【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒１億元，買中移動沽建行

《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指高開１７４點，報２０３１９點。最高升６４７點報

２０７９３點，最低升８８點報２０２３３點。恒指收報２０７９３點，升６４７點或

３﹒２２％。

北水全日淨流入５０﹒１億元，增加１７﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動

（００９４１）、快手（０１０２４）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是建設銀

行（００９３９）、碧桂園服務（０６０９８）、碧桂園（０２００７）。

主板成交１４９６﹒３６億元增加２４％。其中港股通成交４４３﹒１億元，佔總成交

２９﹒６％。

中國移動升２％報５３﹒５５元，北水淨買入９﹒３億元；快手升５﹒３７％報７７﹒５５

元，北水淨買入８億元；騰訊控股升４﹒５８％報３６１元，北水淨買入５﹒９億元。

建設銀行升１﹒４２％報５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務升１１﹒７１％報

２１﹒６５元，北水淨賣出１﹒７億元；碧桂園升７﹒４３％報２﹒８９元，北水淨賣出０﹒７

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ９﹒２５

快手 （０１０２４） ８﹒０３

騰訊控股 （００７００） ５﹒９０

海吉亞醫療 （０６０７８） ２﹒５５

藥明生物 （０２２６９） ２﹒４９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －２﹒１３

碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒６７

碧桂園 （０２００７） －０﹒７４

兗礦能源 （０１１７１） －０﹒３６

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒３２

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