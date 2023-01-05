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05/01/2023 15:30

【通關復常】止痛退燒藥供應短缺，盧寵茂：不排除立法規管買賣

　　《經濟通通訊社５日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，所有跨境人士均需持有出發前４８
小時取得核酸檢測陰性結果。全港８５個社區檢測中心及檢測站提供自費核酸檢測服務，收費上
限是１５０元，檢測商會在２４小時內發出電子或紙本證明。
　
＊每日可應付逾１０萬個自費檢測量＊
　
　　盧寵茂表示，當局在去年中起已提升檢測服務，除了需要定期做核酸檢測的群組之外，預計
可以應付通關初期每日達至逾１０萬個自費檢測量。跨境人士也可以到私家醫院或私營化驗所進
行核酸檢測。
　
＊通關後建議入境人士抵港首５日每日快測＊
　
　　他又指，跨境人士在入境後均毋須在當地再做核酸檢測或檢疫，而入境香港的內地旅客，當
局會提供健康措施建議，包括在入境當日至第五日，每日做快速抗原測試。假如在港期間驗出陽
性，將與本地人的處理一樣，需通過網上平台向衞生防護中心申請隔離令，期間可以出外求醫。
非港人可以自費到私家醫生，或到公營醫院繳付全費才能獲取新冠藥物。
　
＊不排除立法規管止痛退燒藥買賣＊
　
　　近日含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥供應短缺，盧寵茂表示，政府已積極採購，公營醫療
系統的相關藥物儲存量，已提升至５至６個月使用量的水平，足夠港人使用。政府亦已要求本地
生產商加大產量。而過去兩個月半數本地藥廠已將生產量提升１３％至１００％。
　　他又表示，政府會建立特別藥物儲備庫，考慮針對性支援私營醫療設施，也會預留給有需要
的弱勢社群，不排除有需要時立法規管止痛退燒藥的買賣。（ｂｉ）

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