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05/01/2023 09:30

《談國論企－黎偉成》製造業上月加快收縮受困歐美衰退

　　《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２２年１２月份持續明顯收縮劣況，尤
其是新出口訂單大幅縮減，相信在美國以至歐洲等主要國家經濟衰退壓力日甚的困境下，暫難有
改善之道。但中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日所作出的議決，要繼續「堅
持穩中求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」，並著力擴大國內需求，該使製造業渡過現時的
重重難關，為國民經濟的發展提供更大的貢獻。
　
＊歐美出口單差及內需亦轉弱不利生產＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年１２月份
回落至４７（見表），環比下降整整１個百分點，與１１月份環比回落１﹒９個百分點皆屬明顯
的收縮態勢，是為２０２２年１２個月以來的８個月收縮，更跌破於４月份４７﹒４低位。
　　　　引人以憂者，為製造業（一）所接的整體新訂單，不斷縮減而造成日益深重的惡性影響
，特別是２０２２年１２月份僅達４３﹒９，環比大幅回落２﹒５個百分點，比１１月份達
４６﹒４環比下跌的１﹒７個百分點多跌０﹒８個百分點。當然是受困於境外經濟低迷負面影響

　　相信製造業的出口新訂單於未來一段時間會保持收縮狀態，前景難以樂觀之因，乃（ｉ）美
國的經濟受到疫情、高息和高通脹等壓力不淺。美國聯邦儲備局前主席格林斯潘於２０２３年１
月３日，更提出警告：央行現時的收緊貨幣政策策略和做法，使「經濟衰退是唯一的答案」，和
（ｉｉ）歐洲面對油氣、糧食等供應不足，經濟實難重振。此使中國製造業的出口新訂單於
２０２２年１２月份環比回落２﹒５個百分點，並滑落至４４﹒２深重收縮惡境。
　　及（ＩＩ）進口訂單，分類指數於是月份更跌３﹒４個百分點至４３﹒７，不僅受困於出口
，內需前景亦不宜樂觀。
　　凡此，製造（ＩＩＩ）在手訂單於月份環比回落０﹒３個百分點，達致至４３﹒１。正因為
新訂單整體反覆收縮，故製造業的（二）生產，受到新訂單尤其是出口新訂單的持續收縮而同步
走扁：分類指數於２０２２年１２月份僅４４﹒６，環比回落３﹒２個百分點，情況比１１月份
４７﹒８所跌的１﹒８個百分點，更為惡劣。此數確認製造業的生產開始不濟，甚至急轉直下，
劣象。
　
＊原材料購進及出廠價格顯製造業無優勢＊
　
　　更差勁的問題，為（三）生產成本和銷售價格之反覆回落，現價對製造業的接訂單、生產未
有利好的影響，其中（１）出廠價格，分類指數於２０２２年１２月份環比反而上升０﹒９個百
分點至５１﹒６，較新訂單的４３﹒９要高７﹒７個百分點，很有可能削弱製造業企業的接單力
量；尤其是（２）主要原材料購進價格分類指數於是月回落２﹒２個百分點，處４４﹒９，也未
能使出廠價格受惠而回落。
　　凡此，為製造業的生產經營活動預期指數滑落至收縮之境因由。
　　要留意的，是中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日舉行所作出的議決，五
項要綱舉目張的工作任務的其中重點，是：（１）要著力擴大國內需求，乃應對美國和歐洲等地
的主要市場經濟衰退使需求萎縮之道，和（２）要加快建設現代化產業體系，對提升製造和服務
業素質，使經濟社會升級，十分重要。中國要自力更生、自我創新，做好自己的事情，哪怕你美
國佬千方百計的圍堵攬炒封殺！《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０
＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
　　　　　　中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　　指數　　月環比（個百分點）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１２月╱２０２２　　４７　　　　　－１　　　　
　　１１月╱２０２２　　４８　　　　－１﹒２　　　
　　１０月╱２０２２　４９﹒２　　　－０﹒９　　　
　　９月╱２０２２　　５０﹒１　　　　０﹒７　　　
　　８月╱２０２２　　４９﹒４　　　　０﹒４　　　
　　７月╱２０２２　　　４９　　　　－１﹒２　　　
　　６月╱２０２２　　５０﹒２　　　　０﹒６　　　
　　５月╱２０２２　　４９﹒６　　　　２﹒２　　　
　　４月╱２０２２　　４７﹒４　　　－２﹒１　　　
　　３月╱２０２２　　４９﹒５　　　－０﹒７　　　
　　２月╱２０２２　　５０﹒２　　　　０﹒１　　　
　　１月╱２０２２　　５０﹒１　　　－０﹒２　　　
　　１２月╱２０２１　５０﹒３　　　　０﹒２　　　
　　１１月╱２０２１　５０﹒１　　　　０﹒９　　　
　　１２月╱２０２０　５１﹒９　　　－０﹒２　　　
　　１２月╱２０１９　５２﹒２　　　　持平　　　　
　　１２月╱２０１８　４９﹒４　　　－０﹒６　　　
　　１２月╱２０１７　５１﹒６　　　－０﹒２　　　
　　１２月╱２０１６　５１﹒４　　　－０﹒２　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心
　　資料整理：黎偉成
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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