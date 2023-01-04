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04/01/2023 13:56

【通關在望】基金公會：理解通關初期設配額，盼提供全面通關時間

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，基金業界一直對通關
引頸以待，理解當局在通關落實初期設置額度，希望政府能給予時間表交代何時能與內地全面通
關。她又認為，香港在過去幾年落後於其他地方，即使與內地通關也只是與其他主要競爭對手看
齊，認為政府應盡力爭取「超通」，包括落實更多吸引人才措施。
　　新一份《財政預算案》將下月２２日發表。黃王慈明指，公會已就優化互聯互通計劃、跨境
計劃、ＥＳＧ等方面的訴求和意見羅列予財政司司長，認為股、債通仍有優化空間，基金互認、
ＥＴＦ通、理財通等跨境計劃現時成效較低，期望相關計劃可獲更多放寬以發揮其應有潛力。此
外，內地正大力改善退休策度，希望未來能爭取內地養老金可投資香港的公募基金，認為這將是
香港推進成為國際資產中心的重要契機。　
　　對於政府上月公布多項吸引人才措施，黃王慈明認為，香港具有條件吸引和挽留人才，眾多
與內地的互聯互通計劃都惹來其他地方的羨慕，但問題在於相關計劃的規限太多，若監管能盡量
放寬相關限制，令計劃能發揮其應有功效，自然不用擔心搶不到人才。（ａｃ）

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