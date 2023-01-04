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04/01/2023 16:52

【聚焦人幣】人幣即期收漲２２５點曾破６﹒８８，創四個月新高

　　《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４０點子後轉強，
盤中一度倒升２８３點高見６﹒８７６７，午後升勢持續，最終收盤報６﹒８８２５，較上個交
易日４時３０分收盤價升２２５點子，四連升，創２０２２年８月２６日以來逾４個月新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲４００點子，報６﹒８８３７。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１３１，較上個交易日升３４４點子，
實現三連漲，創９月１５日以來三個半月新高，上個交易日報６﹒９４７５。
　
＊加速復甦預期助人民幣回升，料春節前有望回到６﹒８＊
　
　　交易員稱，春節前的剛需結匯需求不減，這將階段推高人民幣匯價，另外市場對中國經濟經
歷短期陣痛後將加速復甦的預期也助力人民幣回升，預計春節前人民幣有望回到６﹒８附近。
　　荷蘭國際集團（ＩＮＧ）亦指出，春節前製造商要給工人支付工資獎金等，短期內在岸市場
對人民幣的需求會增加。
　　瑞銀集團（ＵＢＳ）表示，中國重新開放加上全球經濟放緩，應該會明顯降低經常帳盈餘，
不過預計美國聯儲局將在今年下半年開始降息，美元兌主要貨幣美利差倒掛收窄甚至重新轉正，
這些都有利於穩定資本流動，人民幣現升值走勢，年度目標６﹒８，但人民幣兌一籃子匯率可能
會貶值。（ｊｔ）

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