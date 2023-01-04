《本港經濟》１１月零售銷貨值出乎意料下跌４﹒２％，遜市場預期

《經濟通通訊社４日專訊》根據政府統計處公布的臨時估計數字，去年１１月，本港零售業

總銷貨價值為２９５億元，按年下跌４﹒２％，比１０月修訂後升４％及市場預估升４﹒８％差

，並錄得去年３月以來最大跌幅。扣除其間價格變動後，１１月零售業總銷貨量按年亦跌

５﹒３％，比１０月修訂後升２﹒５％和市場預估升３﹒３％遜色。



＊首十一個月銷貨值跌１﹒１％＊



２０２２年首十一個月合計的零售銷貨值按年下跌１﹒１％，而銷貨數量則跌３﹒６％。

政府發言人表示，零售業務繼上月改善後，在１１月有所回軟。１０月和１１月合計，零售

銷貨價值按年比較大致保持平穩。展望未來，發言人指出雖然金融狀況收緊將繼續影響本地消費

需求，政府近日進一步放寬社交距離措施及勞工市場情況繼續改善將提供支持。此外，預期訪港

旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。



＊１１月網上銷售價值按月升９﹒４％＊



在去年１１月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔１２﹒８％。該月的零售業網上銷售價值

的臨時估計為３８億元，按年月上升９﹒４％，１０月的零售業網上銷售價值按年升３５﹒１％

。去年首十一個月合計的零售業網上銷售價值上升２１﹒９％。



＊珠寶鐘表銷貨值跌８﹒３％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，去年１１月，其他未分類消費品的

銷貨價值下跌６％。其次為珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（銷貨價值下跌８﹒３％）；百貨公司貨

品（下跌１９﹒３％）；服裝（下跌１６﹒４％）；藥物及化妝品（下跌４﹒２％）。

另一方面，同期電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升３﹒１％。其次為超級市場貨

品（銷貨價值上升０﹒１％）。（ｃｌ）

