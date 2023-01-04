《美元走勢－羅明立》英鎊暫時１﹒１９會有支持，可高沽

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３０﹒５０ １３１﹒３１ １３０﹒３８

歐元╱美元 １﹒０５７８ １﹒０５８２ １﹒０５４５

英鎊╱美元 １﹒２００５ １﹒２０１１ １﹒１９６６

美元╱瑞郎 ０﹒９３０９ ０﹒９３６２ ０﹒９３０８

美元╱港元 ７﹒８１９１ ７﹒８２０１ ７﹒８１１０

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《美元走勢》美國１２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為４６﹒２，與初值一樣。令人意

外的是德國１２月調和消費物價指數顯著回落，年率由１１﹒３％回落至９﹒６％，歐元自１１

月初以來首次失守２０天線，以後更跌至１﹒０５２０附近。美元則反彈至１０４﹒８５。投資

者仍然仍預計聯儲局今年稍後時間會降息，但德國通脹回落可能讓歐央行的貨幣政策可以稍為放

鬆，加上近期美元在１０３﹒５０頗有支持，若能確認突破１０５的話，美匯短期有機會迎來一

波上升。

歐元昨晚（３日）在１﹒０５低位反彈，若接近１﹒０６可小注做空，目標１﹒０４５０。

英鎊近期仍然較為疲弱，經濟下行壓力大，昨晚一度跌破５０天平均線，暫時１﹒１９會有支持

，阻力在１﹒２０５０及１﹒２１３０，可高沽。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０５９５ １﹒０４７０ １﹒０６３５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２０２０ １﹒１９２０ １﹒２０６０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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