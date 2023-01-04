【內房困局】據報國務院金穩委要求機構對房企給予更多支持

《經濟通通訊社４日專訊》外電報道，中國計劃加大支持力度，助力一批被認為「大到不能

倒」的地產開發商渡過流動性危機，以避免行業整體出現硬著陸風險。

《彭博》引述知情人士指，國務院金融穩定發展委員會上周指導證券業和銀行業監管機構，

就協助一些重要內房企業，增強資產負債表，抓緊落實具體舉措。優質房企的界定標準包括審計

師連續３年對財報出具無保留意見、沒有包括公開市場違約在內的重大不良紀錄，以及屬於系統

重要性房企等。

消息稱，監管部門和金融機構可根據監管指引和自身合規要求制定新的優質房企白名單。

根據彭博匯編的數據，中國有逾１００間市值至少１０億美元的上市房地產開發商，在最近

一期經審計財報被出具了標準無保留審計意見。消息人士表示，監管部門一般不會公開披露入圍

優質開發商的具體名單。

中證監主席易會滿去年１１月提出，支持房企合理債券融資、併購重組和配套融資，以及有

一定比例涉房業務的企業的股權融資。國務院副總理劉鶴上月表示，房地產業是中國經濟的支柱

，正在考慮新的舉措努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。（ｃａ）







