《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布失業率

《經濟通通訊社５日專訊》歐元區公布ＣＰＩ，及美國公布失業率，料為周五（６日）市場
焦點。
各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚６：３０ｐｍ，葡萄牙央行總裁暨歐洲央行管理委
員會委員森特諾參加里斯本舉行的一個會議。
＊德國公布工廠訂單及零售銷售＊
數據方面，周五本港時間３：００ｐｍ，德國公布１１月工廠訂單，月率料由０﹒８％逆轉
至下滑０﹒５％；１１月零售銷售月率料由下滑２﹒７％改善至升１﹒５％。本港時間
６：００ｐｍ，歐元區公布１１月零售銷售，年率跌幅料由２﹒７％擴大至３﹒１％，月率料由
下滑１﹒８％改善至升０﹒５％；１２月消費者物價指數月率跌幅料維持於０﹒１％，年率升幅
料由１０％收窄至９﹒５％；１２月消費者信心指數料由負２３﹒９收窄至負２２﹒２；１２月
核心消費者物價指數年率升幅料由５％擴大至５﹒１％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１２
月失業率，料維持於３﹒７％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１１月耐用品訂單，料由
１﹒１％逆轉至下滑２﹒１％；１１月工廠訂單料由１％逆轉至下滑１％。
在本港，明日公布業績的公司有：中金投（００６０５）、遠見控股（００８６２）等。
（ｗａ）
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