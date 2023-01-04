  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2023 15:36

《美元走勢－羅明立》英鎊暫時１﹒１９會有支持，可高沽

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒５０　１３１﹒３１　１３０﹒３８
　　歐元╱美元　１﹒０５７８　１﹒０５８２　１﹒０５４５
　　英鎊╱美元　１﹒２００５　１﹒２０１１　１﹒１９６６
　　美元╱瑞郎　０﹒９３０９　０﹒９３６２　０﹒９３０８
　　美元╱港元　７﹒８１９１　７﹒８２０１　７﹒８１１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為４６﹒２，與初值一樣。令人意
外的是德國１２月調和消費物價指數顯著回落，年率由１１﹒３％回落至９﹒６％，歐元自１１
月初以來首次失守２０天線，以後更跌至１﹒０５２０附近。美元則反彈至１０４﹒８５。投資
者仍然仍預計聯儲局今年稍後時間會降息，但德國通脹回落可能讓歐央行的貨幣政策可以稍為放
鬆，加上近期美元在１０３﹒５０頗有支持，若能確認突破１０５的話，美匯短期有機會迎來一
波上升。　
　　歐元昨晚（３日）在１﹒０５低位反彈，若接近１﹒０６可小注做空，目標１﹒０４５０。
英鎊近期仍然較為疲弱，經濟下行壓力大，昨晚一度跌破５０天平均線，暫時１﹒１９會有支持
，阻力在１﹒２０５０及１﹒２１３０，可高沽。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０５９５　１﹒０４７０　１﹒０６３５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　賣出英鎊　１﹒２０２０　１﹒１９２０　１﹒２０６０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/01/2023
《神州經脈》傳金穩委助房企脫困　澳煤恢復進口有望　滬指三連揚
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港　
人氣文章財經熱話04/01/2023
【內房回暖】內房揀股攻略！配股地雷點避免？
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】通關在即憧憬樓市快見底　地產股獲大行唱好哪幾隻可吼？
人氣文章FOCUS04/01/2023
【FOCUS】議長大熱臨門倒灶　曝「出賣靈魂」需謹慎
人氣文章安永大灣區專輯04/01/2023
搭建人才橋樑 推動大灣區基建
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金