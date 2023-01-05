《金碩良言－黃俊碩》新一年會計業的展望

《金碩良言》剛剛踏入２０２３年，筆者在此祝願各位讀者在新一年事事順利，國家與香港

百業興旺，共創繁榮。筆者作為一位資深執業會計師，當然希望與各位讀者分享本人對會計業新

一年的展望及看法。



過去數年，由於新冠疫情及社會因素等問題影響下，香港出現嚴重的人才流失潮，本身令人

手十分緊掘的會計界壓力與日俱增，再加上，會計業高強度的工作環境，使會計業「有開工無收

工」的形象深入民心，導致不少年青人對會計界「卻步」，進一步引致會計界出現「青黃不接」

、陷入人才流失更趨嚴重的「惡性循環」之中。



不過，隨著香港經已復常，再加上，行政長官李家超在去年１０月發表的《施政報告》提出

「搶企業、搶人才」作為未來的施政重點，只要當局在一連串的「搶人才」政策措施中能夠顧及

業界，相信人才流失的情況，有望暫時停止。



這可能有人會問，既然會計界有外來人才補充人力資源缺口，而會計行業的工作環境並不友

好，香港的年青人應否投身業界呢？會計行業能否為香港年青人帶來美好前境呢？



對於有關問題，筆者作為一個「過來人」可算謂感受至深，在十多年前筆者於大學修讀會計

科期間，曾經到會計師事務所進行實習，在實習期間亦同樣面對高強度的工作、超長的工作時數

，一度令筆者浮現起「打退堂鼓」的念頭，畢竟人生不應只有工作。



不過，之後就發現會計業前境無限，甚至是年青人向上流動的重要階梯之一。首先，香港作

為國際金融中心，而會計行業作為現代金融及工商業的最重要基礎專業服務業，身兼現代商業及

金融行業的記錄、核實及監管者，香港本身對會計服務的需求甚為殷切。再加上，會計學本身是

一門國際性的商業語言，掌握好會計技能，無疑具備了在世界各地發展事業的必備條件。



與此同時，會計業及會計人才除了市民大眾心目中認為的財務審核之外，更涉及企業管理、

財務分析、財務風險管理等多個商業、金融範疇，現時香港不少政商界的領袖人物均是會計行業

出身。由此可見，年青人投身會計業將會有巨大的向上流動機會。



隨著「粵港澳大灣區」建設的不斷推進，區內對香港會計業的需求將會不斷增加，在香港會

計業的發展空間不斷擴大的情況下，會計業的收入有望增長，必須增加行業人手，與及改善從業

員的待遇，迎接新的發展機遇，屆時亦有望扭轉目前會計業高強度及超長工時的工作環境，從而

吸引香港年青人投身會計業。



當然，要達致改善現時香港會計業生態，吸引年青人投身會計業，促進會計業長遠健康發展

，特區政府、會計及財務匯報局（簡稱：會財局）及香港會計師公會等各個方面必須通力合作。



首先，特區政府在今年第一季公布的「人才清單」中，必須加入會計業，讓業界可以吸納一

定的境外會計人才，扭轉因業界人手不足，導致工作量過大，逼使業界從業員離行會計業的「惡

性循環」。



同時，特區政府、會財局及公會需要加強與內地的相關部委商討，如何進一步便利香港會計

業在「粵港澳大灣區」執業，例如：爭取設立「粵港澳大灣區專屬執業考試」，讓香港專業會計

師能夠在大灣區內地九個城市執業擔任特定工作，擴大香港專業會計師的發展空間。



此外，目前「假會計師」問題長久未能根治，非但損害會計專業的形象及權益，更導致一些

無辜市民誤用「假會計師」服務，招致不少損失。因此，政府應向會財局增撥資源，成立專責小

組主動調查市場上「假會計師」個案，並與其他團體合力打擊「假會計師」，維護會計業的權益

。



筆者相信，若果特區政府能夠採納有關建議並加以推行，在新一年起，香港會計業的生態將

會不斷好轉，與及擁有更美好的前境；並且，在不久的將來，香港年青人不會再視投身會計業為

「畏途」，香港各間大專院校的會計相關學系，有望再度成為年青人心目中的「神科」。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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