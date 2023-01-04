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即市新聞

04/01/2023 19:18

《日入而息》傳通關配額每日最多５萬，本港１１月零售遠遜預期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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港府適時公布通關方案，傳三口岸暫定每日共５萬配額　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１１月零售銷貨值出乎意料下跌４﹒２％，遜市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　
傳美東汽車（０１２６８）尋求先舊後新配股籌約７﹒８億元　　　　　　　　　　　　　　　
羅兵咸料政府本財年赤字１０９０億，近十年來第二高；羅兵咸倡下財年續派３０００－５００
０元消費券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特首政策組３名副組長，包括關家明王春新及林淑儀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１６４２３宗確診，再多６３名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
著名作曲家顧嘉煇逝世，享年９２歲；香港殿堂級作曲家顧嘉煇離世，楊潤雄表示哀悼　　　　
據報國務院金穩委要求機構對房企給予更多支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收６４７點報２０７９３，龍湖碧服漲１２％並駕齊驅
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　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指連升三日揚０﹒２２％，地產股受利好成升市主力　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　英鎊暫時１﹒１９會有支持，可高沽　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６０９╱１３，日圓最新報１３０﹒５０╱５３
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　正道集團（０１１８８）執行董事朱勝良於上月２９日離世　　　
　　舜宇（０２３８２）擬發可持續發展掛勾債券，為債務再融資　　
　　藥明巨諾（０２１２６）李志成辭任獨立非執董追求其他個人事業
　　北海康成（０１２２８）行使選擇權獲脊髓性肌萎縮症基因療法　
　　金禧（０００９１）棄安徽宿南區煤層氣勘探，撇銷５６２３萬元
　　資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　創勝（０６６２８）靶向抗體治療實體瘤臨床試驗獲國家藥監局批
　　准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　渣打中國正式參與國債期貨交易　　　　　　　　　　　　　　　
　　為削減成本，據報字節跳動中國裁員數百人；字節回應裁員無年終
　　獎：員工與ＨＲ互毆不實，年終獎評定未啟動　　　　　　　　　
　　石四藥集團（０２００５）附屬入選「２０２２年度智能製造優秀
　　場景名單」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊註冊「微信虹膜支付」等商標，用於通訊服務、金融物管等　
　　雷軍２０２３年首封全員信：小米變革進入深水區　　　　　　　
　　包浩斯（００４８３）上季同店銷售按年跌２０％，香港市場跌１
　　６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港交所（００３８８）上市提名委員會物色上市委員會成員人選　
　　香港科技探索（０１１３７）今年總商品交易額目標增６﹒３％至
　　１１﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　香港法院將佳源國際（０２７６８）清盤呈請聆訊押後至３月１日
　　海吉亞（０６０７８）折讓近９％配股，淨籌７﹒８５億收購建設
　　醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　快手（０１０２４）截至第三季直播日活躍用戶滲透率達近８０％
　　傳美東汽車（０１２６８）尋求先舊後新配股籌約７﹒８億元　　
　　聯交所譴責福森藥業（０１６５２）及五名現任董事　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）上月合同銷售金額跌２﹒４％　　　　　　
　　花房集團（０３６１１）有關全球發售的穩定價格期間已結束　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　據報中國考慮暫停萬億投資晶片產業計劃，並退出補貼　　　　　
　　深圳港吞吐量去年底首突破３０００萬集裝箱　　　　　　　　　
　　上海市委表示及時出台促消費政策舉措，加大力度擴投資　　　　
　　喜茶十周年報告：已進入全球８３個城市　　　　　　　　　　　
　　中基協表示截至去年末私募基金管理人數量降３﹒８％；去年１１
　　月底國內公募基金淨值逾２６萬億元　　　　　　　　　　　　　
　　官媒表示過去一年７５款遊戲停運，今年調整仍是主旋律　　　　
　　人行收水３２７０億，今日僅３０億逆回購利率持平　　　　　　
　　財政部長劉昆稱適度加大財政擴張力度　　　　　　　　　　　　
　　北京銀保監局啟動京冀交通事故車險服務一體化試點　　　　　　
　　商務部表示取消對外貿易經營者備案登記　　　　　　　　　　　
　　違約債券中介遭提告虛假陳述，內地法院下令連帶賠償　　　　　
　　雲南城投財困仍靠國企股東兜底，申請３０億借款額度　　　　　
　　中國華融參與注資盤活融創上海董家渡項目　　　　　　　　　　
　　中指院表示去年中國百城新房價格８年來首下跌　　　　　　　　
　　去年房企拿地規模腰斬，央企保利華潤拿地超兩千億　　　　　　
　　據報國務院金穩委要求機構對房企給予更多支持　　　　　　　　
　　深圳去年二手樓成交量近腰斬，分析：復甦取決三因素　　　　　
　　中信銀行寧波分行原黨委書記、行長吳學文被「雙開」　　　　　
　　內地５２家上市券商去年主承銷收入３１９億元人民幣　　　　　
　　重慶螞蟻消金增資１０５億，釋監管首肯整改工作信號　　　　　
　　「保險＋養老社區業務」首設門檻，資產不低於５０億　　　　　
　　上海數據交易所轉入正式運行，將收取服務費及交易費　　　　　
　　國資委表示煤企加快辦理產能核增，確保煤電項目投產　　　　　
　　上海市政府表示延長房產稅試點有效期　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１８％，瑞銀下調台積電目標價　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　Ｇ７及歐盟海運禁令生效，俄油出口日減近１２萬桶　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　加州暴風雨帶來大量儲水，紓緩乾旱　　　　　　　　　　　　　
　　日揆岸田文雄下周五訪白宮，與拜登商討強化日本防禦　　　　　
　　東京都擬向所有１８歲或以下居民每月派５０００日圓　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　ＦＴＣ表示沒有就微軟收購動視暴雪事件進行和解談判　　　　　
　　傳朱曉彤升任Ｔｅｓｌａ副舵手，兼掌美工廠歐美銷售　　　　　
　　全球債券市場開年交易繁忙，亞洲借款人湧入市場　　　　　　　
　　富有的美國人可以留下更多遺產給繼承人　　　　　　　　　　　
　　市場擔憂日本央行改變寬鬆政策，日本股債齊現拋售潮　　　　　
　　摩根大通５年來首次在加拿大併購顧問排名位列榜首　　　　　　
　　日揆表示將與日本央行新行長討論修改２％通脹目標　　　　　　
　　歐洲央行官員預計未來兩次會議將大幅加息　　　　　　　　　　
　　美國國債今年首個交易日創２００１年來最大升幅　　　　　　　
　　薯條哥紐約出庭拒認罪，美監管機構列虛幣風險清單　　　　　　
　　逆風揮之不去，美國ＩＰＯ的回歸需要時間　　　　　　　　　　
　　越南經濟崛起，首次成為南韓第一大貿易順差國　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　傳中國當局討論最快今年４月起恢復澳洲煤炭進口
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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林定國冀今年內完成修訂部分已過時法例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特首政策組３名副組長，包括關家明王春新及林淑儀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫玉菡稱高才通計劃收２６００份申請，已批出１４００份　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１１月零售銷貨值出乎意料下跌４﹒２％，遜市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　
港府適時公布通關方案，傳三口岸暫定每日共５萬配額　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳與內地通關每日３萬至５萬配額，網上申請先到先得　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳首階段通關擬七口岸先行，爭取每日最多五萬配額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
基金公會表示理解通關初期設配額，盼提供全面通關時間　　　　　　　　　　　　　　　　　
田北辰稱通關首階段不包括高鐵不能接受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港珠澳大橋跨境非商用私家車５００個配額接受申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳港府發美元歐元及離岸人幣綠債，籌最多５０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用２７億元；滬股通額度全日用１４億元，外資淨流入１８﹒５億元　　　　　
１２月住宅買賣合約總值２１０億元，按年跌５７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅兵咸料政府本財年赤字１０９０億，近十年來第二高；羅兵咸倡下財年續派３０００－５００
０元消費券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中資評級機構表示港信貸評級牌照存缺失，盼予更有善監管環境　　　　　　　　　　　　　　
的士團體申請市區落旗加至３２元，新界加至２８元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
著名作曲家顧嘉煇逝世，享年９２歲；香港殿堂級作曲家顧嘉煇離世，楊潤雄表示哀悼　　　　
法國外貿銀行料香港防疫措施導致經濟損失２７０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　
鋑聯料今年工商舖價量回升約３０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工銀亞洲推出全新客戶推廣優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　本港新增１６４２３宗確診，再多６３名患者離世　　　
　　中國外交部表示希望各方專注抗疫本身，避免政治化言行
　　世衞邀中國專家開會，冀了解當地疫情情況和病毒變種　
　　中疾控表示短期內大規模流行ＸＢＢ變異株的可能性極低
　　全國昨增本土確診７６８５宗，四川料超八成居民感染　
　　南韓輸入個案激增，一名中國人入境檢測陽性後潛逃　　
　　崔俊明稱本港藥物供應正常，市民毋須囤積　　　　　　
　　新西蘭毋須中國旅客強制新冠檢測　　　　　　　　　　
　　本周日起內地旅客赴日入境，由抗原測試改為核酸檢測　
　　港大表示按最近兩天監測數據推算疫情似有回落趨勢　　
　　澳洲指要為供應鏈受中國疫情衝擊作準備　　　　　　　
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