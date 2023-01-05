《午市前瞻》恒指短線料處整固格局，專家看好藥明生物走勢

《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收報２１００３，升２１０點或１﹒０１％，主板

成交１０９２﹒６億元。恒生中國企業指數報７１５０，升８４點或１﹒２％。恒生科技指數報

４４７４，升４７點或１﹒０８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４５﹒８元，升２﹒９３元或０﹒８５％，成交９９﹒１３億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報９８﹒９元，升２﹒５元或２﹒５９％，成交７１﹒９５億元；美團收

報１８７﹒９元，升６﹒６元或３﹒６４％，成交５７﹒３２億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊林嘉麒：阿里巴巴有力挑戰１２２元＊



隔晚美股中概股表現理想，本港中概股今日開市早段同樣造好。恒指今日高開５０２點，報

２１２９５，科技股早段上升，惟內房股走勢較平淡，恒指升幅曾收窄至不足３００點。

元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，港股在１月初有較好開局，市場的

投資氣氛亦好轉，惟對上三個交易日合共升逾１０００點，目前距離１０天線有一段距離，估計

恒指短期處整固格局，並預料回落至１９９００水平再上，２２５００為反彈阻力。

另外，阿里巴巴（０９９８８）據報獲內地監管機構批准，為轄下的消費業務增資１０５億

人民幣。股價今日高開５﹒９１％，報１０２﹒１元。林嘉麒表示，中央對中概股的監管消息逐

漸明朗，市場又憧憬螞蟻集團再度上市，均對阿里巴巴有利，而公司股價由高位回落幅度大，有

力挑戰去年７月８日高位１２２元。



＊藥明生物中長線目標１００元＊



藥明生物（０２２６９）宣布，與葛蘭素史克（ＧＳＫ）藥廠達成許可協議，ＧＳＫ將獲得

基於藥明生物專利技術平台開發的至多四款ＴＣＥ雙特異性╱多特異性抗體的獨家權利。股價今

日高開３﹒３２％，報６８﹒４元，早段曾升逾４％。

林嘉麒認為，藥明生物本身有的藥款較多，今次與ＧＳＫ達成的許可協議，對公司盈利增長

幫助不大。他續指，近期藥股仍有炒作，而藥明生物本身是少數有盈利能力的生物科技公司，早

前股價跌得過多，近期的升勢相信是估值上的收復，今年業績又有望造好，投資者可部署此股。

不過，林嘉麒提到，藥明生物自去年１０月３１日低位３５元反彈，今日曾衝至７１﹒３元

，累計已升逾一倍，建議投資者回落去６１﹒８元吸納，中長線目標１００元。（ｅｒ）

