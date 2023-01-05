《日出而作》美股三大指數齊升，波音收漲４％，微軟收跌４％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３３２６９﹒７７ 升 １３３﹒４０ ０﹒４０％
標普５００ ３８５２﹒９７ 升 ２８﹒８３ ０﹒７５％
納斯達克 １０４５８﹒７６ 升 ７１﹒７８ ０﹒６９％
倫敦富時１００ ７５８５﹒１９ 升 ３１﹒１０ ０﹒４１％
法蘭克福ＤＡＸ １４４９０﹒７８ 升 ３０９﹒１１ ２﹒１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ６７７６﹒４３ 升 １５２﹒５４ ２﹒３０％
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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３２﹒２５７８，歐元兌美元１﹒０６０６
《公司業績》
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鐵貨（０１０２９）擬斥１﹒６億元購起重船，出租收益１１８６萬元
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《公司資訊》
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夢東方（００５９３）北京物業５﹒５億底價轉讓予山東資管抵部分貸款
錦欣（０１９５１）折讓８％先舊後新配股淨籌１１﹒６億元贖換股債
森松（０２１５５）折讓逾１２％先舊後新配股，淨籌６﹒５億元
鼎豐集團（０６８７８）主席吳志忠逾３億股被強制出售，今早復牌
中播數據（００４７１）核數師天健國際辭任，建議委金道連城接任
友聯租賃（０１５６３）澄清，建議改名實為「友聯國際教育租賃」
國富創新（００２９０）委華暘任首席執行官，昨起生效
協合新能源（００１８２）去年權益發電量同比增２８％
嘉進投資（００３１０）核數師致同辭任，物色人選填補空缺
中播數據（００４７１）擬合資印尼村落互聯網服務，訂戰略合作
匯量科技（０１８６０）Ｍｉｎｔｅｇｒａｌ平台第四季收入升１３％
新絲路文旅（００４７２）４﹒３億人幣購控股股東物管集團
金融壹賬通（０６６３８）重新符合紐交所持續上市標準
德琪醫藥（０６９９６）購抗腫瘤產品剩餘權益，擁專利所有權
英皇文化產業（００４９１）附屬英皇ＵＡ清盤呈請獲撤回
天彩控股（０３８８２）折讓１９％發新股，籌２８７５萬元
中怡國際（０２３４１）委獨立顧問，調查銀行結餘差異事件
壹傳媒（００２８２）遭上市委員會取消上市地位
陽光保險（０６９６３）上市穩價期結束，超額配股權未獲行使
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《國企紅籌》
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國銀金租（０１６０６）稱融資租賃本金６億人幣，總利息３﹒８５億
萬科企業（０２２０２）去年銷售額同比跌近３４％
紅星美凱龍（０１５２８）商場自營減１間，委管增６家
中廣核電力（０１８１６）委兩人任副總裁，昨起生效；開展外匯衍生品交易
山高新能源（０１２５０）９４０８萬人幣投資儲能項目
中免（０１８８０）建議委控股股東副總經理李剛任執董
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《神州民企》
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美東汽車（０１２６８）先舊後新配股折讓逾１２％，淨籌約１０億元
中國罕王（０３７８８）全資附屬獲高新技術享優惠稅率
時代中國（０１２３３）去年銷售３９８億人幣跌５８％；５優先票據停付款，今早起停牌
興科蓉醫藥（０６８３３）委致同諮詢任獨立法證會計師
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《中國要聞》
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上海春運預計到發旅客總量增至２６０７萬人次
上海繼續實施「房產稅試點」，超過人均面積徵稅
人行稱精準有力實施穩健貨幣政策，推動經濟運行好轉
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《國務會議》
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李克強稱民生商品和能源保供穩價，提高防疫物資供給
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《國金頭條》
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聯儲局會議紀要鷹派當道，美股波動後小幅收紅
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《國際要聞》
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眾院六輪投票仍未決出議長，拜登嘲共和黨「難看」
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《新冠感染》
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世衛稱中國官方
數據未反映疫情
實況，籲提供更
多數據
歐盟強烈建議成
員國對中國入境
者採防疫限制
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《虛幣世界》
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