《盤後部署》恒指收市重上兩萬一關；騰訊除淨仍報升，現時宜食胡

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股中概股升幅領先大市，在港上市的中概股今日同樣造好

，帶動恒指重上２１０００關。

恒指今日高開５０２點，報２１２９５，開市初段曾升至２１３９６，但其後未能夠再向上

突破，升幅稍為放緩。半日升２１０點，報２１００３。午後走勢大致平穩，在政府宣布通關安

排後，恒指未有大幅上升，最後收報２１０５２，升２５９點或升１﹒２５％，主板成交

１７４１﹒６４億元。國企指數報７１７２，升１０６點或升１﹒５１％。恒生科技指數報

４４９４，升６７點或升１﹒５１％。

內地股市方面，上證綜合指數報３１５５，升３１點或升１﹒０１％，成交３３５６﹒３６

億元人民幣；深證成份指數報１１３３２，升２３６點或升２﹒１３％，成交２３４５﹒５２億

元人民幣。



＊美團收市升逾５％＊



科技股表現理想，三大重磅科技股ＡＴＭ之中，美團（０３６９０）升幅最大，收市升

５﹒２４％，報１９０﹒８元，成交約４５３６萬股，涉資８６﹒５４億元，盤中高見

１９５﹒６元，最低見１８７﹒２元。至於阿里巴巴（０９９８８）據報獲內地監管機構批准，

為轄下的消費業務增資１０５億人民幣，股價今日升３﹒３２％，報９９﹒６元；騰訊

（００７００）則升１﹒４４％，報３４７﹒８元。

其他科技股方面，京東（０９６１８）升２﹒６６％，報２４７﹒４元；快手

（０１０２４）升２﹒３２％，報７９﹒３５元；百度（０９８８８）升１﹒４５％，報１２６

元；網易（０９９９９）升０﹒８８％，報１２６﹒８元。

隨住科網企業的監管逐步鬆綁，配合放寬防疫政策的趨勢，估計中央著力推動經濟復甦，對

平台經濟股有利。事實上，ＡＴＭ已從去年１０月底開始反彈，以騰訊為例，由１０月２５日低

位１８０﹒４７元開始逐步向上，以該位與今日高位３６２﹒２元計算，期間升幅已超過一倍。

騰訊今日除淨，股價仍然報升，惟９日ＲＳＩ已升至８０以上的嚴重超買水平，預料３６０

元有一定阻力，短線或會整固。現階段持貨者可先食胡，無貨者則可候２５０天線（目前為

３２５元）吸納。



＊兗礦２５０天線支持較強＊



煤炭股方面，兗礦能源（０１１７１）收市跌０﹒８６％，收報２２﹒９５元；兗煤澳大利

亞（０３６６８）跌３﹒１５％，收報３０﹒７５元；神華（０１０８８）升０﹒４４％，收報

２２﹒９元；中煤能源（０１８９８）升０﹒１６％，收報６﹒２２元。

自恒指於去年１１月展開反彈浪以來，煤炭股走勢一般。當中兗礦在１１月開始形成橫行區

，在１００天線出現較大阻力，２５０天線則成為強力支持。值得留意的是，兗礦今日曾跌穿

２５０天線，最後都能在該線之上收市。現階段可小注博反彈，目標為１００天線（目前為

２６﹒９元），收穿２２元則止蝕。（ｅｒ）

