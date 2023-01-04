【外圍經濟】摩根大通５年來首次在加拿大併購顧問排名位列榜首

《經濟通通訊社４日專訊》摩根大通是２０２２年加拿大併購的頂級顧問，自２０１７年以
來首次位列榜首。
根據《彭博社》編制的數據，摩根大通於２０２２年為３１筆涉及加拿大公司及已公開宣布
的交易提供諮詢，交易總價值達７３６億美元，高於２０２１年的６８１億美元。
去年宣布的所有加拿大收購案的總價值為３３１７億美元，較２０２１年的４４００億美元
下降了２５％。（ｒｃ）
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