【通關復常】國泰歡迎香港與內地通關，前往內地航班將增逾倍

《經濟通通訊社５日專訊》國泰航空（００２９３）表示，歡迎由１月８日起，實施香港與

中國內地免檢疫旅遊措施，並撤銷所有轉機限制。



＊前往內地航班數量增逾一倍＊



國泰表示，因應政府今日作出的公布，前往內地的航班數量將增加超過一倍，由２０２３年

１月１４日起，每周共有６１對航班往返於香港和內地１３個城市。與目前相比，國泰現時每周

營運２７個航班從香港前往內地，以及每周營運５０個航班從內地前往香港。

國泰表示，正積極在未來數周恢復及增加更多往返香港與內地的航班，目標是在２０２３年

３月將往來兩地航班數目增至每周超過１００對。



＊往返北京的航班將增至每周１０對＊



由１月８日起，國泰香港往返北京的航班將增至每周１０對，而香港往返上海（浦東）的航

班將增至每周２１對。國泰航空亦將恢復飛往廣州的航班，每周運作５對。

另外，由２０２３年１月１４日起，國泰航空香港至廈門的航班將增至每周４對，而往返香

港與成都的航班將增至每周６對。截至今日為止，國泰運作航班往返全球近６０個不同目的地，

並會繼續增加更多航點。

國泰集團預計，於２０２３年底可運作相當疫情前７０％的客運航班運力，目標是於

２０２４年底恢復疫情前的客運運力水平。（ｂｉ）

