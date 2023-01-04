《經濟通通訊社４日專訊》日本首相岸田文雄宣布，為了加強對來自中國旅客的檢測要求，
由本星期日（８日）起，旅客出發前須持有陰性檢測證明，抵達日本後的檢測，亦會由抗原測試
改為核酸檢測。
岸田文雄稱，將繼續要求航空公司，限制來往中國的直航客機數目。
日本上月２７日宣布，自１２月３０日起加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，包括對於從
中國內地（不包括香港、澳門）赴日及過去７天內去過中國大陸的所有人員，實施入境時陰性檢
測明。（ｃｌ）
04/01/2023 14:42
【新冠感染】本周日起內地旅客赴日入境，由抗原測試改為核酸檢測
《經濟通通訊社４日專訊》日本首相岸田文雄宣布，為了加強對來自中國旅客的檢測要求，
由本星期日（８日）起，旅客出發前須持有陰性檢測證明，抵達日本後的檢測，亦會由抗原測試
改為核酸檢測。
岸田文雄稱，將繼續要求航空公司，限制來往中國的直航客機數目。
日本上月２７日宣布，自１２月３０日起加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，包括對於從
中國內地（不包括香港、澳門）赴日及過去７天內去過中國大陸的所有人員，實施入境時陰性檢
測明。（ｃｌ）
|中國故事04/01/2023
《神州經脈》傳金穩委助房企脫困 澳煤恢復進口有望 滬指三連揚
|財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港
|財經熱話04/01/2023
【內房回暖】內房揀股攻略！配股地雷點避免？
|財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】通關在即憧憬樓市快見底 地產股獲大行唱好哪幾隻可吼？
|FOCUS04/01/2023
【FOCUS】議長大熱臨門倒灶 曝「出賣靈魂」需謹慎
|安永大灣區專輯04/01/2023
搭建人才橋樑 推動大灣區基建
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰