３億元；快手升５﹒３７％報７７﹒５５
元，北水淨買入８億元；騰訊控股升４﹒５８％報３６１元，北水淨買入５﹒９億元。
　　建設銀行升１﹒４２％報５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務升１１﹒７１％報
２１﹒６５元，北水淨賣出１﹒７億元；碧桂園升７﹒４３％報２﹒８９元，北水淨賣出０﹒７
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　９﹒２５
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　８﹒０３
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　５﹒９０
　　海吉亞醫療　（０６０７８）　　　　　　２﹒５５
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　２﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒１３
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－１﹒６７
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　－０﹒７４
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－０﹒３６
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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