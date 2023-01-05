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即市新聞

05/01/2023 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》料期指２２５３５前有淡友大戶力守

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、資訊
科技業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為網易
（０９９９９）、藥明生物（０２２６９）與萬國數據（０９６９８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選比亞迪電子（００２８５）、舜宇光學科技（０２３８２）與兗礦能源（０１１７１）。
　　恒指期貨裂口高開，現已升抵２１４５８，升勢較市場預期強勁。陰陽燭小時圖上呈現上升
窗口２０９５８－２１２３９，不宜被完全補回。自去年２月１０日高位２５０５７起跌幅的
０﹒６１８倍反彈水平為２１０６８，可被視為新短期好淡分水嶺，價位未必可以企穩於其上。
此外，６月２８日高位２２４１３和４月４日高位２２５３５前料會有淡友大戶重兵駐守，容易
引來明顯的主動沽盤。因此，於價位的再升空間正在縮細，令持有恒指牛證圖利的值博率下降的
情況下，短線投機者應開始逐步退守低位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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