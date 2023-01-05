  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2023 19:27

《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布失業率

　　《經濟通通訊社５日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及美國公布失業率，料為周五（６日）市場
焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚６：３０ｐｍ，葡萄牙央行總裁暨歐洲央行管理委
員會委員森特諾參加里斯本舉行的一個會議。
　
＊德國公布工廠訂單及零售銷售＊
　
　　數據方面，周五本港時間３：００ｐｍ，德國公布１１月工廠訂單，月率料由０﹒８％逆轉
至下滑０﹒５％；１１月零售銷售月率料由下滑２﹒７％改善至升１﹒５％。本港時間
６：００ｐｍ，歐元區公布１１月零售銷售，年率跌幅料由２﹒７％擴大至３﹒１％，月率料由
下滑１﹒８％改善至升０﹒５％；１２月消費者物價指數月率跌幅料維持於０﹒１％，年率升幅
料由１０％收窄至９﹒５％；１２月消費者信心指數料由負２３﹒９收窄至負２２﹒２；１２月
核心消費者物價指數年率升幅料由５％擴大至５﹒１％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１２
月失業率，料維持於３﹒７％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１１月耐用品訂單，料由
１﹒１％逆轉至下滑２﹒１％；１１月工廠訂單料由１％逆轉至下滑１％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：中金投（００６０５）、遠見控股（００８６２）等。
（ｗａ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞05/01/2023
【通關復常】李家超：周日起每日北上限額6萬人　開放7口岸
人氣文章中國故事05/01/2023
《神州經脈》財新服務業PMI略改善　A股四連揚外資湧入百二億
人氣文章財經熱話05/01/2023
【復常炒D乜】市旺成交增港交所未升完　瑞銀看$405
人氣文章中國故事05/01/2023
《京城近觀》北京的煙火氣又回來了
人氣文章FOCUS05/01/2023
【FOCUS】聯儲續企硬　金油比異動
人氣文章財經熱話05/01/2023
三間發鈔銀行即日起供換新鈔　匯豐指換新鈔需求較過往增加
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金