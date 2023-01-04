《日入而息》傳通關配額每日最多５萬，本港１１月零售遠遜預期

《今天重點》

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港府適時公布通關方案，傳三口岸暫定每日共５萬配額

本港１１月零售銷貨值出乎意料下跌４﹒２％，遜市場預期

傳美東汽車（０１２６８）尋求先舊後新配股籌約７﹒８億元

羅兵咸料政府本財年赤字１０９０億，近十年來第二高；羅兵咸倡下財年續派３０００－５００

０元消費券

特首政策組３名副組長，包括關家明王春新及林淑儀

本港新增１６４２３宗確診，再多６３名患者離世

著名作曲家顧嘉煇逝世，享年９２歲；香港殿堂級作曲家顧嘉煇離世，楊潤雄表示哀悼

據報國務院金穩委要求機構對房企給予更多支持

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《即日市況》

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恒指全日高收６４７點報２０７９３，龍湖碧服漲１２％並駕齊驅

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《深滬股市》

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滬指連升三日揚０﹒２２％，地產股受利好成升市主力

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《美元匯價》

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英鎊暫時１﹒１９會有支持，可高沽

歐元最新報１﹒０６０９╱１３，日圓最新報１３０﹒５０╱５３

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《公司資訊》

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正道集團（０１１８８）執行董事朱勝良於上月２９日離世

舜宇（０２３８２）擬發可持續發展掛勾債券，為債務再融資

藥明巨諾（０２１２６）李志成辭任獨立非執董追求其他個人事業

北海康成（０１２２８）行使選擇權獲脊髓性肌萎縮症基因療法

金禧（０００９１）棄安徽宿南區煤層氣勘探，撇銷５６２３萬元

資產

創勝（０６６２８）靶向抗體治療實體瘤臨床試驗獲國家藥監局批

准

渣打中國正式參與國債期貨交易

為削減成本，據報字節跳動中國裁員數百人；字節回應裁員無年終

獎：員工與ＨＲ互毆不實，年終獎評定未啟動

石四藥集團（０２００５）附屬入選「２０２２年度智能製造優秀

場景名單」

騰訊註冊「微信虹膜支付」等商標，用於通訊服務、金融物管等

雷軍２０２３年首封全員信：小米變革進入深水區

包浩斯（００４８３）上季同店銷售按年跌２０％，香港市場跌１

６％

港交所（００３８８）上市提名委員會物色上市委員會成員人選

香港科技探索（０１１３７）今年總商品交易額目標增６﹒３％至

１１﹒１％

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《神州民企》

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香港法院將佳源國際（０２７６８）清盤呈請聆訊押後至３月１日

海吉亞（０６０７８）折讓近９％配股，淨籌７﹒８５億收購建設

醫院

快手（０１０２４）截至第三季直播日活躍用戶滲透率達近８０％

傳美東汽車（０１２６８）尋求先舊後新配股籌約７﹒８億元

聯交所譴責福森藥業（０１６５２）及五名現任董事

碧桂園（０２００７）上月合同銷售金額跌２﹒４％

花房集團（０３６１１）有關全球發售的穩定價格期間已結束

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《中國要聞》

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據報中國考慮暫停萬億投資晶片產業計劃，並退出補貼

深圳港吞吐量去年底首突破３０００萬集裝箱

上海市委表示及時出台促消費政策舉措，加大力度擴投資

喜茶十周年報告：已進入全球８３個城市

中基協表示截至去年末私募基金管理人數量降３﹒８％；去年１１

月底國內公募基金淨值逾２６萬億元

官媒表示過去一年７５款遊戲停運，今年調整仍是主旋律

人行收水３２７０億，今日僅３０億逆回購利率持平

財政部長劉昆稱適度加大財政擴張力度

北京銀保監局啟動京冀交通事故車險服務一體化試點

商務部表示取消對外貿易經營者備案登記

違約債券中介遭提告虛假陳述，內地法院下令連帶賠償

雲南城投財困仍靠國企股東兜底，申請３０億借款額度

中國華融參與注資盤活融創上海董家渡項目

中指院表示去年中國百城新房價格８年來首下跌

去年房企拿地規模腰斬，央企保利華潤拿地超兩千億

據報國務院金穩委要求機構對房企給予更多支持

深圳去年二手樓成交量近腰斬，分析：復甦取決三因素

中信銀行寧波分行原黨委書記、行長吳學文被「雙開」

內地５２家上市券商去年主承銷收入３１９億元人民幣

重慶螞蟻消金增資１０５億，釋監管首肯整改工作信號

「保險＋養老社區業務」首設門檻，資產不低於５０億

上海數據交易所轉入正式運行，將收取服務費及交易費

國資委表示煤企加快辦理產能核增，確保煤電項目投產

上海市政府表示延長房產稅試點有效期

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１８％，瑞銀下調台積電目標價

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《俄烏開戰》

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Ｇ７及歐盟海運禁令生效，俄油出口日減近１２萬桶

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《國際要聞》

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加州暴風雨帶來大量儲水，紓緩乾旱

日揆岸田文雄下周五訪白宮，與拜登商討強化日本防禦

東京都擬向所有１８歲或以下居民每月派５０００日圓

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《外圍經濟》

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ＦＴＣ表示沒有就微軟收購動視暴雪事件進行和解談判

傳朱曉彤升任Ｔｅｓｌａ副舵手，兼掌美工廠歐美銷售

全球債券市場開年交易繁忙，亞洲借款人湧入市場

富有的美國人可以留下更多遺產給繼承人

市場擔憂日本央行改變寬鬆政策，日本股債齊現拋售潮

摩根大通５年來首次在加拿大併購顧問排名位列榜首

日揆表示將與日本央行新行長討論修改２％通脹目標

歐洲央行官員預計未來兩次會議將大幅加息

美國國債今年首個交易日創２００１年來最大升幅

薯條哥紐約出庭拒認罪，美監管機構列虛幣風險清單

逆風揮之不去，美國ＩＰＯ的回歸需要時間

越南經濟崛起，首次成為南韓第一大貿易順差國

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《大國博弈》

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傳中國當局討論最快今年４月起恢復澳洲煤炭進口

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《其他消息》

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林定國冀今年內完成修訂部分已過時法例

特首政策組３名副組長，包括關家明王春新及林淑儀

孫玉菡稱高才通計劃收２６００份申請，已批出１４００份

本港１１月零售銷貨值出乎意料下跌４﹒２％，遜市場預期

港府適時公布通關方案，傳三口岸暫定每日共５萬配額

傳與內地通關每日３萬至５萬配額，網上申請先到先得

傳首階段通關擬七口岸先行，爭取每日最多五萬配額

基金公會表示理解通關初期設配額，盼提供全面通關時間

田北辰稱通關首階段不包括高鐵不能接受

港珠澳大橋跨境非商用私家車５００個配額接受申請

傳港府發美元歐元及離岸人幣綠債，籌最多５０億美元

深股通額度全日用２７億元；滬股通額度全日用１４億元，外資淨流入１８﹒５億元

１２月住宅買賣合約總值２１０億元，按年跌５７％

羅兵咸料政府本財年赤字１０９０億，近十年來第二高；羅兵咸倡下財年續派３０００－５００

０元消費券

中資評級機構表示港信貸評級牌照存缺失，盼予更有善監管環境

的士團體申請市區落旗加至３２元，新界加至２８元

著名作曲家顧嘉煇逝世，享年９２歲；香港殿堂級作曲家顧嘉煇離世，楊潤雄表示哀悼

法國外貿銀行料香港防疫措施導致經濟損失２７０億美元

鋑聯料今年工商舖價量回升約３０％

工銀亞洲推出全新客戶推廣優惠

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《新冠感染》

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本港新增１６４２３宗確診，再多６３名患者離世

中國外交部表示希望各方專注抗疫本身，避免政治化言行

世衞邀中國專家開會，冀了解當地疫情情況和病毒變種

中疾控表示短期內大規模流行ＸＢＢ變異株的可能性極低

全國昨增本土確診７６８５宗，四川料超八成居民感染

南韓輸入個案激增，一名中國人入境檢測陽性後潛逃

崔俊明稱本港藥物供應正常，市民毋須囤積

新西蘭毋須中國旅客強制新冠檢測

本周日起內地旅客赴日入境，由抗原測試改為核酸檢測

港大表示按最近兩天監測數據推算疫情似有回落趨勢

澳洲指要為供應鏈受中國疫情衝擊作準備

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