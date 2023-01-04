【新冠感染】本周日起內地旅客赴日入境，由抗原測試改為核酸檢測

《經濟通通訊社４日專訊》日本首相岸田文雄宣布，為了加強對來自中國旅客的檢測要求，

由本星期日（８日）起，旅客出發前須持有陰性檢測證明，抵達日本後的檢測，亦會由抗原測試

改為核酸檢測。

岸田文雄稱，將繼續要求航空公司，限制來往中國的直航客機數目。

日本上月２７日宣布，自１２月３０日起加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，包括對於從

中國內地（不包括香港、澳門）赴日及過去７天內去過中國大陸的所有人員，實施入境時陰性檢

測明。（ｃｌ）

