《日出而作》美股三大指數齊升，波音收漲４％，微軟收跌４％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３２６９﹒７７ 升 １３３﹒４０ ０﹒４０％

標普５００ ３８５２﹒９７ 升 ２８﹒８３ ０﹒７５％

納斯達克 １０４５８﹒７６ 升 ７１﹒７８ ０﹒６９％

倫敦富時１００ ７５８５﹒１９ 升 ３１﹒１０ ０﹒４１％

法蘭克福ＤＡＸ １４４９０﹒７８ 升 ３０９﹒１１ ２﹒１８％

巴黎ＣＡＣ４０ ６７７６﹒４３ 升 １５２﹒５４ ２﹒３０％

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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３２﹒２５７８，歐元兌美元１﹒０６０６



《公司業績》

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鐵貨（０１０２９）擬斥１﹒６億元購起重船，出租收益１１８６萬元

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《公司資訊》

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夢東方（００５９３）北京物業５﹒５億底價轉讓予山東資管抵部分貸款

錦欣（０１９５１）折讓８％先舊後新配股淨籌１１﹒６億元贖換股債

森松（０２１５５）折讓逾１２％先舊後新配股，淨籌６﹒５億元

鼎豐集團（０６８７８）主席吳志忠逾３億股被強制出售，今早復牌

中播數據（００４７１）核數師天健國際辭任，建議委金道連城接任

友聯租賃（０１５６３）澄清，建議改名實為「友聯國際教育租賃」

國富創新（００２９０）委華暘任首席執行官，昨起生效

協合新能源（００１８２）去年權益發電量同比增２８％

嘉進投資（００３１０）核數師致同辭任，物色人選填補空缺

中播數據（００４７１）擬合資印尼村落互聯網服務，訂戰略合作

匯量科技（０１８６０）Ｍｉｎｔｅｇｒａｌ平台第四季收入升１３％

新絲路文旅（００４７２）４﹒３億人幣購控股股東物管集團

金融壹賬通（０６６３８）重新符合紐交所持續上市標準

德琪醫藥（０６９９６）購抗腫瘤產品剩餘權益，擁專利所有權

英皇文化產業（００４９１）附屬英皇ＵＡ清盤呈請獲撤回

天彩控股（０３８８２）折讓１９％發新股，籌２８７５萬元

中怡國際（０２３４１）委獨立顧問，調查銀行結餘差異事件

壹傳媒（００２８２）遭上市委員會取消上市地位

陽光保險（０６９６３）上市穩價期結束，超額配股權未獲行使

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《國企紅籌》

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國銀金租（０１６０６）稱融資租賃本金６億人幣，總利息３﹒８５億

萬科企業（０２２０２）去年銷售額同比跌近３４％

紅星美凱龍（０１５２８）商場自營減１間，委管增６家

中廣核電力（０１８１６）委兩人任副總裁，昨起生效；開展外匯衍生品交易

山高新能源（０１２５０）９４０８萬人幣投資儲能項目

中免（０１８８０）建議委控股股東副總經理李剛任執董

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《神州民企》

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美東汽車（０１２６８）先舊後新配股折讓逾１２％，淨籌約１０億元

中國罕王（０３７８８）全資附屬獲高新技術享優惠稅率

時代中國（０１２３３）去年銷售３９８億人幣跌５８％；５優先票據停付款，今早起停牌

興科蓉醫藥（０６８３３）委致同諮詢任獨立法證會計師

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《中國要聞》

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上海春運預計到發旅客總量增至２６０７萬人次

上海繼續實施「房產稅試點」，超過人均面積徵稅

人行稱精準有力實施穩健貨幣政策，推動經濟運行好轉

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《國務會議》

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李克強稱民生商品和能源保供穩價，提高防疫物資供給

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《國金頭條》

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聯儲局會議紀要鷹派當道，美股波動後小幅收紅

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《國際要聞》

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眾院六輪投票仍未決出議長，拜登嘲共和黨「難看」

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《新冠感染》

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世衛稱中國官方

數據未反映疫情

實況，籲提供更

多數據

歐盟強烈建議成

員國對中國入境

者採防疫限制

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《虛幣世界》

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Ｇｅｎｅｓｉｓ

望客戶耐心等候

，比特幣受制萬

七美元

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