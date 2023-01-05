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即市新聞

05/01/2023 07:48

《日出而作》美股三大指數齊升，波音收漲４％，微軟收跌４％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　３３２６９﹒７７　升　１３３﹒４０　０﹒４０％
　　標普５００　　　　３８５２﹒９７　升　　２８﹒８３　０﹒７５％
　　納斯達克　　　　１０４５８﹒７６　升　　７１﹒７８　０﹒６９％
　　倫敦富時１００　　７５８５﹒１９　升　　３１﹒１０　０﹒４１％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１４４９０﹒７８　升　３０９﹒１１　２﹒１８％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　６７７６﹒４３　升　１５２﹒５４　２﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３２﹒２５７８，歐元兌美元１﹒０６０６
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鐵貨（０１０２９）擬斥１﹒６億元購起重船，出租收益１１８６萬元
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　夢東方（００５９３）北京物業５﹒５億底價轉讓予山東資管抵部分貸款
　　錦欣（０１９５１）折讓８％先舊後新配股淨籌１１﹒６億元贖換股債　
　　森松（０２１５５）折讓逾１２％先舊後新配股，淨籌６﹒５億元　　　
　　鼎豐集團（０６８７８）主席吳志忠逾３億股被強制出售，今早復牌　　
　　中播數據（００４７１）核數師天健國際辭任，建議委金道連城接任　　
　　友聯租賃（０１５６３）澄清，建議改名實為「友聯國際教育租賃」　　
　　國富創新（００２９０）委華暘任首席執行官，昨起生效　　　　　　　
　　協合新能源（００１８２）去年權益發電量同比增２８％　　　　　　　
　　嘉進投資（００３１０）核數師致同辭任，物色人選填補空缺　　　　　
　　中播數據（００４７１）擬合資印尼村落互聯網服務，訂戰略合作　　　
　　匯量科技（０１８６０）Ｍｉｎｔｅｇｒａｌ平台第四季收入升１３％　
　　新絲路文旅（００４７２）４﹒３億人幣購控股股東物管集團　　　　　
　　金融壹賬通（０６６３８）重新符合紐交所持續上市標準　　　　　　　
　　德琪醫藥（０６９９６）購抗腫瘤產品剩餘權益，擁專利所有權　　　　
　　英皇文化產業（００４９１）附屬英皇ＵＡ清盤呈請獲撤回　　　　　　
　　天彩控股（０３８８２）折讓１９％發新股，籌２８７５萬元　　　　　
　　中怡國際（０２３４１）委獨立顧問，調查銀行結餘差異事件　　　　　
　　壹傳媒（００２８２）遭上市委員會取消上市地位　　　　　　　　　　
　　陽光保險（０６９６３）上市穩價期結束，超額配股權未獲行使　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　國銀金租（０１６０６）稱融資租賃本金６億人幣，總利息３﹒８５億　　　
　　萬科企業（０２２０２）去年銷售額同比跌近３４％　　　　　　　　　　　
　　紅星美凱龍（０１５２８）商場自營減１間，委管增６家　　　　　　　　　
　　中廣核電力（０１８１６）委兩人任副總裁，昨起生效；開展外匯衍生品交易
　　山高新能源（０１２５０）９４０８萬人幣投資儲能項目　　　　　　　　　
　　中免（０１８８０）建議委控股股東副總經理李剛任執董　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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美東汽車（０１２６８）先舊後新配股折讓逾１２％，淨籌約１０億元　　　　　　　　　
中國罕王（０３７８８）全資附屬獲高新技術享優惠稅率　　　　　　　　　　　　　　　
時代中國（０１２３３）去年銷售３９８億人幣跌５８％；５優先票據停付款，今早起停牌
興科蓉醫藥（０６８３３）委致同諮詢任獨立法證會計師　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上海春運預計到發旅客總量增至２６０７萬人次　　　
　　上海繼續實施「房產稅試點」，超過人均面積徵稅　　
　　人行稱精準有力實施穩健貨幣政策，推動經濟運行好轉
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　　　　　　　　　　　《國務會議》　
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　　李克強稱民生商品和能源保供穩價，提高防疫物資供給
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　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　聯儲局會議紀要鷹派當道，美股波動後小幅收紅
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　眾院六輪投票仍未決出議長，拜登嘲共和黨「難看」
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　世衛稱中國官方
　　數據未反映疫情
　　實況，籲提供更
　　多數據　　　　
　　歐盟強烈建議成
　　員國對中國入境
　　者採防疫限制　
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　Ｇｅｎｅｓｉｓ
　　望客戶耐心等候
　　，比特幣受制萬
　　七美元　　　　
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