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即市新聞

05/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指短期重要支持位１８８８５╱１８４１４

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。港股短期升勢未盡，恒指成功上企好淡分水嶺
１９４５０後，有力繼續往上發展，現已升抵２０７９３。好友將短期防線從上月２０日低位
１８８８５推上本周二（３日）低位１９３０４，證明了他們再攻的決心。姿態上，恒指期貨與
國指期貨均已連續三個交易日報收回大戶加權平均開倉水平１９７８８和６７３４之上。確認好
友於實力上明顯超越對手，本月１３日收市前大市整體走勢向上的機會很大。
　　大市正式往上突破，再創短期升浪新高後，由於近期已經錄得很大的升幅，現時恒指正處於
短期升浪中最後一個低一級的升浪中的可能性很高。初步估計，於昨天高位附近，好淡雙方的爭
持會變得激烈，為短期調整浪展開序幕，目標為恒指１８８８５。指數或會跌至更低的水平，但
去年１１月１６日高位１８４１４前料有好友重兵駐守。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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