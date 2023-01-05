【復常炒Ｄ乜】市旺成交增港交所未升完，瑞銀看４０５元

《經濟通通訊社５日專訊》受內地快將通關復常刺激，近期港股市況熾熱，恒指今日升逾

２１０００點，近幾日大市成交亦見持續增加。市況暢旺下，除新股集資活動料將復甦外，多間

大行對今年港股表現亦看得較樂觀，牛市重臨也不出奇，港交所（００３８８）自然受惠，今日

曾升逾３％高見３６５元，升至逾５個月高位。瑞銀看好港交所可升至４０５元，在通關復常、

滬深港通擴容，以及港股通將設人民幣櫃枱等消息支持下，港交所應該未升完。



＊瑞銀：ＭＳＣＩ香港估值合理，港交所可受惠重開＊



瑞銀近日發表研究報告指，由於大中華區於疫情中重新開放的時間表較預期快，ＭＳＣＩ香

港指數於過去兩個月已累計反彈３４％，其中ＭＳＣＩ香港的港股通持股比例由１０月底的

０﹒９％增至現時的１﹒２％，而港股通在過去兩個月佔交易所總成交量的３３％。經過兩個月

的快速估值重估後，ＭＳＣＩ香港目前估值相當於一年預測市盈率１４倍，估值合理，而企業盈

利則取決於今年的市場回報。目前假設盈利在去年按年下降１２％後，今明兩年將分別按年增長

２４％及８％，且香港及內地較預期為早的重新開放或令預測上調。繼續看好受惠重新開放的股

份，推薦港交所、友邦（０１２９９）、新秀麗（０１９１０）、新地（０００１６）等，其中

予港交所目標價４０５元及「買入」評級。



＊每逢牛市港交所盈利表現突出，瑞信料恒指可見２３８００點＊



另外，每逢港股踏入牛市，港交所都會有較突出盈利表現，而多間大行對今年港股表現樂觀

，其中瑞信最牛，該行指雖然近期市況反彈，但恒指仍處多年低位，估值仍吸引，相信今年表現

正面，投資者焦點將落在疫後復甦及政策效應，恒指最新目標２３８００點。招銀國際則認為今

年外圍縱面臨衰退風險，亦難影響內地２０２３至２４年的復甦周期，並在美元走弱、內地樓市

回穩、企業盈利重拾增長、防疫鬆綁等因素支持下，看好中港股市上半年有上升催化劑，可回復

至歷史平均水平，恒指目標為２３５００點。另花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪

指，考慮到此前困擾中國經濟表現的因素如防疫政策、房地產違約風險等得到紓緩，預料恒指年

底見２３０００點。

值得一提，過去１０年出現過３次牛市，港交所核心盈利都爆升，２０１５年經營溢利大增

４２﹒４％，２０１７年及２０１８年增２６％，２０２０年亦增２０％，因只要有牛市有成交

，港交所的核心交易與交收相關費用收入就會受惠增長。此外，市場往往願意在牛市付出溢價來

投資港交所，過去１０年港交所平均市盈率是３９倍，而在上述３次牛市，港交所的市盈率都飆

升，２０１５年升至逾６０倍，２０１８年達５０多倍，２０２１年更逾７０倍。



＊滬深港通股票標的範圍將擴大，港股通次季料設人民幣櫃枱＊



另值得留意，中證監、香港證監會早前發聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互

聯互通標的範圍，Ａ股市值５０億元人民幣、港股５０億港元，成為重要門檻，方案需要３個月

左右準備。中金發表研報，預計短期將直接增加港交所約２﹒６％盈利，中長期將豐富兩地投資

活動，並強化港交所對國際公司的吸引力，上調目標價至４００元，評級「跑贏行業」。高盛則

指，港交所如進一步擴大滬深港通合資格股票，將有６家外國公司有資格加入南向通，國際公司

納入南向通可鼓勵更多外國公司在港交所上市，予目標價４２０元及維持「買入」評級。

此外，隨著近期市況熾熱，料新股集資活動也將復甦，畢馬威中國早前就料今年新股集資相

比去年可增一倍至１８００億元，新股上市宗數約９０宗，料將有逾１２０宗上市申請個案，且

為允許特專科技公司上市而增設的上市新規《第１８Ｃ章》預期將於今年首季落實，有助吸引更

多科技公司來港上市。另港府早前表示首隻虛擬資產ＥＴＦ將於非常短時間內於港交所上市，又

擬於今年次季為港股通設人民幣櫃枱。



＊熊麗萍：新股市場料比去年活躍，溫鋼城：港交所年初或可見３８０元＊



除上述大行，亦有多位專家推介今年買入港交所，其中駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指

，過去兩年港股成交及新股上市均面對較大壓力，今年港股走勢料改善，新股市場應比去年活躍

。意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興認為，隨著復常概念推進，相信不少機構都會提高內

地或香港的經濟增長預測，料對資金配置於港股市場有幫助。ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ

Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城則指，港交所有力上試更高水平約３８０元，快則年初已可達到。

港交所今日收市升２﹒２％報３６１﹒８元，最多升３﹒１１％至３６５元，連升３日，累

升７﹒３％，成交２７﹒８２億元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

