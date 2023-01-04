香港科技探索今年總商品交易額目標增６﹒３％至１１﹒１％

《經濟通通訊社４日專訊》香港科技探索（０１１３７）表示，２０２３年全年訂單總商品

交易額約８８億元至９２億元，按年增長６﹒３％至１１﹒１％，若香港零售業今年增長為０％

至５％；多媒體廣告收入約１﹒５６億元。綜合毛利率及佣金（計入多媒體廣告收入前）為

２４％至２４﹒５％；香港電子商貿業務的經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為

５％至５﹒５％，即約為４﹒４億元至５﹒０６億元。

此外，全自動零售商店及系統若無進一步技術及規管議題，目標於２０２３年第二季試推；

第三方物流服務則將於４月試推，並將於７月正式推出；全方位電子商店方案料於今年上半年底

前推出；社交電子商貿平台Ｅｖｅｒｕｔｓ將於２０２３年１月正式推出。



＊因港人移居海外人數增加，拓海外市場業務＊



公司亦維持中期目標，於２０２６年或之前，訂單總商品交易額達到１２０億元至１５０億

元（約佔香港總零售銷貨價值的３﹒４％至４﹒３％）。快速送遞團隊將於２０２３年擴展至

１３個濕貨街市（約覆蓋香港總住戶數目的６０％至６５％）；首個海外拓展市場－澳門，已於

２０２２年１２月試行，下個海外市場將為英國，目標於２０２３年第二季推出，並將繼續發掘

加拿大、澳洲等商機，由於公司留意到香港永久性居民移居海外人數增加。



＊去年訂單總商品交易額８２﹒８億元＊



於２０２２年１２月，公司訂單總商品交易額７﹒１３億元，按年升１６﹒７％。２０２２

年全年訂單總商品交易額８２﹒８億元，高於更新後的目標目標８０億元約３﹒５％；另獨立客

戶淨增長１２﹒５萬名。（ｒｈ）

