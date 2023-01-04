《經濟通通訊社４日專訊》美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）正在以法律阻止微軟以６９０億
美元收購動視暴雪，機構的一名律師告訴內部人士，ＦＴＣ並未與微軟就和解進行實質性討論。
律師Ｊａｍｅｓ Ｗｅｉｎｇａｒｔｅｎ在初步聽證會上表示，該機構對任何和解提議持開
放態度，但目前沒有實質性討論。
微軟曾表示，希望與ＦＴＣ以及歐洲和英國的監管機構達成協議。（ｒｃ）
04/01/2023 14:50
【外圍經濟】ＦＴＣ表示沒有就微軟收購動視暴雪事件進行和解談判
《經濟通通訊社４日專訊》美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）正在以法律阻止微軟以６９０億
美元收購動視暴雪，機構的一名律師告訴內部人士，ＦＴＣ並未與微軟就和解進行實質性討論。
律師Ｊａｍｅｓ Ｗｅｉｎｇａｒｔｅｎ在初步聽證會上表示，該機構對任何和解提議持開
放態度，但目前沒有實質性討論。
微軟曾表示，希望與ＦＴＣ以及歐洲和英國的監管機構達成協議。（ｒｃ）
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