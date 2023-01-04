《投資智慧－鄧聲興》比亞迪（０１２１１）具完整產業鏈值得看好

《投資智慧》回顧２０２２年各行業板塊，新能源汽車行業的景氣程度仍然較高。據中汽協

最新報告指出，預估２０２２年中國汽車總銷量為２６８０萬輛，其中，乘用車年增長９﹒４％

，商用車則較上年同期衰退３５﹒３％，而新能源汽車銷量年增率則高達９０﹒３％，達到歷史

性的６７０萬輛。乘聯會的資料顯示，２０２２年１１月份的新能源汽車市場滲透率已經達到

３６﹒３％，較上年同期提升了１５個百分點。首要看好已經完成超級完整的全產業鏈布局新能

源汽車龍頭比亞迪股份（０１２１１）。



集團公布，１２月份汽車產量共計２３５２１５輛，按年增加１４１﹒８％。其中，新能源

汽車產量２３５２１５輛，增加１５５﹒６％。月內，汽車銷量共計２３５１９７輛，增加

１３７﹒３％。其中新能源汽車銷量２３５１９７輛，增加１５０﹒４％。１２月集團海外銷售

新能源乘用車合計１１３２０輛。１２月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為

１１﹒１５２ＧＷｈ。整年來看，２０２２年度，集團累計汽車產量１８８﹒１７萬輛，按年增

加１５１﹒７％；累計銷量１８６﹒８５萬輛，增加１５２﹒５％。其中，新能源汽車產量

１８７﹒７萬輛，新能源汽車產量銷量１８６﹒３５萬輛，分別增加２０９﹒２％及

２０８﹒６％。２０２２年累計裝機總量約為８９﹒８３６ ＧＷｈ。與此同時，隨著外供開啟

及自身整車銷量增長，集團２０２３年的電池裝機輛有望繼續提升。



相信２０２３年，將是集團海洋網產品大年，預計上市４款全新產品，包括「護衛艦０７」

、「驅逐艦０７」、「海獅」以及一款ＭＰＶ 車型。看好集團持續依靠其技術實力及優勢向上

突破，提升品牌價值。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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