《股語有云－古添力》心動公司有聰明錢買貨，中長線睇７０銀

《股語有云》心動公司（０２４００）主要於內地及海外開發、發行及運營網絡遊戲，所有

網絡遊戲均為免費，並透過銷售遊戲內的虛擬物品產生收入。集團亦開發及營運付費遊戲，以及

與第三方遊戲開發商合作發行及營運授權遊戲。

自２０１７年起，心動公司在內地運營遊戲社區及持有５５﹒７７％權益的平台

ＴａｐＴａｐ，並透過提供在線推廣服務產生信息服務收入。該平台為玩家提供手機遊戲資料庫

及各種社交及社區功能，亦為開發商提供遊戲分發、遊戲測試、遊戲監控、用戶數據分析及在線

推廣解決方案。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾４０００萬元淨流入心動公司，過

去一個月有逾１﹒１８億元淨流入，過去三個月更有逾３﹒６億元淨流入。



＊去年上半年整體毛利增近１６％＊



２０２２年上半年業績虧損擴大，錄得股東應佔虧損３﹒８６億人仔，整體毛利增長

１５﹒７％至７﹒８３億人仔，毛利率維持在４９﹒１％；期內，營業額增１５﹒６％至近１６

億人仔。

於２０２２年６月３０日，集團之現金及現金等價物為２０﹒９６億人仔，可轉換債券為

１７﹒６２億人仔，另有租賃負債１﹒１億人仔。

技術走勢方面，日線圖顯示，心動公司昨日走勢現陽燭，且收高於２５０天線，今日輕微高

開後進一步耒攀升，５０天線升越１００天線出現黃金交叉利好訊號，１０天線剛升越２０天線

同現黃金交叉利好訊號，９ＲＳＩ回升至６８水平，由於股價升越２５０天線，屬中長線轉勢。

添力建議於現價約２４﹒４銀買入，首站目標價２５０周線約３７銀，升越此水平以

２０２１年１１月高位５６﹒５銀為目標，再上則以２０２１年７月高位約７０銀為最終獲利目

標，跌穿２１銀止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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