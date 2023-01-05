《出旗制勝－麥穎儀》恒指２０２３年迎來開門紅，升穿２５０天線

《出旗制勝》恒指去年１２月於２００００點關口附近徘徊近１個月後，２０２３年迎來開

門紅，連升第４個交易日，接連升穿２００天移動平均線及２５０天牛熊分界線水平，截至今早

（５日）收市，恒指暫升超過１２００點，顯著跑贏外圍股市。投資者如看好恒指，或可留意恒

指購２２２１９，行使價２１８００點，實際槓桿１２﹒８倍，引伸波幅３０﹒２％，換股比率

６５００兌１，２０２３年２月２７日到期。

隨著外圍衰退風險憂慮逐步積聚，通關憧憬等好消息亦逐一兌現，市場或仍觀望經濟數據會

否如市場預期樂觀，令投資者憂慮港股升勢能否持續。上日（４日）輪場資金於指數淡倉逐步累

積，根據花旗認股證網站樂觀╱悲觀情緒資金流顯示，截至１月４日，過去５日輪證悲觀情緒資

金流從１﹒５３億增至５﹒４８億元，累計有１２﹒８４億元，而悲觀情緒資金佔比從５２％增

至上日的９２％。再看恒指波幅指數亦從去年１０月高位約４５水平回落超過兩成至３０水平之

下，投資者短期如看淡指數，想趁高位開淡倉，或可留意恒指沽２３２２５，行使價１９２００

點，實際槓桿２０﹒２倍，引伸波幅３３﹒４％，換股比率８０００兌１，２０２３年２月２７

日到期。

早前，市場憂慮騰訊（００７００）股東在獲得美團（０３６９０）股份派息後或導致美團

面臨沽售壓力。騰訊今日除淨，美團股價今早未見明顯沽壓，隨大市造好，最多曾升近８％見

１９５元高位，逼近去年６月－７月的橫行區間，低位反彈超過六成。如認為沽售美團的利淡消

息已反映於當前股價中，而又繼續看好美團股價，或可留意美團購１１０８９，行使價

２３０﹒１９元，實際槓桿４﹒５倍，引伸波幅５９﹒７％，換股比率１００兌１，２０２３年

６月６日到期。

但市場上亦有投資者考慮國內通關利好消息基本反映於股價中，憂慮農曆新年假期臨近，春

運高峰或有機會令疫情反覆，輪場資金上日積極部署美團淡倉，根據花旗認股證網站樂觀╱悲觀

情緒資金流顯示，上日美團輪證悲觀情緒資金佔比７６％。投資者如看淡，則可留意美團沽

２９６８１，行使價１４８﹒７８元，實際槓桿５﹒５倍，引伸波幅６９﹒６％，換股比率

１００兌１，２０２３年３月３０日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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