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05/01/2023 15:21

【外圍經濟】英國首相辛偉誠列新年５大任務，控制通脹居首

　　《經濟通通訊社５日專訊》英國首相辛偉誠周三（４日）列出新年５大任務，首要任務是將
通脹率降低一半，改善民生壓力；其次為推動經濟增長，創造更好就業機會；第三為減少公共債
務；第四為縮減公共醫療輪候時間；第五為遏止非法移民經海路湧入。
　　辛偉誠形容他的五大任務是以「人民為優先」，意味他需要在一年時間內，令在去年達到
１１％峰值的通脹率大幅回落。但在野工黨批評，英國物價水平本來就已觸頂，因此控制通脹不
是一項艱難的工作。（ｊｆ）

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