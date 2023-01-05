《台股攻略－黃振宇》美股止跌回升，台股挑戰１４３００點關口

《台股攻略》美股止跌回升，台股今日（５日）由台積電領漲，電子及金融股回勇，加權指
數最多升１５８點，百貨及觀光等股受惠「還稅紅包」政策，獲得資金追捧，指數最終收
１４３０１點，升１０１點，成交金額為１７２０﹒６７億元（新台幣．下同），三大法人合計
淨買入１３﹒１９億元。
電子權值股方面，半導體大廠台積電收４５８﹒５元，升２％；被動元件大廠國巨獲買盤支
持，股價收４８５﹒５元，升４﹒４％；研華升１﹒３％，日月光投控升近１％，華碩升
０﹒９％，鴻海受壓，微跌０﹒１％，力守９８元；此外，聯發科、台達電及廣達等股走勢偏軟
，均跌０﹒８％至１﹒９％。記憶體板塊造好，南亞科升１﹒５％，華邦電升１﹒３％，威剛、
群聯、鈺創及晶豪科均升１％至２％。金融股回勇，富邦金及兆豐金均升２﹒３％，中信金、台
新金及上海商銀均升超過１％。傳統產業股方面，台塑四寶的台塑升１％，南亞升０﹒８％，台
化升０﹒４％，台塑化則無起跌。水泥類股的台泥升近３％，幸福升１﹒９％，亞泥升０﹒９％
。台灣行政院長蘇貞昌宣布「還稅紅包」的還稅於民方案，提撥１４００億元，預計開春後發放
每人６０００元現金，消息刺激內需消費股上揚，百貨及電商股獲市場炒作，富邦媒曾一度漲停
，收市升幅收窄，收７２９元，升４﹒４％，創超過４個月高位；網家升７﹒７％，綠界科技升
３﹒６％。
美國１０年期債息回落，有利股市轉好，惟美國加息取態未有改變，投資者仍需保持審慎，
建議趁高減持股份，保留資金實力，待大市震盪時，增加低位吸納股份的機會。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》
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