  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2023 18:42

【通關復常】國泰歡迎香港與內地通關，前往內地航班將增逾倍

　　《經濟通通訊社５日專訊》國泰航空（００２９３）表示，歡迎由１月８日起，實施香港與
中國內地免檢疫旅遊措施，並撤銷所有轉機限制。
　
＊前往內地航班數量增逾一倍＊
　
　　國泰表示，因應政府今日作出的公布，前往內地的航班數量將增加超過一倍，由２０２３年
１月１４日起，每周共有６１對航班往返於香港和內地１３個城市。與目前相比，國泰現時每周
營運２７個航班從香港前往內地，以及每周營運５０個航班從內地前往香港。
　　國泰表示，正積極在未來數周恢復及增加更多往返香港與內地的航班，目標是在２０２３年
３月將往來兩地航班數目增至每周超過１００對。
　
＊往返北京的航班將增至每周１０對＊
　
　　由１月８日起，國泰香港往返北京的航班將增至每周１０對，而香港往返上海（浦東）的航
班將增至每周２１對。國泰航空亦將恢復飛往廣州的航班，每周運作５對。
　　另外，由２０２３年１月１４日起，國泰航空香港至廈門的航班將增至每周４對，而往返香
港與成都的航班將增至每周６對。截至今日為止，國泰運作航班往返全球近６０個不同目的地，
並會繼續增加更多航點。
　　國泰集團預計，於２０２３年底可運作相當疫情前７０％的客運航班運力，目標是於
２０２４年底恢復疫情前的客運運力水平。（ｂｉ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞05/01/2023
【通關復常】李家超：周日起每日北上限額6萬人　開放7口岸
人氣文章中國故事05/01/2023
《神州經脈》財新服務業PMI略改善　A股四連揚外資湧入百二億
人氣文章財經熱話05/01/2023
【復常炒D乜】市旺成交增港交所未升完　瑞銀看$405
人氣文章中國故事05/01/2023
《京城近觀》北京的煙火氣又回來了
人氣文章FOCUS05/01/2023
【FOCUS】聯儲續企硬　金油比異動
人氣文章財經熱話05/01/2023
三間發鈔銀行即日起供換新鈔　匯豐指換新鈔需求較過往增加
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金