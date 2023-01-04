  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2023 09:12

《投資智慧－鄧聲興》比亞迪（０１２１１）具完整產業鏈值得看好

　　《投資智慧》回顧２０２２年各行業板塊，新能源汽車行業的景氣程度仍然較高。據中汽協
最新報告指出，預估２０２２年中國汽車總銷量為２６８０萬輛，其中，乘用車年增長９﹒４％
，商用車則較上年同期衰退３５﹒３％，而新能源汽車銷量年增率則高達９０﹒３％，達到歷史
性的６７０萬輛。乘聯會的資料顯示，２０２２年１１月份的新能源汽車市場滲透率已經達到
３６﹒３％，較上年同期提升了１５個百分點。首要看好已經完成超級完整的全產業鏈布局新能
源汽車龍頭比亞迪股份（０１２１１）。
　
　　集團公布，１２月份汽車產量共計２３５２１５輛，按年增加１４１﹒８％。其中，新能源
汽車產量２３５２１５輛，增加１５５﹒６％。月內，汽車銷量共計２３５１９７輛，增加
１３７﹒３％。其中新能源汽車銷量２３５１９７輛，增加１５０﹒４％。１２月集團海外銷售
新能源乘用車合計１１３２０輛。１２月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為
１１﹒１５２ＧＷｈ。整年來看，２０２２年度，集團累計汽車產量１８８﹒１７萬輛，按年增
加１５１﹒７％；累計銷量１８６﹒８５萬輛，增加１５２﹒５％。其中，新能源汽車產量
１８７﹒７萬輛，新能源汽車產量銷量１８６﹒３５萬輛，分別增加２０９﹒２％及
２０８﹒６％。２０２２年累計裝機總量約為８９﹒８３６　ＧＷｈ。與此同時，隨著外供開啟
及自身整車銷量增長，集團２０２３年的電池裝機輛有望繼續提升。
　
　　相信２０２３年，將是集團海洋網產品大年，預計上市４款全新產品，包括「護衛艦０７」
、「驅逐艦０７」、「海獅」以及一款ＭＰＶ　車型。看好集團持續依靠其技術實力及優勢向上
突破，提升品牌價值。
《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/01/2023
《神州經脈》傳金穩委助房企脫困　澳煤恢復進口有望　滬指三連揚
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港　
人氣文章財經熱話04/01/2023
【內房回暖】內房揀股攻略！配股地雷點避免？
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】通關在即憧憬樓市快見底　地產股獲大行唱好哪幾隻可吼？
人氣文章FOCUS04/01/2023
【FOCUS】議長大熱臨門倒灶　曝「出賣靈魂」需謹慎
人氣文章安永大灣區專輯04/01/2023
搭建人才橋樑 推動大灣區基建
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金