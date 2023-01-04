《小傳日記》科技內房齊齊升，贛鋒天齊未跌停？

《小傳日記》今日魚缸繼續升，科技內房升得勁。龍湖（００９６０）、碧服

（０６０９８）曾經升超過一成。有傳國務院金融穩定發展委員會上星期指導證券業同銀行業監

管機構，就協助一啲重要內房企業，增強資產負債表，抓緊落實具體舉措。消息指，監管部門同

金融機構可以根據監管指引同自身合規要求，制定新嘅優質房企白名單。內房呢個板塊對消息敏

感度咁高，一有阿爺幫手救房企嘅消息，當然會升得興奮喇。

不過，今日資源類板塊表現曳，鋰礦股係重災區。贛鋒鋰業（０１７７２）曾經跌超過５巴

仙，同行對手天齊鋰業（０９６９６）亦曾經跌超過３巴仙。呢個板塊跌咁多，可能因為碳酸鋰

進口量上升有關。

有券商發表研究報告，指舊年１１月碳酸鋰進口量回升，海外供給持續釋放估計會對價格帶

嚟衝擊。券商又指，舊年以來鋰原料進口量持續增長，進口價格仍然低過現貨價，再加埋年底下

游鋰鹽採購轉弱，對鋰鹽市場有好大打擊。券商預計，今年上半年鋰行業供應緊張局面難以緩解

，隨住產業鏈去庫存同需求端回暖，鋰價可能到春節後先止跌，帶動鋰板塊反彈。

另一個搞到贛鋒同天齊下跌嘅原因，可能係Ｔｅｓｌａ第四季交付量為唔及分析預期，而

２０２２年全年交付量仲未達到公司設定按年增長５０％嘅目標。Ｔｅｓｌａ今年第一個交易日

大跌超過一成二，創超過兩年嚟最大單日跌幅，拖累到相關概念股下跌，贛鋒同天齊當然走唔甩

喇。

睇番贛鋒嘅日線圖，由舊年１０月開始回升，不過１２月初升到７０銀有極大阻力，之後就

碌樓梯式咁跌落去。呢排鋰礦股走勢比較弱，仲未係撈底時機，或者等到５０銀附近先吸納喇，

請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

