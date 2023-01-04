【外圍經濟】２０２２年搬家的美國人偏好便宜及人口密度低的地點

《經濟通通訊社４日專訊》美國搬屋公司Ｕｎｉｔｅｄ Ｖａｎ Ｌｉｎｅｓ表示，去年美

國人跨州搬家主要是希望改變生活方式，會選擇更便宜及人口密度更低的地方。

調查發現，美國人現在正從大城市向小城市遷移，向東北州份的遷移呈非典型的增長。東北

州份佛蒙特州連續第二年成為最受歡迎的遷移州份。俄勒岡州則緊隨佛蒙特州後，成為第二最多

人移居的州份。

此外，最多人離開的州份是新澤西州、伊利諾伊州和紐約州。（ｒｃ）

