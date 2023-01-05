《缸邊隨筆－石鏡泉》２０２３衰退，２０２４甩難？

《缸邊隨筆》今時投資界的共識是２０２３年會有經濟衰退。《彭博》在《２０２３年經濟

展望》特刊中，訪問了幾十名經濟學家及銀行行長，有七成認為即將衰退，這較１１月時相同調

查的６２﹒５％更多了。



他們的觀點以１２個量化指標，包括：３年和１０年的美債孳息率、美國ＧＤＰ增長、美國

進出口貿易逆差等來預測２０２３年的經濟狀況。１２個指標中，有８個預示了２０２３年經濟

衰退，例如１０年期美債孳息曲綫出現「倒掛」。這個指標在過去預測衰退，準確率高達９成。

過去５０年，成功預測８次經濟衰退。



＊美樓市數據不妙＊



中外歐美歷次衰退都跟樓房泡沫有關，專做美國房地產市場數據分析及解決方案的「黑武士

」（Ｂｌａｃｋ Ｋｎｉｇｈｔ， Ｉｎｃ）指出，１２月初全美有２７萬戶家庭淪為負資產，

即物業市價低於貸款餘額市場，港人對「抬錢贖身」這情況並不陌生。「黑武士」又指出，

２０２２年美國業主買樓首期平均只有樓價的６％，首期少，甚至是零首期置業。美國業主普遍

付少於１０％的首期，一旦樓價跌便大受影響。他們之前買貴樓，未來２０至３０年涉及差價便

動輒以幾十萬至百萬美元計，加上首付少，樓債負擔大，如供款人劈炮，貸款的銀行、金融機構

會有危機不？



美國抵押貸款銀行協會（ＭＢＡ）數據顯示，房貸違約率（Ｈｏｕｓｉｎｇ

Ｄｅｆａｕｌｔ Ｒａｔｅ）曾一度飈升，那是美儲局不斷加息令樓市跌所致，加上若供樓者不

幸失業，怎供？違約率怎會不高？「黑武士」也以另一個經濟指標早期按揭貸款違約

（Ｅａｒｌｙ Ｐａｙｍｅｎｔ Ｄｅｆａｕｌｔ， ＥＰＤ）指情況不妙。ＥＰＤ即買樓首年

拖欠了６個月供款，或是已違約的按揭貸款。



數據顯示，今年ＥＰＤ水平較疫前２０１８年升了１﹒５倍。愈來愈多供樓者提早至首年６

個月內拖數、走數，而不是像之前般，至買樓後幾年才出現。現在ＥＰＤ比２００８年ＥＰＤ高

出２５％！美國樓價大跌，受最大打擊的是低收入置業者及首次置業者，加上份工不穩陣，這家

庭經濟打擊最大。



＊美儲局政策有變？＊



２０２２年共加了７次息，自６月份起加快步伐，連續４次加了四分三厘，「連續」是關鍵

，影響最大。１２月雖加息半厘，但美儲局明言不管通脹是７％或８％，而是要看６個月後通脹

才再檢視。那是因為市場反應有滯後，即通脹或物價水平甚麼時候才影響民眾及一般消費者，而

市場反應需要３至６個月時間。



２０２２年上半年，當美儲局宣布加息時，物價反而上漲，６月份通脹水平便高達９％；加

息後，１０月和１１月看到通脹已降到８％以下。加息要到約６個月後，１１月、１２月份的

ＣＰＩ水平才反映出來，成效初見。如果美儲局希望通脹維持２％、３％，就要加多一、兩次息

，那就要約４至６個月後，即２０２３年中，物價和樓價才有望穩定下來。



因此，市場推斷未來幾個月後美儲局停止加息；其後６個月，或會出現過去３年中，資產及

估值的最低點。換言之，要到２０２３年底至２０２４年中，美樓市才見曙光，美經濟才可甩難

。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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