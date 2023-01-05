《談國論企－黎偉成》製造業上月加快收縮受困歐美衰退

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２２年１２月份持續明顯收縮劣況，尤

其是新出口訂單大幅縮減，相信在美國以至歐洲等主要國家經濟衰退壓力日甚的困境下，暫難有

改善之道。但中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日所作出的議決，要繼續「堅

持穩中求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」，並著力擴大國內需求，該使製造業渡過現時的

重重難關，為國民經濟的發展提供更大的貢獻。



＊歐美出口單差及內需亦轉弱不利生產＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年１２月份

回落至４７（見表），環比下降整整１個百分點，與１１月份環比回落１﹒９個百分點皆屬明顯

的收縮態勢，是為２０２２年１２個月以來的８個月收縮，更跌破於４月份４７﹒４低位。

引人以憂者，為製造業（一）所接的整體新訂單，不斷縮減而造成日益深重的惡性影響

，特別是２０２２年１２月份僅達４３﹒９，環比大幅回落２﹒５個百分點，比１１月份達

４６﹒４環比下跌的１﹒７個百分點多跌０﹒８個百分點。當然是受困於境外經濟低迷負面影響

。

相信製造業的出口新訂單於未來一段時間會保持收縮狀態，前景難以樂觀之因，乃（ｉ）美

國的經濟受到疫情、高息和高通脹等壓力不淺。美國聯邦儲備局前主席格林斯潘於２０２３年１

月３日，更提出警告：央行現時的收緊貨幣政策策略和做法，使「經濟衰退是唯一的答案」，和

（ｉｉ）歐洲面對油氣、糧食等供應不足，經濟實難重振。此使中國製造業的出口新訂單於

２０２２年１２月份環比回落２﹒５個百分點，並滑落至４４﹒２深重收縮惡境。

及（ＩＩ）進口訂單，分類指數於是月份更跌３﹒４個百分點至４３﹒７，不僅受困於出口

，內需前景亦不宜樂觀。

凡此，製造（ＩＩＩ）在手訂單於月份環比回落０﹒３個百分點，達致至４３﹒１。正因為

新訂單整體反覆收縮，故製造業的（二）生產，受到新訂單尤其是出口新訂單的持續收縮而同步

走扁：分類指數於２０２２年１２月份僅４４﹒６，環比回落３﹒２個百分點，情況比１１月份

４７﹒８所跌的１﹒８個百分點，更為惡劣。此數確認製造業的生產開始不濟，甚至急轉直下，

劣象。



＊原材料購進及出廠價格顯製造業無優勢＊



更差勁的問題，為（三）生產成本和銷售價格之反覆回落，現價對製造業的接訂單、生產未

有利好的影響，其中（１）出廠價格，分類指數於２０２２年１２月份環比反而上升０﹒９個百

分點至５１﹒６，較新訂單的４３﹒９要高７﹒７個百分點，很有可能削弱製造業企業的接單力

量；尤其是（２）主要原材料購進價格分類指數於是月回落２﹒２個百分點，處４４﹒９，也未

能使出廠價格受惠而回落。

凡此，為製造業的生產經營活動預期指數滑落至收縮之境因由。

要留意的，是中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日舉行所作出的議決，五

項要綱舉目張的工作任務的其中重點，是：（１）要著力擴大國內需求，乃應對美國和歐洲等地

的主要市場經濟衰退使需求萎縮之道，和（２）要加快建設現代化產業體系，對提升製造和服務

業素質，使經濟社會升級，十分重要。中國要自力更生、自我創新，做好自己的事情，哪怕你美

國佬千方百計的圍堵攬炒封殺！《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０

＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個百分點）

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１２月╱２０２２ ４７ －１

１１月╱２０２２ ４８ －１﹒２

１０月╱２０２２ ４９﹒２ －０﹒９

９月╱２０２２ ５０﹒１ ０﹒７

８月╱２０２２ ４９﹒４ ０﹒４

７月╱２０２２ ４９ －１﹒２

６月╱２０２２ ５０﹒２ ０﹒６

５月╱２０２２ ４９﹒６ ２﹒２

４月╱２０２２ ４７﹒４ －２﹒１

３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

２月╱２０２２ ５０﹒２ ０﹒１

１月╱２０２２ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ０﹒２

１１月╱２０２１ ５０﹒１ ０﹒９

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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