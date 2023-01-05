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05/01/2023 15:16

【通關復常】陳國基：北上內地居民及南下港人不限人數

　　《經濟通通訊社５日專訊》政務司司長陳國基表示，海、空和港珠澳大橋可按本身運載能力
設定最高旅客量，毋須由當局設定上限，利用小型客車經港珠澳大橋北上則需要預約；三個重開
口岸設過關人數限制，深圳灣口岸１萬人、落馬洲支線╱福田口岸３﹒５萬人，以及文錦渡口岸
５０００人。
　
＊北上內地居民及南下港人不限人數＊
　
　　他表示，除了內地居民之外，北上到內地方面的所有人士，都需要事先在特區政府網上系統
成功預約指定口岸和時段過關，有關系統今日稍後推出；至於南下到香港方面，除了香港居民，
所有人士均需要事先在深圳市政府網上系統成功預約，換言之，從內地返回香港的本港居民毋須
預約，並不限人數。
　
＊往返兩地人士出發前需提供４８小時陰性核酸證明＊
　
　　他表示，為防止疫情交叉感染，往返兩地人士需在出發前４８小時進行核酸檢測，結果陰性
才可過關。當局會檢視首階段通關實施情況，決定往後安排，包括進一步增加過關口岸、重開高
鐵和適當加大每日過關人數限額。
　
＊農曆年後恢復跨境學童來港參與面授課堂＊
　
　　他又指，往後階段會陸續開放餘下口岸、加大限額、農曆年後恢復跨境學童來港接受面授課
堂，他們日後過關前無需預約。（ｂｉ）

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