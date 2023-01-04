《積金攻略－黃煥儀》容易被忽略的扣稅工具

《積金攻略》本稅季將於明年３月底結束，打工仔要避免明年收到的「綠色炸彈」太過驚嚇

，除了可以因應自己需要購買合資格延期年金（ＱＤＡＰ）以及自願醫保計劃（ＶＨＩＳ）扣稅

外，其實強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）同樣有扣稅功能，更可以為退休生活增加預算。

可扣稅自願性供款說白了，其實就是額外供強積金，打工仔可在薪俸稅或個人入息課稅享稅

務優惠。不過，可扣稅自願性供款和扣稅年金是共用扣稅額，每個課稅年度上限為６萬港元。

舉個例子，如果一位市民有一定入息水平，本身他在課稅年度有購買扣稅年金，合資格保費

為４萬港元，扣稅額便餘下２萬港元。該市民希望用盡扣稅額的話，又想退休後更多儲備，該年

度內可以作出２萬港元可扣稅自願性供款。

假設這筆扣稅額用盡稅階１７％後，上述市民實際合共可交少１０２００元稅款，對於打工

仔而言不是一筆小數目。



＊ＴＶＣ可作出靈活性供款＊



事實上，可扣稅自願性供款有３大優勢。首先是方便，打工仔可以直接向強積金受託人開立

賬戶及供款，毋須經僱主安排。其次是清晰，強積金受託人每年會向僱員提供供款概要，方便填

寫報稅表。

加上，打工仔可不定期、不定金額靈活供款，亦可以因應個人情況隨時增加、減少、停止或

重新開始供款；亦可隨時將全數賬戶結餘轉移至其他強積金計劃的可扣稅自願性供款帳戶，有助

更好的理財部署。

值得注意的是，和強積金其他供款一樣，可扣稅自願性供款須保存至６５歲，除非期間死亡

、染上末期疾病、永久離開香港等極端情況才可以提取，因此參與者宜注意自身的資金流動性。

每個香港人對退休生活的期望都有所不同，例如要有多少資金儲備才足夠退休，完全是因人

而異。評估退休生活需要時，要考慮因素包括距離退休的年期尚有多長、退休後每月使費多少等

等。

更進階的打工仔，更可以估算未來平均通脹率，並預計退休後之儲蓄或投資回報率，例如預

期通脹率是２％的話，回報理應更高。



＊人均壽命高須未雨綢繆＊



政府統計處顯示，２０２１年香港男性人均壽命８３歲，女性則為８８歲，退休生活一般長

達２０年以上，有時候每月退休生活開支及醫療費用可能比想像中高很多。很多市場研究都指出

香港人平均需要數百萬元、甚至是上千萬元的退休預算，對一般打工仔來說絕對是巨額。單靠每

月僱主僱員合共１０％的強積金強制性供款可能並不足夠。

要安享晚年，最好的方法還是盡早開始作退休規劃，長遠可以享受複式效應。利用平均成本

法捕捉長線獲利機會，大家不妨向身邊專業的理財顧問查詢。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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