【企業盈警】卡撒天嬌（０２２２３）料去年純利跌約６０％

《經濟通通訊社５日專訊》卡撒天嬌（０２２２３）發盈警，預期２０２２年全年股東應佔
溢利將下跌約６０％，２０２１年同期股東應佔溢利約１１９３﹒６萬元。
公司稱，預料股東應佔溢利下跌主因疫情於２０２２年內在中國內地各主要地區反彈導致中
國內地銷售收入下跌，和期內人民幣兌港元貶值產生的匯兌淨虧損，儘管預料於期內錄得從香港
和中國內地政府收到了與新型冠狀病毒病相關的資助及出售物業、廠房和設備的收益。（ｒｈ）
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