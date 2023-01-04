【新冠感染】中國外交部：希望各方專注抗疫本身，避免政治化言行

《經濟通通訊社４日專訊》在今日舉行的外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧指出，注

意到近期美方一些人針對中國國內疫情防控政策優化調整發表了不少評論。毛寧強調，中方真心

希望各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行，加強團結，共同努力，早日戰勝疫情。

毛寧又指，按照關於中外人員往來暫行措施的通知要求，１月８日起，來華人員在行前４８

小時進行核酸檢測，結果陰性者可以來華，無需向中國駐外使領館申領健康碼，將結果填入海關

健康申明卡即可。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再來華。她介紹稱，對於入境人員健康申報正

常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或者出現發熱等症狀的人員

，由海關進行抗原檢測，結果為陽性者，如果屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病

例，可以採取居家、居所隔離或自我照護。



＊多國衛生專家表示沒有必要針對中國採取特別入境限制＊



毛寧表示，中國一直以負責任的態度同國際社會分享信息和數據。據不完全統計，三年來，

中方已同世衛組織開展技術交流６０餘次，「新十條」發布以來就已經舉行了２次。中方還繼續

通過全球流感共享數據庫分享新冠病毒感染病例的病毒基因數據。多國衛生健康專家表示，沒有

必要針對中國採取特別的入境限制。（ｗｌ）

