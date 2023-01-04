【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒１億元，買中移動沽建行

《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指高開１７４點，報２０３１９點。最高升６４７點報
２０７９３點，最低升８８點報２０２３３點。恒指收報２０７９３點，升６４７點或
３﹒２２％。
北水全日淨流入５０﹒１億元，增加１７﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、快手（０１０２４）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是建設銀
行（００９３９）、碧桂園服務（０６０９８）、碧桂園（０２００７）。
主板成交１４９６﹒３６億元增加２４％。其中港股通成交４４３﹒１億元，佔總成交
２９﹒６％。
中國移動升２％報５３﹒５５元，北水淨買入９﹒３億元；快手升５﹒３７％報７７﹒５５
元，北水淨買入８億元；騰訊控股升４﹒５８％報３６１元，北水淨買入５﹒９億元。
建設銀行升１﹒４２％報５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務升１１﹒７１％報
２１﹒６５元，北水淨賣出１﹒７億元；碧桂園升７﹒４３％報２﹒８９元，北水淨賣出０﹒７
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ９﹒２５
快手 （０１０２４） ８﹒０３
騰訊控股 （００７００） ５﹒９０
海吉亞醫療 （０６０７８） ２﹒５５
藥明生物 （０２２６９） ２﹒４９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －２﹒１３
碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒６７
碧桂園 （０２００７） －０﹒７４
兗礦能源 （０１１７１） －０﹒３６
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒３２
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