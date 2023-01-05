《小傳日記》新能源車補貼退場，敢加價先算強？

《小傳日記》魚缸新年開始咗一個禮拜都唔夠，就已經升咗成１２００點有多，果然有通關
憧憬喺度氣勢都唔同啲。
新一年除咗魚缸轉勢，神州嗰邊對新能源車嘅補貼政策都完咗。由於原本補貼係直接畀車企
嘅，無咗補貼之後每架車就會賺少咗。所以新年開始好多間新能源車公司都要加價，有車主就寧
願早買早享受，費事遲買貴幾嚿，更何況一貴就唔只係幾嚿而係幾千至過萬銀不等。好似ＢＹＤ
（０１２１１）就由１月１號開始，旗下王朝、海洋同騰勢等等系列嘅官方指導價都會加，幅度
大約係２０００至６０００銀人仔不等，而１月１號前簽到約都唔計算在內。
不過都有公司選擇自己硬食而唔加價，好似小鵬（０９８６８）就宣布全個２０２３年旗下
車型嘅全國建議零售價將會保持同２０２２年底綜合補貼後嘅售價一致，除咗講明無因為補貼結
束而加價，更加預告埋全年都唔會加價。
補貼結束之後，加價或者唔加價都可以係車公司嘅選項，但係面對供應鏈問顯嘅成本上漲，
加價絕對係解燃眉之急嘅一個方法，ＢＹＤ加價聲明都提到，除咗因為補貼完結，全球原材料價
格大幅上漲都係主因。
不過其實加定唔加都唔係車公司完全可以自主。全部車公司都應該係面對同一個成本上漲嘅
問題，而家小鵬唔加價，變相其實係硬食曬其他公司要加價嘅原因。不過，之前小鵬業績比起
ＢＹＤ嚟講都係差啲，喺孖屐嘅ｂａｒｇａｉｎｉｎｇ ｐｏｗｅｒ都無咁大，隨便加價可能會
令準買家轉揸另一架車，要好似ＢＹＤ咁已經有領先優勢先可以話加就加。
所以加唔加價都係唔同策略，但係揀加價嘅都係有條件先可以加到價，個個都想加價，唔通
個都加到咩？請請！
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
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