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04/01/2023 12:34

【預算前瞻】羅兵咸倡下財年續派３０００－５０００元消費券

　　《經濟通通訊社４日專訊》羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥表示，為提振消費意欲及刺激
香港零售市道，提議政府新一份《財政預算案》續派發消費券，金額約３０００元至５０００元
，分３期派發。政府應為零售商提供支援，同時亦可提供更多激勵措施，鼓勵零售商將客戶群擴
展至大灣區，從而增加收入。
　　王曉彥預期，未來四個財政年度料均錄盈餘。由於本港邊境重開之後，市民留港消費較預期
少，為刺激本地零售，因此建議派消費券。她冀相關支出不會對政府財政有太大負擔。
　
＊樓市「撤辣」問題複雜＊
　
　　對於樓市下跌，政府有否需要考慮「撤辣」。王曉彥則表示，賣地收入受到整體經濟情況影
響，而加息環境下，賣樓活動亦隨之減少。總括而言，她認為現時處理「撤辣」問題複雜，政府
需時作全面諮詢。
　　政府將爭取於本月初通關，王曉彥稱，社會冀通關有助帶動整體本地零售業，以及企業與個
人消費信心，但通關對財政實際影響仍有待觀察。羅兵咸永道香港稅務合夥人王建華則稱，最重
要是政府投放足夠資源，以提升通關相關配套負荷能力。另外，王建華亦提倡將股票印花稅由
０﹒１３％回調至０﹒１％，重返疫前水平，與新加坡看齊。
　
＊所有免稅額倡增加至少１０％＊
　
　　羅兵咸永道亦建議，考慮為特定行業和人才提供稅收和非稅收支持。同時，建議政府繼續提
供２０２２╱２３年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅１００％寬減，並增加上限至每宗２﹒５
萬元。此外，由於薪俸稅下的免稅額已至少４年未有作出調整，建議將所有免稅額增加至少
１０％。
　　隨著近期利率上升，該行建議將居所貸款利息扣除上限提高至每課稅年度１５萬元，並將最
長扣除期延長至２５年，同時建議針對住宅租金扣除上限進行同等調整。（ｒｈ）

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