《政經范局－范強》中國結束清零，通脹水漫Ｇ７



《政經范局》在國內外各方呼籲下，中國終於提前結束長達３年的防疫清零政策，大批國民

歡天喜地，一心一意趁新年和春節期間「報復式」外遊。不料問題又來了，美國、日本、英國、

意大利等多國率先對中國旅客採取限制措施，邊境防疫忽然又成了各國首要工作。



新冠肺炎作為一場世紀疫症，對很多國家都帶來了衝擊，例如意大利就是首個爆發疫情的歐

洲國家。因此一些國家採取較為謹慎的入境管理措施，倒也未必全是出於歧視和針對。反過來說

，如果真的檢測呈陽性，難道還適合外遊？



因此，只要是基於防疫出發點而採取的措施，儘管會給旅客帶來不便，都應該得到理性的回

應。問題就在於，如果我們回顧上述國家在過去３年的防疫決策過程，就會發現政治和經濟的考

慮因素，往往壓倒了專業防疫意見。



＊歐洲疾控中心反對設限＊



單看今次對華客設限的決策過程，確實存在一些令人費解之處：例如就在上周四（２９日）

這天，歐盟和英國的防疫部門和專家就公開對設限政策表達了反對。



作為歐盟傳染病防疫中樞的歐洲疾病預防控制中心（ＥＣＤＣ）稱：「對華客的篩查和限制

缺乏正當理由」。ＥＣＤＣ的理由是，歐洲人已對新冠病毒擁有高防護力，而當地的衛生系統也

有能力應對當前的感染激增。



同一天，意大利總理梅洛尼親自宣布，暫未在抵達意大利的華客身上，發現新冠病毒新變種

。不過，她還是決定繼續維持限制政策。



同樣的事情發生在英國，就在梅洛尼作出決策這天，英國的首席醫療官惠蒂（Ｃｈｒｉｓ

Ｗｈｉｔｔｙ）也向衞生大臣柏建熙作出建議，直指沒有明確證據顯示對華客做檢測，對防疫有

顯著好處。



＊辛偉誠：向美日意看齊＊



作為英國政府的首席醫療顧問，惠蒂本身是流行病專家，在２０１９年出任首席醫療官後，

正好全程處理了英國的新冠疫情，並因此獲頒巴斯勳章。根據英國媒體報道，柏建熙將惠蒂的意

見轉達首相辛偉誠，首相卻仍然決定收緊對華客的檢疫措施，原因是向美國、日本、意大利等國

看齊。



英媒就此援引多名英國專家意見，均對惠蒂表達了支持。例如，愛丁堡大學流行病學教授伍

爾豪斯就認為，辛偉誠的決定不太可能為英國的公共衛生帶來好處，因此只能是出於政治動機。



至於美國，新冠疫情在美國爆發之初，時任總統特朗普就已經把防疫專家意見推到一邊。不

難發現，以往在禽流感、豬流感等全球重大疫情中發表權威意見的美國疾控中心（ＣＤＣ），在

新冠疫情中的大多數時間都「沉默是金」。



雖然官方機構保持沉默，不過，針對此次美國收緊對華客的檢疫，美國《華盛頓郵報》援引

多名美國專家，也表達了與歐洲同行大致相同的看法，即世界上任何地方都有出現新冠變種的可

能，並不限於中國，因此針對中國旅客的設限並沒有必要。



＊帶頭設限國家均來自Ｇ７＊



至此我們可以總結的幾個要點是：一、上述國家決定對中國旅客設限時，並沒有獲得各自防

疫部門和專家的專業支持；二、上述帶頭國家均來自七國集團（Ｇ７）；三、上述Ｇ７成員國之

間在處理對華客設限問題上，似乎正在尋求某種一致性，而且回到第一點，與防疫專業意見無關

。



講得複雜些，就是上述各國決策層在處理新冠疫情時，傾向以政治手段凌駕醫學意見，問題

是此舉目的何在？猶記得，無論是美國前總統特朗普、英國前首相約翰遜在疫情初期，均極力淡

化疫情嚴重性，試圖維持國內經濟的正常運轉。在中國採取清零政策期間，美、歐、印度等國家

和地區疫情相繼失控，新冠病毒依次出現Ｄｅｌｔａ、Ｏｍｉｃｒｏｎ等變種，但也沒有阻止上

述各國政府以政治意志放寬防疫措施。



，推動國內消費市場復甦。自去年底以來，日本一直是全球新冠感染情況最嚴重國家，並在新年

前夕進入第８波疫情。但是，日本各大百貨商場在元旦假日照常開市，而岸田政府也並沒有收緊

防疫措施。



＊視華客為「洪水猛獸」＊



如果過去不害怕變種，為何現在卻視中國旅客的到來為「洪水猛獸」呢？基於各國在過去是

基於經濟因素而無懼Ｄｅｌｔａ、Ｏｍｉｃｒｏｎ，那麼在推斷他們當前又忽然害怕變種的原因

，也就不能不納入經濟因素的考量。



還看日本，岸田首相執政後放寬防疫，復工復市，本來一切進展順利，怎料俄羅斯去年２月

出兵烏東，猶如晴天霹靂，瞬間令日本陷入能源短缺之苦。交通運輸成本上升，又推高了生產和

消費者價格，尤其是加工食品漲價，嚴重打擊民生。



日本核心ＣＰＩ按年漲幅已達３﹒７％，創４１年新高，通脹因此突然成為岸田內閣最為頭

痛的問題，他甚至喊出要提高糧食自給率的口號。但遠水難救近火，且通脹進一步衝擊日本央行

多年奉行的貨幣寬鬆政策，其連鎖反應波及政府和企業債務狀況。



在疫前的２０１９年，前往日本觀光的華客達到９５９﹒４萬人次，居赴日外國遊客之首。

如果訪日華客迅速恢復到這個水平，固然有助於振興旅遊相關產業，但對於通脹問題，尤其是東

京都等大城市卻是百上加斤。



經濟角度同樣可以解釋英國辛偉誠政府在華客問題上的左搖右擺。該國不僅面對嚴重通脹，

且英鎊也處於隨時重貶邊緣，這就使得辛偉誠更難決策，因為收緊措施雖有助於控制通脹，但放

寬華客前來，卻可能促成對英鎊的兌換需求而有助穩定幣值。



再看同樣面對能源短缺和通脹問題的意大利，該國已被視為年內最可能引爆歐盟債務危機的

成員國，這也使得新上任的梅洛尼政府在處理疫情等問題上一步一驚心，惟恐引發政治和經濟上

的蝴蝶效應。



＊中美經濟周期逆行＊



至於美國，要盤算的問題就更多了。按照白宮和聯儲局本來的預期，聯儲局在去年的激進加

息，理應為今年轉入寬鬆政策創造條件，從而令拜登政府以較好的經濟成績單迎戰明年總統選舉

。



然而，控制通脹的問題遲遲未達標。如果中國此時結束清零，復工復市，經濟運轉周期正好

與美國相反。就在中國結束清零的消息傳出後，對於中國經濟重啟的期望導致國際油價應聲而起

。而這幾天，Ｇ７國家對中國收緊防疫限制，導致中國重啟經濟的步伐受到懷疑，油價又跌回來

。



圍繞著油價的升跌只是一個預示，如果中國順利結束清零，並帶動一帶一路國家、金磚國家

的大型基建等項目，那麼大宗商品的價格上升指日可期。照此推測，也許Ｇ７各國很快會改變口

脗，表示他們強烈支持中國繼續清零……《經濟通通訊社評論員 范強》

