  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2023 15:21

【外圍經濟】摩根大通５年來首次在加拿大併購顧問排名位列榜首

　　《經濟通通訊社４日專訊》摩根大通是２０２２年加拿大併購的頂級顧問，自２０１７年以
來首次位列榜首。
　　根據《彭博社》編制的數據，摩根大通於２０２２年為３１筆涉及加拿大公司及已公開宣布
的交易提供諮詢，交易總價值達７３６億美元，高於２０２１年的６８１億美元。
　　去年宣布的所有加拿大收購案的總價值為３３１７億美元，較２０２１年的４４００億美元
下降了２５％。（ｒｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/01/2023
《神州經脈》傳金穩委助房企脫困　澳煤恢復進口有望　滬指三連揚
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港　
人氣文章財經熱話04/01/2023
【內房回暖】內房揀股攻略！配股地雷點避免？
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】通關在即憧憬樓市快見底　地產股獲大行唱好哪幾隻可吼？
人氣文章FOCUS04/01/2023
【FOCUS】議長大熱臨門倒灶　曝「出賣靈魂」需謹慎
人氣文章安永大灣區專輯04/01/2023
搭建人才橋樑 推動大灣區基建
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金