《拆局麒想－林嘉麒》阿里２０２３年「進」擊的實力

《拆局麒想》阿里巴巴（０９９８８）股價踏入２０２３年發力，首幾個交易日是ＡＴＭＪ

表現中較突出的一員，似乎與集團主席早前確定阿里２０２３年的關鍵字「進」一樣。張勇在全

員信中回顧，在２０２２年的關鍵字是「定」，今年是「進」。同時，內部郵件公布了幾項人事

變動，最值得留意的是，由張勇本人接任阿里雲智能總裁一職。早前，國家中央經濟工作會議中

，已確實對平台經濟發展的支持，張勇更加確信「唯有發展才是硬道理，才能解決今天碰到的很

多問題。」張勇親自掛帥阿里雲，已明示阿里雲在阿里生態的地位。事實上，阿里雲是國內市場

份額最高的雲服務商，ＩＤＣ的《中國公有雲服務市場（２０２２上半年）跟蹤》報告指，如果

僅統計中國企業或ＭＮＣ使用國內公有雲資源的業務，阿里雲市佔率最大，佔３７﹒２％，遠高

於排名之後的華為雲、天翼雲、騰訊雲、移動雲分別市場的１２﹒４％、１１﹒９％、

１１﹒１％和５﹒０％。２０２２上半年中國公有雲服務市場整體規模（ＩａａＳ╱ＰａａＳ╱

ＳａａＳ）已達到１６５﹒８億美元，其中ＩａａＳ市場同比增長２７﹒３％，ＰａａＳ市場同

比增速為４５﹒４％。從ＩａａＳ＋ＰａａＳ市場來看，２０２２上半年同比增長３０﹒７％。

公有雲的高速增長是現時中國科技股必須要的引擎。



事實上，雲業務已成為阿里其中之一個未來希望，在２０２２年度的低迷的一年，整體收入

增長１９％的情況下，雲業務增長２３％，盈利表現方面，經調整ＥＢＩＴＡ更由２０２１年度

的虧損２２﹒５億人民幣，２０２２年扭虧為盈，至１１﹒４６億元，經調整ＥＢＩＴＡ利潤率

由負４％，改善至正２％，是唯一在２０２２年度有改善的一個板塊。值得留意的是，在

２０２２年，阿里雲的收入同比增長了４％至２０７﹒５７億元，由靠公共雲收入增長驅動，部

分被混合雲的收入下跌所抵銷。另外，ＩＤＣ亦根據最新的市場情況調整了未來五年市場預測數

據，預計到２０２６年，中國商業智慧軟體市場規模將達到１９﹒６億美元，未來５年市場年複

合增長率（ＣＡＧＲ）為２０﹒２％。



公有雲屬於穩中有「進」，而非互聯網行業的客戶更是未來的Ｔｕｒｂｏ。在２０２２年第

二季的雲業務的收入中，阿里來自非互聯網行業的客戶收入同比增長了２８％，佔阿里雲總收入

的５８％。強勁收入增長主要來自金融服務、電訊及公共服務行業所。要留意對比其他互聯網雲

廠商表現是乏善可陳的，２０２２年第二季，ＢＡＴ三家合計收入增速不足１０％，反觀電訊營

運商雲實現了高增長。２０２２年上半年，中電信（００７２８）旗下的天翼雲的收入就達到

２８０﹒８２億元，同比增長１００﹒８％；移動雲的收入達到了２３４億元，同比增長了

１０３﹒６％。不過，阿里雲具強化數據中心、晶片、數據庫、大數據和ＡＩ等核心技術能力，

加上海外市場已持續發展，在民營企業發展至海外業務上有更大的優勢。



阿里過去股價深受政策陰霾的影響，創辦人馬雲近日再次露面，為旗下馬雲公益會鄉村教師

的「臘八之約」拍片，更揚言線下見，加上早前美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）史

上首獲全權檢視中概股審計文件而且中國官方機構沒有參與，將加快掃除阿里的退市風險，相信

不論在業務前景上，抑或估值上的修復，２０２３年股價表現將會更好。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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