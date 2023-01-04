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04/01/2023 14:42

【新冠感染】本周日起內地旅客赴日入境，由抗原測試改為核酸檢測

　　《經濟通通訊社４日專訊》日本首相岸田文雄宣布，為了加強對來自中國旅客的檢測要求，
由本星期日（８日）起，旅客出發前須持有陰性檢測證明，抵達日本後的檢測，亦會由抗原測試
改為核酸檢測。
　　岸田文雄稱，將繼續要求航空公司，限制來往中國的直航客機數目。
　　日本上月２７日宣布，自１２月３０日起加強對從中國抵埗者的入境防疫措施，包括對於從
中國內地（不包括香港、澳門）赴日及過去７天內去過中國大陸的所有人員，實施入境時陰性檢
測明。（ｃｌ）

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