《樓市亮話－湯文亮》今年股市樓市會不會叮噹馬頭

《樓市亮話》去年無論任何專家預測股市樓市，大多數錯到離晒譜，就算有人估到股市樓市

一齊下跌，都唔會估到兩者都是下跌１５％，既然是下跌，我認為不能用叮噹馬頭來形容，不過

都已經過去，唔輸都輸咗，唯有寄望今年。



今年股市樓市，會不會好似王羲之所講，福無雙至今朝至，股市樓市都有運行，我認為機會

很大，至於升幾多，會不會好似去年一樣是叮噹馬頭，這個我唔敢肯定，但我認為股市升幅應該

會比樓市大，但千祈唔好以為樓市會升得少，如果順順利利的話，中原指數極有機會今年破頂，

大家可能唔記得，中原指數最高點是１９１﹒３４，要破頂就最少要升２０％，而市場上對樓市

最樂觀睇法，就是中原傑哥，佢話升１５％是有可能，我認為佢擔心激親老闆老Ｃ，所以講得比

較保守一些，無謂令老Ｃ難受。



樓市點解會升，我認為除了利息之外，所有因素都利好樓市，唔會再有業主賤賣，加價封盤

已成新常態，估計有不少買家在冇樓睇的情況下以開盲盒的心態買樓，出價仲會非常進取，至於

利息，在今年第四季一定會下調，除非拜登唔準備繼續做總統。



移民潮困擾了香港兩三年，的確有不少人賣樓移民，直接令香港樓價下跌，但今年不但移民

離開的人會減少，甚至有港人回流，對樓市是有積極正面作用，但如果沒有催化劑，樓市是唔會

升。



樓價下跌最主要的一個原因，就是受制於外來人士在港買樓印花稅，基本上很少人會在香港

買樓，換句話說，沒有足夠購買力來補充，樓市又點會唔跌，好彩特首宣布居港七年的專才如果

買樓，可以退回已交印花稅，但可惜專才人數不是太多，去到盡每年只得４千人，特首送佛送到

西，跟著宣布在未來三年，每年有３萬５名額，那些高薪專才很大機會成為樓市生力軍，在這個

情況下，樓價又點會唔升。至於股市，就算升２０％，與高峰相比仍然有一段距離，所以，我認

為叮噹馬頭是不會出現，股市升幅會高過樓市。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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