  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2023 15:43

《小傳日記》科技內房齊齊升，贛鋒天齊未跌停？

　　《小傳日記》今日魚缸繼續升，科技內房升得勁。龍湖（００９６０）、碧服
（０６０９８）曾經升超過一成。有傳國務院金融穩定發展委員會上星期指導證券業同銀行業監
管機構，就協助一啲重要內房企業，增強資產負債表，抓緊落實具體舉措。消息指，監管部門同
金融機構可以根據監管指引同自身合規要求，制定新嘅優質房企白名單。內房呢個板塊對消息敏
感度咁高，一有阿爺幫手救房企嘅消息，當然會升得興奮喇。
　　不過，今日資源類板塊表現曳，鋰礦股係重災區。贛鋒鋰業（０１７７２）曾經跌超過５巴
仙，同行對手天齊鋰業（０９６９６）亦曾經跌超過３巴仙。呢個板塊跌咁多，可能因為碳酸鋰
進口量上升有關。
　　有券商發表研究報告，指舊年１１月碳酸鋰進口量回升，海外供給持續釋放估計會對價格帶
嚟衝擊。券商又指，舊年以來鋰原料進口量持續增長，進口價格仍然低過現貨價，再加埋年底下
游鋰鹽採購轉弱，對鋰鹽市場有好大打擊。券商預計，今年上半年鋰行業供應緊張局面難以緩解
，隨住產業鏈去庫存同需求端回暖，鋰價可能到春節後先止跌，帶動鋰板塊反彈。
　　另一個搞到贛鋒同天齊下跌嘅原因，可能係Ｔｅｓｌａ第四季交付量為唔及分析預期，而
２０２２年全年交付量仲未達到公司設定按年增長５０％嘅目標。Ｔｅｓｌａ今年第一個交易日
大跌超過一成二，創超過兩年嚟最大單日跌幅，拖累到相關概念股下跌，贛鋒同天齊當然走唔甩
喇。
　　睇番贛鋒嘅日線圖，由舊年１０月開始回升，不過１２月初升到７０銀有極大阻力，之後就
碌樓梯式咁跌落去。呢排鋰礦股走勢比較弱，仲未係撈底時機，或者等到５０銀附近先吸納喇，
請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/01/2023
《神州經脈》傳金穩委助房企脫困　澳煤恢復進口有望　滬指三連揚
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港　
人氣文章財經熱話04/01/2023
【內房回暖】內房揀股攻略！配股地雷點避免？
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】通關在即憧憬樓市快見底　地產股獲大行唱好哪幾隻可吼？
人氣文章FOCUS04/01/2023
【FOCUS】議長大熱臨門倒灶　曝「出賣靈魂」需謹慎
人氣文章安永大灣區專輯04/01/2023
搭建人才橋樑 推動大灣區基建
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金