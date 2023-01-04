《日入而息》傳通關配額每日最多５萬，本港１１月零售遠遜預期

《今天重點》
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港府適時公布通關方案，傳三口岸暫定每日共５萬配額
本港１１月零售銷貨值出乎意料下跌４﹒２％，遜市場預期
傳美東汽車（０１２６８）尋求先舊後新配股籌約７﹒８億元
羅兵咸料政府本財年赤字１０９０億，近十年來第二高；羅兵咸倡下財年續派３０００－５００
０元消費券
特首政策組３名副組長，包括關家明王春新及林淑儀
本港新增１６４２３宗確診，再多６３名患者離世
著名作曲家顧嘉煇逝世，享年９２歲；香港殿堂級作曲家顧嘉煇離世，楊潤雄表示哀悼
據報國務院金穩委要求機構對房企給予更多支持
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《即日市況》
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恒指全日高收６４７點報２０７９３，龍湖碧服漲１２％並駕齊驅
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《深滬股市》
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滬指連升三日揚０﹒２２％，地產股受利好成升市主力
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《美元匯價》
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英鎊暫時１﹒１９會有支持，可高沽
歐元最新報１﹒０６０９╱１３，日圓最新報１３０﹒５０╱５３
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《公司資訊》
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正道集團（０１１８８）執行董事朱勝良於上月２９日離世
舜宇（０２３８２）擬發可持續發展掛勾債券，為債務再融資
藥明巨諾（０２１２６）李志成辭任獨立非執董追求其他個人事業
北海康成（０１２２８）行使選擇權獲脊髓性肌萎縮症基因療法
金禧（０００９１）棄安徽宿南區煤層氣勘探，撇銷５６２３萬元
資產
創勝（０６６２８）靶向抗體治療實體瘤臨床試驗獲國家藥監局批
准
渣打中國正式參與國債期貨交易
為削減成本，據報字節跳動中國裁員數百人；字節回應裁員無年終
獎：員工與ＨＲ互毆不實，年終獎評定未啟動
石四藥集團（０２００５）附屬入選「２０２２年度智能製造優秀
場景名單」
騰訊註冊「微信虹膜支付」等商標，用於通訊服務、金融物管等
雷軍２０２３年首封全員信：小米變革進入深水區
包浩斯（００４８３）上季同店銷售按年跌２０％，香港市場跌１
６％
港交所（００３８８）上市提名委員會物色上市委員會成員人選
香港科技探索（０１１３７）今年總商品交易額目標增６﹒３％至
１１﹒１％
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《神州民企》
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香港法院將佳源國際（０２７６８）清盤呈請聆訊押後至３月１日
海吉亞（０６０７８）折讓近９％配股，淨籌７﹒８５億收購建設
醫院
快手（０１０２４）截至第三季直播日活躍用戶滲透率達近８０％
傳美東汽車（０１２６８）尋求先舊後新配股籌約７﹒８億元
聯交所譴責福森藥業（０１６５２）及五名現任董事
碧桂園（０２００７）上月合同銷售金額跌２﹒４％
花房集團（０３６１１）有關全球發售的穩定價格期間已結束
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《中國要聞》
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據報中國考慮暫停萬億投資晶片產業計劃，並退出補貼
深圳港吞吐量去年底首突破３０００萬集裝箱
上海市委表示及時出台促消費政策舉措，加大力度擴投資
喜茶十周年報告：已進入全球８３個城市
中基協表示截至去年末私募基金管理人數量降３﹒８％；去年１１
月底國內公募基金淨值逾２６萬億元
官媒表示過去一年７５款遊戲停運，今年調整仍是主旋律
人行收水３２７０億，今日僅３０億逆回購利率持平
財政部長劉昆稱適度加大財政擴張力度
北京銀保監局啟動京冀交通事故車險服務一體化試點
商務部表示取消對外貿易經營者備案登記
違約債券中介遭提告虛假陳述，內地法院下令連帶賠償
雲南城投財困仍靠國企股東兜底，申請３０億借款額度
中國華融參與注資盤活融創上海董家渡項目
中指院表示去年中國百城新房價格８年來首下跌
去年房企拿地規模腰斬，央企保利華潤拿地超兩千億
據報國務院金穩委要求機構對房企給予更多支持
深圳去年二手樓成交量近腰斬，分析：復甦取決三因素
中信銀行寧波分行原黨委書記、行長吳學文被「雙開」
內地５２家上市券商去年主承銷收入３１９億元人民幣
重慶螞蟻消金增資１０５億，釋監管首肯整改工作信號
「保險＋養老社區業務」首設門檻，資產不低於５０億
上海數據交易所轉入正式運行，將收取服務費及交易費
國資委表示煤企加快辦理產能核增，確保煤電項目投產
上海市政府表示延長房產稅試點有效期
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒１８％，瑞銀下調台積電目標價
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《俄烏開戰》
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Ｇ７及歐盟海運禁令生效，俄油出口日減近１２萬桶
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《國際要聞》
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加州暴風雨帶來大量儲水，紓緩乾旱
日揆岸田文雄下周五訪白宮，與拜登商討強化日本防禦
東京都擬向所有１８歲或以下居民每月派５０００日圓
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《外圍經濟》
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ＦＴＣ表示沒有就微軟收購動視暴雪事件進行和解談判
傳朱曉彤升任Ｔｅｓｌａ副舵手，兼掌美工廠歐美銷售
全球債券市場開年交易繁忙，亞洲借款人湧入市場
富有的美國人可以留下更多遺產給繼承人
市場擔憂日本央行改變寬鬆政策，日本股債齊現拋售潮
摩根大通５年來首次在加拿大併購顧問排名位列榜首
日揆表示將與日本央行新行長討論修改２％通脹目標
歐洲央行官員預計未來兩次會議將大幅加息
美國國債今年首個交易日創２００１年來最大升幅
薯條哥紐約出庭拒認罪，美監管機構列虛幣風險清單
逆風揮之不去，美國ＩＰＯ的回歸需要時間
越南經濟崛起，首次成為南韓第一大貿易順差國
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《大國博弈》
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傳中國當局討論最快今年４月起恢復澳洲煤炭進口
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《其他消息》
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林定國冀今年內完成修訂部分已過時法例
特首政策組３名副組長，包括關家明王春新及林淑儀
孫玉菡稱高才通計劃收２６００份申請，已批出１４００份
本港１１月零售銷貨值出乎意料下跌４﹒２％，遜市場預期
港府適時公布通關方案，傳三口岸暫定每日共５萬配額
傳與內地通關每日３萬至５萬配額，網上申請先到先得
傳首階段通關擬七口岸先行，爭取每日最多五萬配額
基金公會表示理解通關初期設配額，盼提供全面通關時間
田北辰稱通關首階段不包括高鐵不能接受
港珠澳大橋跨境非商用私家車５００個配額接受申請
傳港府發美元歐元及離岸人幣綠債，籌最多５０億美元
深股通額度全日用２７億元；滬股通額度全日用１４億元，外資淨流入１８﹒５億元
１２月住宅買賣合約總值２１０億元，按年跌５７％
羅兵咸料政府本財年赤字１０９０億，近十年來第二高；羅兵咸倡下財年續派３０００－５００
０元消費券
中資評級機構表示港信貸評級牌照存缺失，盼予更有善監管環境
的士團體申請市區落旗加至３２元，新界加至２８元
著名作曲家顧嘉煇逝世，享年９２歲；香港殿堂級作曲家顧嘉煇離世，楊潤雄表示哀悼
法國外貿銀行料香港防疫措施導致經濟損失２７０億美元
鋑聯料今年工商舖價量回升約３０％
工銀亞洲推出全新客戶推廣優惠
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《新冠感染》
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本港新增１６４２３宗確診，再多６３名患者離世
中國外交部表示希望各方專注抗疫本身，避免政治化言行
世衞邀中國專家開會，冀了解當地疫情情況和病毒變種
中疾控表示短期內大規模流行ＸＢＢ變異株的可能性極低
全國昨增本土確診７６８５宗，四川料超八成居民感染
南韓輸入個案激增，一名中國人入境檢測陽性後潛逃
崔俊明稱本港藥物供應正常，市民毋須囤積
新西蘭毋須中國旅客強制新冠檢測
本周日起內地旅客赴日入境，由抗原測試改為核酸檢測
港大表示按最近兩天監測數據推算疫情似有回落趨勢
澳洲指要為供應鏈受中國疫情衝擊作準備
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